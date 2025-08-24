Hà Nội

Giải mã loài khủng long cổ đại từng được xem là rồng châu Á

Protoceratops là một loài khủng long ăn thực vật sống vào cuối kỷ Phấn Trắng, nổi tiếng với hình dáng nhỏ nhắn và nhiều đặc điểm độc đáo.

T.B (tổng hợp)
1. Tồn tại khoảng 75 triệu năm trước. Protoceratops sống vào cuối kỷ Phấn Trắng, được tìm thấy chủ yếu tại khu vực Mông Cổ ngày nay. Ảnh: Pinterest.
2. Kích thước khá nhỏ so với họ hàng. Chúng chỉ dài khoảng 1,8 mét và nặng từ 25 đến 40 kg, nhỏ hơn nhiều so với các loài khủng long phiến sừng khác. Ảnh: Pinterest.
3. Không có sừng lớn. Thay vì sừng, chúng chỉ có một vành xương sọ kéo dài ra sau đầu trông như chiếc mào. Ảnh: Pinterest.
4. Ăn thực vật cứng. Răng và mỏ của Protoceratops thích hợp để cắn và nghiền các loại cây bụi và thực vật khô cằn ở sa mạc. Ảnh: Pinterest.
5. Được phát hiện vào thập niên 1920. Những hóa thạch đầu tiên của loài này được đoàn thám hiểm Mỹ tìm thấy ở sa mạc Gobi. Ảnh: Pinterest.
6. Nổi tiếng với hóa thạch chiến đấu. Một hóa thạch ghi lại cảnh Protoceratops đang chiến đấu với Velociraptor, trở thành biểu tượng khảo cổ học. Ảnh: Pinterest.
7. Có thể là nguồn gốc truyền thuyết về sư tử đầu rồng. Hình dạng sọ của Protoceratops được cho là gợi cảm hứng cho nhiều truyền thuyết Trung Á cổ. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#khủng long Protoceratops #khủng long ăn thực vật #khủng long cổ đại Mông Cổ #hóa thạch chiến đấu #truyền thuyết sư tử đầu rồng #khủng long cuối kỷ Phấn Trắng

