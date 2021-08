Bị phong sát vì cảnh nóng gây sốc, Thang Duy giờ ra sao?

Thang Duy sinh năm 1979, có mẹ là diễn viên và bố là họa sĩ. Cô tốt nghiệp khoa đạo diễn của Học viện Sân khấu Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2007, nữ diễn viên đóng vai Vương Giai Chi trong phim “Sắc giới” của đạo diễn Lý An. Phim giúp Thang Duy nổi tiếng và nhận được nhiều giải thưởng. Tuy nhiên, khán giả Trung Quốc đánh giá cảnh nóng của Thang Duy thừa thãi nên chỉ trích nữ diễn viên này. Ảnh: Đất Việt Trước sức ép của dư luận đối với cảnh nóng của Thang Duy, cơ quan Quản lý điện ảnh, truyền hình và phát thanh Trung Quốc đã ra lệnh cấm vận hình ảnh Thang Duy trên mọi phương tiện truyền thông với lý do không muốn tạo tiền lệ xấu cho giới trẻ khi chỉ cần "cởi đồ" là sẽ được nổi tiếng. Ảnh: Đất Việt Sự nghiệp của Thang Duy bị đóng băng trong 2 năm. Cô rơi vào trầm cảm, phải sang nước ngoài. Cũng vì cảnh quay táo bạo trong phim “Sắc giới” cùng nghi vấn “phim giả tình thật” với Lương Triều Vỹ, Thang Duy bị bạn trai Điền Vũ chia tay. Ảnh: Thời đại plus Sau khi lệnh cấm được gỡ bỏ, Thang Duy đóng một số phim như: “Truy tìm người hoàn hảo”, “Thời đại hoàng kim”, “Truy lùng quái yêu”, “Thu muộn”. Có thời gian, Thang Duy ngừng đóng phim sang Anh du học. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam Thang Duy kết hôn với đạo diễn Hàn Quốc Kim Tae Yong. Cặp đôi nảy sinh tình cảm khi Kim Tae Yong làm đạo diễn “Thu muộn”- bộ phim mà Thang Duy đóng vai nữ chính năm 2010. Tháng 7/2014, cặp đôi tổ chức đám cưới tại Thụy Điển. Trước khi đến với Thang Duy, Kim Tae Yong từng qua một lần đò. Ảnh: Thời đại plus Sau đám cưới, Thang Duy và Kim Tae Yong sống ở Hàn Quốc. Tháng 8/2016, cặp đôi đón con gái đầu lòng Summer gia nhập tổ ấm. Ảnh: Thời đại plus Thang Duy giấu mặt con gái. Tuy nhiên, bạn bè Thang Duy tiết lộ bé Summer có gương mặt và khí chất giống mẹ, rất đáng yêu. Ảnh: Vietnamnet Mới đây, nữ diễn viên chia sẻ, gia đình cô về làng quê ở Hàn Quốc sống hơn một năm qua. Thang Duy cùng chồng trồng ngô, dưa hấu, bí đỏ, cà chua, dưa leo. Ảnh: Dân Việt Cuối năm 2020, Thang Duy dần trở lại màn ảnh. Cô nhận lời đóng phim ở cả thị trường Trung - Hàn. Năm nay, Thang Duy hoàn thành phim “Wonderland” do chồng cô đạo diễn. Ảnh: Elle Xem video giới thiệu phim Mỹ nhân ngư của Châu Tinh Trì. Nguồn Youtube/ CGV

