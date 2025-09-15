Giải mã cơn sốt "làm mochi Nhật Bản", giới trẻ Việt đu trend cực hài hước

Trong video, một nhân viên nam dùng búa gỗ lớn đập mạnh vào khối bột gạo nếp trong cối, trong khi một nhân viên nữ nhanh nhẹn nhào và vò bột để tạo độ mịn.

Quá trình tưởng chừng đơn giản này biến thành một màn trình diễn thu hút, bắt tai, khiến khách hàng phải ghé nhìn. Sự phối hợp ăn ý giữa hai nhân viên đã biến những video này thành hiện tượng trên TikTok, đạt tương tác khủng và lan rộng khắp nơi trên thế giới.

Trend làm mochi Nhật Bản khi sang Việt Nam hài hước ra sao?

Không chỉ dừng lại ở Nhật Bản, trào lưu làm mochi đã nhanh chóng lan sang các nước châu Á khác, trong đó có Việt Nam. Cư dân mạng Việt Nam đã nhanh chóng "bắt trend" và tạo ra những phiên bản cover độc đáo.

Thay vì sử dụng bột gạo nếp để làm mochi, nhiều người đã thay thế bằng những vật dụng gần gũi như mền, gối, hay thậm chí là gấu bông. Những video này mang đậm tính giải trí, nghiêng về chọc cười nhiều hơn là nghiêm túc thực hiện, và có thể diễn ra ở bất kỳ đâu, từ văn phòng công ty, siêu thị đến cả... trên tàu ngoài biển khơi.

Trào lưu làm mochi Nhật Bản lan sang mạng xã hội Việt Nam.

Thậm chí trong một số video, chính những người tham gia cũng không nhịn được cười vì cách hô khẩu lệnh lặp đi lặp lại mang âm thanh hài hước.

Theo tìm hiểu truyền thống đập bánh mochi thực chất là một nghi thức văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc, lâu đời tại Nhật Bản. Quá trình này có tên gọi Mochitsuki, thường được tổ chức trong các dịp lễ, đặc biệt là trước thềm năm mới để cầu mong may mắn, sức khỏe và thịnh vượng.