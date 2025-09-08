Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Giải mã bản thảo 500 tuổi cực quý của tộc người Mixtec ở Mexico

Kho tri thức

Giải mã bản thảo 500 tuổi cực quý của tộc người Mixtec ở Mexico

Bản thảo Selden của người Mixtec là một trong những tài liệu cổ quan trọng nhất ở Mexico, ẩn chứa nhiều bí mật về lịch sử và văn hóa tiền Colombo.

T.B (tổng hợp)
1. Là một trong số ít bản thảo Mixtec còn tồn tại. Bản thảo Selden thuộc nhóm codex hiếm hoi còn sót lại sau khi nhiều tài liệu bản địa bị hủy diệt thời thuộc địa. Ảnh: Pinterest.
1. Là một trong số ít bản thảo Mixtec còn tồn tại. Bản thảo Selden thuộc nhóm codex hiếm hoi còn sót lại sau khi nhiều tài liệu bản địa bị hủy diệt thời thuộc địa. Ảnh: Pinterest.
2. Có niên đại từ thế kỷ 16. Các nhà nghiên cứu cho rằng bản thảo được tạo ra khoảng năm 1560, ngay sau khi người Tây Ban Nha chinh phục Mexico. Ảnh: Pinterest.
2. Có niên đại từ thế kỷ 16. Các nhà nghiên cứu cho rằng bản thảo được tạo ra khoảng năm 1560, ngay sau khi người Tây Ban Nha chinh phục Mexico. Ảnh: Pinterest.
3. Viết trên giấy da hươu. Bản thảo được làm từ nhiều tấm da hươu ghép lại, sau đó phủ thạch cao mỏng để vẽ và ghi ký hiệu. Ảnh: Pinterest.
3. Viết trên giấy da hươu. Bản thảo được làm từ nhiều tấm da hươu ghép lại, sau đó phủ thạch cao mỏng để vẽ và ghi ký hiệu. Ảnh: Pinterest.
4. Nội dung bị che giấu nhiều thế kỷ. Bề mặt bản thảo đã được phủ vôi trắng, khiến cho văn bản và hình vẽ gốc bị che lấp trong thời gian dài. Ảnh: artnet.com.
4. Nội dung bị che giấu nhiều thế kỷ. Bề mặt bản thảo đã được phủ vôi trắng, khiến cho văn bản và hình vẽ gốc bị che lấp trong thời gian dài. Ảnh: artnet.com.
5. Được lưu giữ tại Thư viện Bodleian, Oxford. Bản thảo Selden hiện là một phần trong bộ sưu tập quý hiếm của Thư viện Bodleian ở Vương quốc Anh. Ảnh: thevintagenews.com.
5. Được lưu giữ tại Thư viện Bodleian, Oxford. Bản thảo Selden hiện là một phần trong bộ sưu tập quý hiếm của Thư viện Bodleian ở Vương quốc Anh. Ảnh: thevintagenews.com.
6. Công nghệ hiện đại đã giúp đọc lại nội dung. Nhờ kỹ thuật hình ảnh đa phổ, các nhà khoa học đã phát hiện lớp chữ và hình vẽ ẩn dưới lớp vôi phủ. Ảnh: ibtimes.co.uk.
6. Công nghệ hiện đại đã giúp đọc lại nội dung. Nhờ kỹ thuật hình ảnh đa phổ, các nhà khoa học đã phát hiện lớp chữ và hình vẽ ẩn dưới lớp vôi phủ. Ảnh: ibtimes.co.uk.
7. Ghi chép về gia phả và nghi lễ. Nội dung bản thảo chủ yếu xoay quanh lịch sử dòng tộc, nghi lễ tôn giáo và mối quan hệ chính trị của người Mixtec. Ảnh: descopera.ro.
7. Ghi chép về gia phả và nghi lễ. Nội dung bản thảo chủ yếu xoay quanh lịch sử dòng tộc, nghi lễ tôn giáo và mối quan hệ chính trị của người Mixtec. Ảnh: descopera.ro.
8. Là bằng chứng quý về sự giao thoa văn hóa. Bản thảo Selden phản ánh quá trình thay đổi xã hội của người Mixtec trong giai đoạn giao thoa với văn hóa châu Âu. Ảnh: lacma.org.
8. Là bằng chứng quý về sự giao thoa văn hóa. Bản thảo Selden phản ánh quá trình thay đổi xã hội của người Mixtec trong giai đoạn giao thoa với văn hóa châu Âu. Ảnh: lacma.org.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
T.B (tổng hợp)
#bản thảo Mixtec #bản thảo Selden #lịch sử Mexico cổ đại #văn hóa tiền Colombo #codex cổ đại Mexico #nghiên cứu bản thảo cổ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT