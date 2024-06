3 con gái của diễn viên Hoàng Yến nhan sắc xinh như hoa

Sau 4 cuộc hôn nhân, diễn viên Hoàng Yến có 3 cô con gái. Ba cô con gái của Đào Hoàng Yến là Yến My, Yến Minh và bé Mầm đều sở hữu nhan sắc nổi bật, thừa hưởng nét đẹp từ người mẹ nổi tiếng. Yến My sinh năm 1993, con gái đầu lòng của nữ diễn viên Đào Hoàng Yến gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát. Yến My là trái ngọt tình yêu của Hoàng Yến và chồng cũ đầu tiên. Yến My từng tham gia một số cuộc thi như Miss Teen 2011, Vietnam Idol 2012, The Voice 2017. Cô nàng cũng từng đóng phim: Những người độc thân vui vẻ, Những phóng viên vui nhộn, Chuyện chúng mình, Công dân tập thể.Con gái diễn viên Hoàng Yến sở hữu gương mặt ưa nhìn, vóc dáng gợi cảm. Cô con gái thứ hai của diễn viên Hoàng Yến - Yến Minh sinh năm 2001 lại sở hữu gương mặt xinh xắn, đáng yêu cùng nụ cười rạng rỡ. Yến Minh là con gái của Hoàng Yến và chồng cũ thứ hai. Yến My có gu thời trang trẻ trung, nữ tính, thừa hưởng nhiều nét đẹp của mẹ. Hoàng Yến và chồng cũ thứ 4 có cô con gái chung tên Mầm, sinh năm 2017. Con gái út của Hoàng Yến xinh xắn với đôi mắt to tròn và khuôn mặt bầu bĩnh. Nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên các con trên trang cá nhân, khiến nhiều người ngưỡng mộ.Xem video "Đào Hoàng Yến sau khi sửa mũi". Nguồn FB Đào Hoàng Yến

