4 con của đạo diễn Lý Hải đóng “Lật mặt 7: Một điều ước“

Trong teaser trailer của Lật mặt 7: Một điều ước, các con của Lý Hải xuất hiện ở ngay phút đầu tiên. Cả 4 bé đều thủ vai những người con của bà Hai lúc còn nhỏ. Có phân đoạn các bé đánh nhau với bạn bè ở sân trường, khiến mẹ lo sốt vó. Sang cảnh tiếp theo, 4 bé ngồi cùng mẹ tại bàn ăn. Khi nghe mẹ hỏi: “Sau này ai nuôi mẹ?”, tất cả đều giơ tay xung phong và tranh nhau vô cùng hào hứng. Tuy chỉ mới xuất hiện “chớp nhoáng” trong trailer nhưng màn góp mặt của hội “nhóc tỳ” nhà Lý Hải khiến khán giả vô cùng thích thú. Đây được xem là lần đầu tiên cả 4 bé cùng nhau tham gia chung một phần phim Lật mặt. Trước đó, anh hai Rio từng tham gia 2 phần đầu là Lật mặt và Lật mặt 2: Phim trường, dù không có thoại nhưng vẫn gây chú ý vì đáng yêu và duyên dáng. Trong khi đó, cậu út Mio và chị Cherry từng có vai khách mời nho nhỏ với mẹ Minh Hà trong Lật mặt 4: Nhà có khách. Cherry cũng tham gia nhiều dự án của bố như Lật mặt, Lật mặt 4: Nhà có khách và mới đây nhất là Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Cherry cùng em gái Sunny bán vé số trong phim và gây bất ngờ với diễn xuất tự nhiên, thuyết phục. Theo chia sẻ từ Lý Hải, cũng giống như tất cả các diễn viên khác, các bé đều phải trải qua vòng casting để có cơ hội tham gia Lật mặt 7 chứ không hề được ưu ái hay “đặc cách”. Nhờ diễn xuất tự nhiên và đã có kinh nghiệm gắn bó cùng bố trên phim trường, cả 4 bé đều vượt qua thử thách. Lý Hải cũng hài hước cho biết các con của mình ngoài đời có cuộc sống hạnh phúc, ấm no nhưng lên phim toàn đóng các vai ngược lại. Hết bán vé số ở Lật mặt 6, giờ đây khi sang phần 7 cả 4 bé đều vào vai nhân vật kham khổ, sống cùng mẹ đơn thân ở vùng cao hẻo lánh, thiếu thốn điều kiện. Mặc dù vậy, các bé chưa bao giờ than thở hay “mè nheo” với bố mẹ, làm việc nghiêm túc và nhập tâm không thua gì các diễn viên chuyên nghiệp. Lý Hải không khỏi tự hào khi các con đóng phim tốt, có tinh thần ham học hỏi và biết lắng nghe. Nếu trước kia khi anh rủ các con đóng phim, có bé sẽ “lười” hay lưỡng lự không muốn thì hiện tại, các con đều rất hào hứng lên phim trường với bố mẹ. Ngoài ra, lúc trước các bé đóng phim thường chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong vài phút ngắn ngủi. Tuy nhiên trong các phần gần đây, thời lượng của các bé được tăng lên, có nhiều thoại và khoảnh khắc cảm xúc hơn, thể hiện sự tiến bộ vượt bậc của các bé sau nhiều năm gắn bó cùng bố trên phim trường. Trên set quay Lật mặt 7, cả 4 bé đều diễn một phát ăn ngay, gần như không phải quay nhiều lần. Dự án Lật mặt 7: Một điều ước cũng chất chứa hy vọng, mong ước của riêng Lý Hải rằng gia đình anh sẽ luôn bên nhau thật hạnh phúc, đầm ấm, đồng thời các con mai này sẽ lớn lên thành những người tốt, có ích cho xã hội. Lật mặt 7: Một điều ước do đích thân Lý Hải giữ vai trò đạo diễn, biên kịch, sản xuất và dựng phim. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 26/4. Xem teaser trailer Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải. Nguồn ĐPCC