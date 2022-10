Bảo Ngọc gặp sự cố khi thi quốc phục ở Miss Intercontinental 2022

Mới đây, Á hậu Bảo Ngọc đã mang bộ trang phục “Cô em Dao đỏ” tham gia phần thi National costume - Trang phục dân tộc ở Miss Intercontinental 2022 - Hoa hậu Liên lục địa 2022. Theo Bảo Ngọc, cô là thí sinh mang bộ trang phục to nhất, với phần cánh cần xử lý khéo để có thể tối ưu sân khấu và đồng thời phải “ý tứ” để không ảnh hưởng bạn diễn cùng. Ngoài ra, từ dưới cánh gà, bộ trang phục của Bảo Ngọc đã hơi khó di chuyển bởi hậu đài khá nhỏ, cổng ra sân khấu cũng không được rộng rãi, vì vậy cô đã đi ngang để lọt qua. Không may, một sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Chiếc cánh bị rơi xuống một phần do Bảo Ngọc giữ không đủ chặt khi đi xuống cầu thang. Bảo Ngọc lo lắng không biết làm thế nào để dựng cánh lên lại trên sân khấu. Cô rất muốn ban giám khảo và khán giả thấy hiệu ứng và ý đồ mà nhà thiết kế đã gửi gắm vào bộ đồ, cũng như trình diễn một cách hoàn thiện nhất. May mắn khi có bạn diễn trước với bộ đồ rộng, Bảo Ngọc dùng hết sức hất chiếc quạt lên lưng. Cuối cùng, đại diện Việt Nam cũng thành công khi chiếc quạt cuối cùng đã dựng lên được. “Hú hồn chưa? Hất lên được rồi nè! Rồi vu vơ gấp cánh lại làm nụ hoa chúm chím, đợi thời cơ mà bung ra cho ú oà. Sau đó thì, làm tới thôi”, Bảo Ngọc vui mừng chia sẻ. Người đẹp nói thêm: “Với thiết kế lớn thế này, Bảo Ngọc lúc dựng được cánh lên có nảy ra ý tưởng là gấp cánh vào, để hạn chế che hay đụng trúng thí sinh khác và để đợi tới lượt mình sẽ bung ra, có thêm hiệu ứng. Mình tưởng tượng nó như là một bông hoa, chờ đúng giờ để nở. Mong là sáng tạo chứ không tối tạo”.Hình ảnh Bảo Ngọc tươi rói sau khi hoàn thành phần thi. Người đẹp chia sẻ hình ảnh vai bị bầm do mặc trang phục khá nặng. Thiết kế "Cô em Dao đỏ" được lấy cảm hứng từ trang phục cưới của người Dao đỏ dựa trên nền tảng áo dài truyền thống của Việt Nam. Bộ trang phục mang sắc đỏ, vàng, xanh vô cùng nổi bật, với điểm nhấn là phần tà áo có hình ảnh giống chiếc quạt xòe đầy màu sắc. Bảo Ngọc hoàn thành tốt phần thi Trang phục dân tộc. Chung kết cuộc thi Miss Intercontinental 2022 sẽ diễn ra vào ngày 14/10 tới đây. Xem video "Á hậu Bảo Ngọc thi bikini". Nguồn Sen Vàng

