Các cặp đôi sao Việt được fan giục săn chuột vàng năm 2020

10 năm hẹn hò rồi mới cưới, Đông Nhi - Ông Cao Thắng là một trong những cặp đôi sao Việt được fan giục sinh con đầu lòng năm 2020. Trước đó, trong đám cưới, vì câu nói của Ông Cao Thắng "con của chúng ta", Đông Nhi vướng nghi vấn mang bầu. Tuy nhiên, phía nữ ca sĩ phủ nhận tin đồn mang thai. Đàm Thu Trang liên tục vướng nghi vấn bầu bí vì thường xuyên diện trang phục che vòng 2. Fan hy vọng năm 2020, cô và ông xã Cường Đô la sẽ đón thêm thành viên mới. Sau khi Bảo Thy lên xe hoa vào năm 2019, người hâm mộ trông chờ nữ ca sĩ sinh năm 1988 sớm mang bầu để niềm vui nối tiếp nhau. BTV thời sự Thu Hà kết hôn cùng năm với Bảo Thy. Nhiều khán giả mong đợi năm 2020, Thu Hà sẽ có tin vui để hạnh phúc thêm viên mãn. Võ Hạ Trâm từng chia sẻ, sau khi lấy chồng, sinh con, cô nhất định sẽ tạm gác lại tất cả để lo cho gia đình. Hiện tại, nữ ca sĩ và ông xã người Ấn Độ được fan giục sớm có con. Khi tổ chức đám cưới vào năm 2019, Dương Khắc Linh - Sara Lưu cho biết, cả hai đang lên kế hoạch có em bé. Người hâm mộ hy vọng dự định của cặp vợ chồng son này sớm thành hiện thực. Năm 2020, fan tiếp tục trông ngóng các mỹ nhân Việt kết hôn đã lâu nhưng chưa có tin vui như Ngân Khánh, Khởi My, Lê Thúy. Ngân Khánh kết hôn vào năm 2015. Sau đó, cô sang Singapore du học. Trong cuộc phỏng vấn trên Zing năm 2019, Ngân Khánh cho biết, vợ chồng cô từng căng thẳng chuyện sinh con nhưng cả 2 hiện có tâm lý thoải mái và để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Ngân Khánh chia sẻ thêm, sau khóa học bên Singapore và khóa học diễn xuất ngắn hạn bên Australia, cô sẽ nghiêm túc hoạch định về vấn đề sinh con. Giống như Ngân Khánh, Lê Thúy và ông xã cũng căng thẳng vì chưa có con dù kết hôn đã lâu. Theo Đỗ An - ông xã của Lê Thúy, vợ chồng anh cho rằng con cái là lộc trời cho, không thể cưỡng cầu. Lê Thúy và Đỗ An cũng nhận ra càng căng thẳng, càng khó có em bé nên cả hai thống nhất sẽ sống vui vẻ và thoải mái. Hiện Lê Thúy chủ yếu dành thời gian ăn uống tẩm bổ, đi du lịch. Khởi My đã kết hôn được 3 năm. Điều fan mong mỏi nhất là gia đình nữ ca sĩ có thêm thành viên mới. Mời quý độc giả xem video "Đám cưới Ông Cao Thắng - Đông Nhi". Nguồn VTC

