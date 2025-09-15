Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Cộng đồng trẻ

Giải mã cơn sốt "làm mochi Nhật Bản", giới trẻ Việt đu trend cực hài hước

Những video làm mochi Nhật Bản khiến mạng xã hội xôn xao, thu về hàng trăm triệu lượt xem và được cư dân mạng Việt Nam 'chế' lại cực hài hước.

Thiên Anh

Thời gian gần đây, mạng xã hội TikTok tiếp tục rộ lên trào lưu mới, đó là làm bánh mochi Nhật Bản. Song, không phải làm theo cách thông thường và nhẹ nhàng, những video làm mochi Nhật Bản này lại khá độc đáo và nhiệt huyết, tạo cơn sốt trong giới trẻ.

Trend làm mochi Nhật Bản xuất phát từ đầu?

Trào lưu mochi này xuất phát từ kênh TikTok @mochimochi.kyoto, đăng tải những video ghi lại quy trình làm mochi tại một cửa hàng ở Kyoto, Nhật Bản. Với hơn 200 triệu lượt xem và hàng triệu lượt thả tim, sức hút của video này nằm ở quá trình phối hợp nhịp nhàng, ăn ý, có sự sáng tạo trong cách thể hiện của các nhân viên.

c1.jpg
Video làm mochi Nhật Bản thu về hơn 200 triệu lượt xem. Nguồn: @mochimochi.kyoto

Trong video, một nhân viên nam dùng búa gỗ lớn đập mạnh vào khối bột gạo nếp trong cối, trong khi một nhân viên nữ nhanh nhẹn nhào và vò bột để tạo độ mịn.

Quá trình tưởng chừng đơn giản này biến thành một màn trình diễn thu hút, bắt tai, khiến khách hàng phải ghé nhìn. Sự phối hợp ăn ý giữa hai nhân viên đã biến những video này thành hiện tượng trên TikTok, đạt tương tác khủng và lan rộng khắp nơi trên thế giới.

Trend làm mochi Nhật Bản khi sang Việt Nam hài hước ra sao?

Không chỉ dừng lại ở Nhật Bản, trào lưu làm mochi đã nhanh chóng lan sang các nước châu Á khác, trong đó có Việt Nam. Cư dân mạng Việt Nam đã nhanh chóng "bắt trend" và tạo ra những phiên bản cover độc đáo.

Thay vì sử dụng bột gạo nếp để làm mochi, nhiều người đã thay thế bằng những vật dụng gần gũi như mền, gối, hay thậm chí là gấu bông. Những video này mang đậm tính giải trí, nghiêng về chọc cười nhiều hơn là nghiêm túc thực hiện, và có thể diễn ra ở bất kỳ đâu, từ văn phòng công ty, siêu thị đến cả... trên tàu ngoài biển khơi.

c2.jpg
Trào lưu làm mochi Nhật Bản lan sang mạng xã hội Việt Nam.

Thậm chí trong một số video, chính những người tham gia cũng không nhịn được cười vì cách hô khẩu lệnh lặp đi lặp lại mang âm thanh hài hước.

Theo tìm hiểu truyền thống đập bánh mochi thực chất là một nghi thức văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc, lâu đời tại Nhật Bản. Quá trình này có tên gọi Mochitsuki, thường được tổ chức trong các dịp lễ, đặc biệt là trước thềm năm mới để cầu mong may mắn, sức khỏe và thịnh vượng.

#mochi Nhật Bản #trào lưu làm mochi #giới trẻ Việt #video hài hước #trendy mochi #làm mochi Nhật Bản

Bài liên quan

Cộng đồng trẻ

Cuộc sống sang chảnh của Lộc Fuho: Đi xe sang xài điện thoại "xịn"

Chính nhờ có thu nhập tốt nên Lộc Fuho và bà xã có cuộc sống vô cùng sung túc.

Lộc Fuho (tên thật Phạm Văn Lộc, SN 1994, đến từ Khánh Hòa) là cái tên quen thuộc với giới trẻ Việt. Ban đầu, anh gây chú ý với hình ảnh "xấu lạ", hài hước trên mạng xã hội, từng nhiều lần bị "ném đá".

Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Hot girl nổi tiếng trong giới trẻ Việt bất ngờ theo chồng bỏ cuộc chơi

Jin Ju Shin khoe loạt ảnh cưới chất hơn nước cất bên bạn trai.

Jin Ju Shin (SN 1994, quốc tịch Hàn Quốc) từng ghi dấu ấn khán giả Việt trong nhiều game show đình đám Ca Sĩ Giấu Mặt năm 2016 với màn giả giọng ca sĩ Miu Lê, Giai Điệu Chung Đôi, Nhanh Như Chớp, Bữa Trưa Vui Vẻ,...

Ngoài ra, cô nàng còn thành công với loạt cover bằng tiếng Việt Phía Sau Một Cô Gái (Soobin Hoàng Sơn), Em Không Là Duy Nhất (Tóc Tiên), Ánh Nắng Của Anh (Đức Phúc), Gửi Anh Xa Nhớ (Bích Phương), Em Gái Mưa (Hương Tràm),... được đông đảo khán giả Việt yêu thích.

Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Trend mới khi khoe bồ của giới trẻ có tên: “Sức mạnh bạn trai“

Khi có người yêu, nhiều người thường muốn khoe với cả thế giới. Nhưng việc chụp ảnh selfie cùng nhau đã trở nên 'nhàm', thay vào đó các bạn trẻ hiện đang nhiệt tình hưởng ứng trào lưu khoe người yêu cực hot dưới đây.

Gần đây, giới trẻ Việt đua nhau tham gia thử thách có tên "Sức mạnh bạn trai". Để có thể tham gia thử thách này, đầu tiên là phải có người yêu.

Đúng như hình ảnh, anh chàng sẽ vác bạn gái trên vai khoe sức mạnh. Riêng bạn gái cũng phải phối hợp biểu cảm sao cho ăn ý và khéo khoe được đôi chân dài, vòng ba nóng bỏng của mình nhất. Để bức hình thêm hoàn hảo thì các bạn nên trang điểm, lên đồ và kiếm một chiếc gương vừa đủ sau đó là leo lên vai người yêu rồi chụp ảnh. Nếu không, có thể nhờ một người khác ghi lại hình ảnh cute, dễ thương của mình với bạn gái.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới