Bí quyết mặc đẹp của bồ cũ cậu ấm tỷ phú giàu nhất Trung Quốc

Thời gian gần đây, cái tên Trương Dư Hi bỗng xuất hiện tràn ngập các trang báo Trung Quốc. Lý do là cô đã xuất hiện đẹp xuất sắc tại một sự kiện quốc tế với trang phục sườn xám. Bộ đồ truyền thống giúp Dư Hi ăn điểm trong lòng người hâm mộ lẫn khách khứa quốc tế vì nói lên lòng tự hào dân tộc. Trang jimuwu520 nhận xét, Trương Dư Hi làm toát lên vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ phương Đông. Thời gian qua, khán giả dường như đã quên mất danh tính của cô, luôn gọi cô với biệt danh "tình cũ Vương Tư Thông". Tuy nhiên, lần này, tên tuổi của Dư Hi đã thực sự được hâm nóng nhờ gu thời trang tinh tế. Phong cách nữ tính, sang trọng với sườn xám của Trương Dư Hi khác hẳn gu ngày thường năng động, trẻ trung. Mặc áo ngắn lộ eo thon hay đồ hai dây mảnh khoe vai gầy là hình ảnh thường thấy của cô nàng khi dạo phố, đi du lịch. Những năm này, người đẹp 26 tuổi rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh công chúa điệu đà, thay vào đó là phong cách "nổi loạn", cá tính nhưng vẫn quyến rũ, sexy. Đây là ví dụ hình ảnh Trương Dư Hi chụp ảnh mẫu sản phẩm thời trang của mình. Vì chỉ nặng vỏn vẹn 43kg, có lúc thậm chí giảm còn 39kg nên dáng vóc của Dư Hi trông khá mảnh khảnh so với chiều cao 1m68. Vòng eo chỉ bé bằng gang tay cũng là yếu tố ngoại hình gây tranh cãi. Có người cho rằng, điều này là lợi thế giúp Trương Dư Hi dễ dàng lựa chọn trang phục, tự tin chụp hình mẫu với đủ kiểu tạo dáng chuyên nghiệp. Tuy nhiên cũng có ý kiến phản bác cho rằng Dư Hi quá gầy, thiếu sức sống, mặc gì cũng lộ cơ thể gầy trơ xương, khẳng khiu. Trương Dư Hi thường xuyên diện áo croptop khoe vòng eo bé chẳng tày gang. Trương Dư Hi trông khá gầy khi để mặc đồ hai dây, hở eo. Người mảnh mai như Trương Dư Hi mặc gì cũng thấy phù hợp. Ngoài vai trò người mẫu, diễn viên, Trương Dư Hi còn là một tín đồ của thời trang nên thường tự mình làm stylist. Đam mê này còn giúp cô gây dựng thành công thương hiệu quần áo StyleNotes đồng thời tự làm người mẫu sản phẩm. Cô đa phần kinh doanh các thiết kế dành cho phụ nữ mảnh mai như mình. Trương Dư Hi chính thức gia nhập làng giải trí năm 2009, sau khi đạt giải cao tại một cuộc thi người mẫu. Cô sau đó tích cực chụp ảnh thời trang, trình diễn và tham gia show truyền hình thực tế như ShangHai Runway (Sàn diễn thời trang Thượng Hải), Fresh Man (của đài Hồ Nam)... Tuy nhiên, mãi tới năm 2016, khi đóng phim Nàng công chúa tôi yêu cùng soái ca Mike D Angelo, tên tuổi của Dư Hi mới được nâng cao. Ngoài ra, cô nàng khiến dân mạng chú ý hơn khi công khẳng định bản thân là người yêu của cậu ấm hư hỏng nhất Trung Quốc - Vương Tư Thông. Tuy nhiên, cả hai đã đường ai nấy đi nhanh chóng vì bản tính trăng hoa của thiếu gia tài phiệt.

Thời gian gần đây, cái tên Trương Dư Hi bỗng xuất hiện tràn ngập các trang báo Trung Quốc. Lý do là cô đã xuất hiện đẹp xuất sắc tại một sự kiện quốc tế với trang phục sườn xám. Bộ đồ truyền thống giúp Dư Hi ăn điểm trong lòng người hâm mộ lẫn khách khứa quốc tế vì nói lên lòng tự hào dân tộc. Trang jimuwu520 nhận xét, Trương Dư Hi làm toát lên vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ phương Đông. Thời gian qua, khán giả dường như đã quên mất danh tính của cô, luôn gọi cô với biệt danh "tình cũ Vương Tư Thông". Tuy nhiên, lần này, tên tuổi của Dư Hi đã thực sự được hâm nóng nhờ gu thời trang tinh tế. Phong cách nữ tính, sang trọng với sườn xám của Trương Dư Hi khác hẳn gu ngày thường năng động, trẻ trung. Mặc áo ngắn lộ eo thon hay đồ hai dây mảnh khoe vai gầy là hình ảnh thường thấy của cô nàng khi dạo phố, đi du lịch. Những năm này, người đẹp 26 tuổi rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh công chúa điệu đà, thay vào đó là phong cách "nổi loạn", cá tính nhưng vẫn quyến rũ, sexy. Đây là ví dụ hình ảnh Trương Dư Hi chụp ảnh mẫu sản phẩm thời trang của mình. Vì chỉ nặng vỏn vẹn 43kg, có lúc thậm chí giảm còn 39kg nên dáng vóc của Dư Hi trông khá mảnh khảnh so với chiều cao 1m68. Vòng eo chỉ bé bằng gang tay cũng là yếu tố ngoại hình gây tranh cãi. Có người cho rằng, điều này là lợi thế giúp Trương Dư Hi dễ dàng lựa chọn trang phục, tự tin chụp hình mẫu với đủ kiểu tạo dáng chuyên nghiệp. Tuy nhiên cũng có ý kiến phản bác cho rằng Dư Hi quá gầy, thiếu sức sống, mặc gì cũng lộ cơ thể gầy trơ xương, khẳng khiu. Trương Dư Hi thường xuyên diện áo croptop khoe vòng eo bé chẳng tày gang. Trương Dư Hi trông khá gầy khi để mặc đồ hai dây, hở eo. Người mảnh mai như Trương Dư Hi mặc gì cũng thấy phù hợp. Ngoài vai trò người mẫu, diễn viên, Trương Dư Hi còn là một tín đồ của thời trang nên thường tự mình làm stylist. Đam mê này còn giúp cô gây dựng thành công thương hiệu quần áo StyleNotes đồng thời tự làm người mẫu sản phẩm. Cô đa phần kinh doanh các thiết kế dành cho phụ nữ mảnh mai như mình. Trương Dư Hi chính thức gia nhập làng giải trí năm 2009, sau khi đạt giải cao tại một cuộc thi người mẫu. Cô sau đó tích cực chụp ảnh thời trang, trình diễn và tham gia show truyền hình thực tế như ShangHai Runway (Sàn diễn thời trang Thượng Hải), Fresh Man (của đài Hồ Nam)... Tuy nhiên, mãi tới năm 2016, khi đóng phim Nàng công chúa tôi yêu cùng soái ca Mike D Angelo, tên tuổi của Dư Hi mới được nâng cao. Ngoài ra, cô nàng khiến dân mạng chú ý hơn khi công khẳng định bản thân là người yêu của cậu ấm hư hỏng nhất Trung Quốc - Vương Tư Thông. Tuy nhiên, cả hai đã đường ai nấy đi nhanh chóng vì bản tính trăng hoa của thiếu gia tài phiệt.