Á hậu Phương Nhi khoe vai trần gợi cảm tại show thời trang

Tối 12/11, xuất hiện trong show thời trang Thu Đông 2023 tại Hà Nội của một thương hiệu đình đám, Á hậu Phương Nhi hút sự chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp rạng ngời. Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 diện chiếc váy đen thiết kế cầu kỳ đẹp mắt. Bộ trang phục giúp Phương Nhi khoe vai trần gợi cảm. Nàng á hậu tạo dáng trên thảm đỏ. Tại sự kiện, Phương Nhi đảm nhận vai trò người mẫu trình diễn thiết kế trong bộ sưu tập Thu Đông 2023.Nguyễn Phương Nhi chụp ảnh cùng doanh nhân Lưu Nga (giữa) - nhà sáng lập thương hiệu thời trang đình đám. Cùng với Á hậu Phương Nhi, show thời trang còn quy tụ dàn sao Việt đến tham dự. NSND Lan Hương và diễn viên Khả Ngân đến tham dự chương trình. NTK Đỗ Mạnh Cường cũng góp mặt tại sự kiện. NTK Đỗ Mạnh Cường và người đẹp Lưu Nga vốn có mối quan hệ thân thiết. Diễn viên Bảo Thanh mặc gợi cảm xuất hiện tại show thời trang. Bộ sưu tập thời trang Thu Đông 2023 chia thành 3 phần. Trong phần mở màn Collection 1 - Black & White, sự đối lập của hai sắc màu trắng - đen quyền lực ở những thiết kế được tạo hình cầu kỳ, mang hiệu ứng thị giác tương phản, giúp bùng nổ mọi giác quan thưởng thức của khán giả. Collection 2 - Golden Brown giới thiệu những thiết kế được tạo hình thủ công, qua chi tiết đính kết kèm cắt may tinh xảo, sắc nét. Sư đa dạng tầng sắc của gam nâu, được ứng dụng khéo léo và uyển chuyển đầy chất nghệ thuật trong cách chơi màu, biến concept này là điểm sáng khác biệt của show diễn. Collection 3 Tweed the Legend sử dụng chất liệu là biểu tượng vĩ đại của nghệ thuật, thời gian và giá trị, lồng ghép tinh tế hình ảnh chuỗi dây xích giúp nối liền mạch cảm xúc thăng hoa và khoảnh khắc tuyệt vời nơi sàn runway. Qua bàn tay tài hoa của nhà thiết kế, thứ chất liệu đặc trưng của thời trang cao cấp được làm mới ở những chi tiết như đường may viền, đai eo, khuy áo kim loại chạm khắc tinh xảo. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến đảm nhận vai trò vedette của show diễn. Xem video "Võ Hoàng Yến và dàn mẫu trình diễn trong show thời trang Thu Đông 2023".

Tối 12/11, xuất hiện trong show thời trang Thu Đông 2023 tại Hà Nội của một thương hiệu đình đám, Á hậu Phương Nhi hút sự chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp rạng ngời. Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 diện chiếc váy đen thiết kế cầu kỳ đẹp mắt. Bộ trang phục giúp Phương Nhi khoe vai trần gợi cảm. Nàng á hậu tạo dáng trên thảm đỏ. Tại sự kiện, Phương Nhi đảm nhận vai trò người mẫu trình diễn thiết kế trong bộ sưu tập Thu Đông 2023. Nguyễn Phương Nhi chụp ảnh cùng doanh nhân Lưu Nga (giữa) - nhà sáng lập thương hiệu thời trang đình đám. Cùng với Á hậu Phương Nhi, show thời trang còn quy tụ dàn sao Việt đến tham dự. NSND Lan Hương và diễn viên Khả Ngân đến tham dự chương trình. NTK Đỗ Mạnh Cường cũng góp mặt tại sự kiện. NTK Đỗ Mạnh Cường và người đẹp Lưu Nga vốn có mối quan hệ thân thiết. Diễn viên Bảo Thanh mặc gợi cảm xuất hiện tại show thời trang. Bộ sưu tập thời trang Thu Đông 2023 chia thành 3 phần. Trong phần mở màn Collection 1 - Black & White, sự đối lập của hai sắc màu trắng - đen quyền lực ở những thiết kế được tạo hình cầu kỳ, mang hiệu ứng thị giác tương phản, giúp bùng nổ mọi giác quan thưởng thức của khán giả. Collection 2 - Golden Brown giới thiệu những thiết kế được tạo hình thủ công, qua chi tiết đính kết kèm cắt may tinh xảo, sắc nét. Sư đa dạng tầng sắc của gam nâu, được ứng dụng khéo léo và uyển chuyển đầy chất nghệ thuật trong cách chơi màu, biến concept này là điểm sáng khác biệt của show diễn. Collection 3 Tweed the Legend sử dụng chất liệu là biểu tượng vĩ đại của nghệ thuật, thời gian và giá trị, lồng ghép tinh tế hình ảnh chuỗi dây xích giúp nối liền mạch cảm xúc thăng hoa và khoảnh khắc tuyệt vời nơi sàn runway. Qua bàn tay tài hoa của nhà thiết kế, thứ chất liệu đặc trưng của thời trang cao cấp được làm mới ở những chi tiết như đường may viền, đai eo, khuy áo kim loại chạm khắc tinh xảo. Siêu mẫu Võ Hoàng Yến đảm nhận vai trò vedette của show diễn. Xem video "Võ Hoàng Yến và dàn mẫu trình diễn trong show thời trang Thu Đông 2023".