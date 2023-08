Bị đòi tước vương miện giống Ý Nhi, Kỳ Duyên vượt scandal thế nào?

Lùm xùm của Hoa hậu Ý Nhi khiến nhiều khán giả nhớ lại Kỳ Duyên cũng rơi vào trường hợp tương tự. Năm 2015, Kỳ Duyên bị dân mạng đòi tước vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 do loạt lùm xùm đời tư. Dù người đẹp xin lỗi khán giả, không ít cư dân mạng bức xúc yêu cầu Kỳ Duyên trả lại vương miện cũng như cho rằng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam nên tước vương miện của cô. Ảnh: VTV. Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam khiển trách Hoa hậu Kỳ Duyên đồng thời tước quyền trao vương miện cho người kế nhiệm. Ảnh: Dân Việt. Để scandal lắng xuống, Kỳ Duyên ở ẩn một thời gian dài. Ảnh: FBNV. Thay vì chọn cách trốn tránh, không dám đối mặt với những đả kích trên mạng xã hội, Kỳ Duyên lựa chọn cách đọc hết bình luận để xem khán giả đang suy nghĩ những gì về mình. Cô chấp nhận tất cả những bình luận trái chiều sau đó thay đổi bản thân mình. Ảnh: FBNV. Kỳ Duyên đã bỏ thuốc lá. Ảnh: Người Đưa Tin. Người đẹp tự lập trong các hoạt động mà không cần có sự giúp đỡ của mẹ. Trước kia, Kỳ Duyên luôn được đấng sinh thành “kè kè” trong những lần đi từ thiện hay tham gia các sự kiện giải trí. Ảnh: Zing. Kỳ Duyên không ngại khó khăn tham gia các hoạt động từ thiện. Năm 2020, cô cùng Minh Triệu trực tiếp hỗ trợ bà con vùng lũ. Cả hai bị lật thuyền khi đi trao quà. May mắn, nơi thuyền bị lật là khu nhà người dân, nước ngập lên nhưng cả hai vẫn đứng được. Ảnh: FBNV. Kỳ Duyên lăn xả khi tham gia các gameshow như Sao nhập ngũ, Cuộc đua kỳ thú. Ở chương trình Sao nhập ngũ 2021, trong các thử thách, nàng hoa hậu sinh năm 1996 thể hiện được sự quyết tâm, dẻo dai. Nhờ vậy, Kỳ Duyên chiến thắng Sao nhập ngũ. Kỳ Duyên cũng có những bước tiến khi lấn sân làm người mẫu, làm huấn luyện viên các chương trình The Look 2017, The Face Vietnam 2023. Ảnh: FBNV.Hoa hậu Việt Nam 2014 thận trọng hơn trong mọi phát ngôn. Trước đây, cô có những phát ngôn hồn nhiên, khó đỡ. Ảnh: FBNV. Nàng hậu ngày càng chăm chút về gu thời trang. Trước đây, cô bị chê mặc xấu, liên tục gặp sự cố trang phục. Ảnh: FBNV. Những tưởng Kỳ Duyên khó có thể lấy lại hình ảnh sau chuỗi lùm xùm đời tư. Thế nhưng, chân dài sinh năm 1996 “lột xác” không ngờ. Ảnh: FBNV. Xem video: "Huỳnh Trần Ý Nhi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023". Nguồn Tiền Phong

