Ảnh ngọt hơn mía lùi của Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân

Trong cuộc phỏng vấn mới đây với Zing, Diễm My 9X tiết lộ, cô bắt đầu sống cùng gia đình bạn trai Vinh Nguyễn từ tháng 4/2021. Cặp đôi lần đầu gặp nhau vào năm 2016. 2 năm sau, Diễm My công khai hẹn hò. Ảnh: Instagram Diễm My và Vinh Nguyễn chia sẻ không ít hình ảnh tình tứ. Trong ảnh, nữ diễn viên hôn má người yêu điển trai. Ảnh: Instagram Khoảnh khắc Vinh Nguyễn hôn tay Diễm My khiến nhiều người phát ghen. Ảnh: Saostar Cặp đôi nhìn nhau đắm đuối, nụ cười luôn thường trực trên môi. Ảnh: Khám phá Khó thấy Diễm My và Vinh Nguyễn đăng ảnh những nụ hôn quá nồng thắm hay những cái ôm siết chặt quá đà. Ảnh: Instagram Cả hai thường chỉ trao nhau ánh mắt đầy yêu thương hay cái nắm tay. Ảnh: Instagram Chẳng cần hôn, Diễm My và bạn trai vẫn ngọt ngào đến phát ghen. Ảnh: FBNV Nữ diễn viên không ít lần khoe được nửa kia chiều chuộng. Một lần, Vinh Nguyễn mua cho Diễm My bát bún bò Huế để cô ăn sáng. Ảnh: FBNV Mới đây, Diễm My chia sẻ, quần áo của cô do bạn trai lựa chọn. Ảnh: FBNV "Vì bạn trai chỉn chu nên đôi khi anh cảm thấy khó chịu với sự đơn giản của tôi. Anh ấy muốn tôi bước chân ra ngoài phải đẹp, hoàn hảo, trong khi tôi mặc gì cũng được", Diễm My tâm sự. Ảnh: Zing Có gu thời trang và phim ảnh, Vinh Nguyễn còn góp ý cho Diễm My về cách diễn. Ảnh: FBNV Không ít khán giả mong chờ đám cưới của Diễm My và Vinh Nguyễn. Ảnh: Instagram Nữ diễn viên chia sẻ, cô và nửa kia hiện tại chưa tính đến chuyện kết hôn vì thời gian tới, lịch quay của cô bận rộn với các dự án phim truyền hình. Ảnh: Zing Xem video "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

