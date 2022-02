Biết gì về 2 ca sĩ Việt đang bị truy tìm, bắt giữ?

Gần đây, cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP HCM vừa tạm giữ hình sự đối với Ngô Anh Tâm (30 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo Vietnamnet, bước đầu, Tâm thừa nhận rằng, bằng thủ đoạn giao tổ yến hoặc lấy hộ đồ cho người nhà ở tiệm giặt ủi, Tâm thực hiện nhiều vụ lừa đảo khắp các quận, huyện tại TP HCM. Trước khi bị bắt giữ, Tâm là ca sĩ, có nghệ danh Diệp Thanh Phong. Ảnh: Giao thông Nam ca sĩ Việt vướng vòng lao lý này được ít khán giả biết đến. Ảnh: Vietnamnet Diệp Thanh Phong từng ra mắt các MV như “Vạn vật thay đổi vật chất lên ngôi”, “Em của kỷ niệm”, “Chia đôi bầu trời”… Ảnh: Zing Sản phẩm nổi bật nhất của nam ca sĩ bị bắt giữ là phim ca nhạc “Tứ đại học đường” có 18 triệu lượt xem. Ảnh: Gia đình Việt Nam Diệp Thanh Phong từng chia sẻ về chặng đường hoạt động nghệ thuật không được gia đình ủng hộ. Ảnh: Gia đình Việt Nam "Ba tôi nghiêm khắc và quyết liệt, đến mức ông tuyên bố sẽ từ tôi và không cho trở về nhà nếu tôi vẫn quyết định chọn con đường nghệ thuật . Nhưng tôi vẫn còn may là mẹ ủng hộ con đường của tôi. Lúc đó và ngay cả bây giờ, tôi vẫn tin mình không chọn sai đường", anh nói. Ảnh: Gia đình Việt Nam Không chỉ Diệp Thanh Phong vướng vòng lao lý, Nguyễn Bảo Linh cũng rơi vào trường hợp tương tự. Ảnh: Công an TP HCM Theo Zing, ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cuộc thi hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020. Qua điều tra ban đầu, cảnh sát tình nghi Nguyễn Bảo Linh (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Du lịch Giải trí Khổng Tước) mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức cuộc thi hoa hậu, vẫn phối hợp với một số cá nhân tổ chức cuộc thi này hồi tháng 11/2020. Các thí sinh tham dự giải, trong đó có bà Q.H.L. (đạt giải hoa hậu) sau đó đã tố cáo ban tổ chức lợi dụng cuộc thi để chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Người lao động Qua xác minh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, cảnh sát xác định Nguyễn Bảo Linh không cư trú tại địa phương và không xác định được nơi cư trú hiện tại của người này. Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án và ngăn chặn Nguyễn Bảo Linh bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo truy tìm Nguyễn Bảo Linh. Ảnh: Người lao động Theo Công an TP HCM, Nguyễn Bảo Linh từng ra MV nhưng không mấy thành công. Ngoài là ca sĩ, Bảo Linh còn làm người mẫu. Năm 2018, anh tham gia cuộc thi bị chê "ao làng" mang tên Mr Vietnam Beauty International Pageant (Nam vương Việt Nam Quốc tế) và đăng quang. Ảnh: Dân Việt Nguyễn Bảo Linh trở thành giám khảo của cuộc thi Hoa hậu và Nam vương sắc đẹp toàn cầu châu Á 2019 tại Malaysia. Sau khi là giám khảo của cuộc thi mùa 1 là Hoa hậu sắc đẹp toàn cầu châu Á năm 2019, đến năm 2020, Nguyễn Bảo Linh đồng tổ chức cuộc thi mùa 2 Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020. Ảnh: Dân Việt Xem video "Tìm nạn nhân bị ca sĩ Diệp Thanh Phong lừa bằng cách giao yến". Nguồn Truyền Hình Đồng Tháp

Gần đây, cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình, TP HCM vừa tạm giữ hình sự đối với Ngô Anh Tâm (30 tuổi, ngụ quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo Vietnamnet, bước đầu, Tâm thừa nhận rằng, bằng thủ đoạn giao tổ yến hoặc lấy hộ đồ cho người nhà ở tiệm giặt ủi, Tâm thực hiện nhiều vụ lừa đảo khắp các quận, huyện tại TP HCM. Trước khi bị bắt giữ, Tâm là ca sĩ, có nghệ danh Diệp Thanh Phong. Ảnh: Giao thông Nam ca sĩ Việt vướng vòng lao lý này được ít khán giả biết đến. Ảnh: Vietnamnet Diệp Thanh Phong từng ra mắt các MV như “Vạn vật thay đổi vật chất lên ngôi”, “Em của kỷ niệm”, “Chia đôi bầu trời”… Ảnh: Zing Sản phẩm nổi bật nhất của nam ca sĩ bị bắt giữ là phim ca nhạc “Tứ đại học đường” có 18 triệu lượt xem. Ảnh: Gia đình Việt Nam Diệp Thanh Phong từng chia sẻ về chặng đường hoạt động nghệ thuật không được gia đình ủng hộ. Ảnh: Gia đình Việt Nam "Ba tôi nghiêm khắc và quyết liệt, đến mức ông tuyên bố sẽ từ tôi và không cho trở về nhà nếu tôi vẫn quyết định chọn con đường nghệ thuật . Nhưng tôi vẫn còn may là mẹ ủng hộ con đường của tôi. Lúc đó và ngay cả bây giờ, tôi vẫn tin mình không chọn sai đường", anh nói. Ảnh: Gia đình Việt Nam Không chỉ Diệp Thanh Phong vướng vòng lao lý , Nguyễn Bảo Linh cũng rơi vào trường hợp tương tự. Ảnh: Công an TP HCM Theo Zing, ngày 9/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đơn vị đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cuộc thi hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020. Qua điều tra ban đầu, cảnh sát tình nghi Nguyễn Bảo Linh (34 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư Du lịch Giải trí Khổng Tước) mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức cuộc thi hoa hậu, vẫn phối hợp với một số cá nhân tổ chức cuộc thi này hồi tháng 11/2020. Các thí sinh tham dự giải, trong đó có bà Q.H.L. (đạt giải hoa hậu) sau đó đã tố cáo ban tổ chức lợi dụng cuộc thi để chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Người lao động Qua xác minh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh và nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, cảnh sát xác định Nguyễn Bảo Linh không cư trú tại địa phương và không xác định được nơi cư trú hiện tại của người này. Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án và ngăn chặn Nguyễn Bảo Linh bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thông báo truy tìm Nguyễn Bảo Linh. Ảnh: Người lao động Theo Công an TP HCM, Nguyễn Bảo Linh từng ra MV nhưng không mấy thành công. Ngoài là ca sĩ, Bảo Linh còn làm người mẫu. Năm 2018, anh tham gia cuộc thi bị chê "ao làng" mang tên Mr Vietnam Beauty International Pageant (Nam vương Việt Nam Quốc tế) và đăng quang. Ảnh: Dân Việt Nguyễn Bảo Linh trở thành giám khảo của cuộc thi Hoa hậu và Nam vương sắc đẹp toàn cầu châu Á 2019 tại Malaysia. Sau khi là giám khảo của cuộc thi mùa 1 là Hoa hậu sắc đẹp toàn cầu châu Á năm 2019, đến năm 2020, Nguyễn Bảo Linh đồng tổ chức cuộc thi mùa 2 Hoa hậu Doanh nhân sắc đẹp Việt 2020. Ảnh: Dân Việt Xem video "Tìm nạn nhân bị ca sĩ Diệp Thanh Phong lừa bằng cách giao yến". Nguồn Truyền Hình Đồng Tháp