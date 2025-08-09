Hà Nội

Văn bản Ấn Độ cổ tiết lộ vận mệnh từng con người

Kho tri thức

Văn bản Ấn Độ cổ tiết lộ vận mệnh từng con người

Bhrigu Samhita – di sản tiên tri hàng nghìn năm – được cho là ghi rõ số phận, quá khứ và tương lai của từng người tồn tại trên đời.

T.B (tổng hợp)
1. Bhrigu Samhita được cho là do nhà hiền triết Bhrigu sáng tạo. Ông là một trong bảy hiền nhân (Saptarishi) trong thần thoại Ấn Độ, được cho là đã ghi lại vận mệnh của hàng triệu con người dựa trên thuật chiêm tinh. Ảnh: Pinterest.
1. Bhrigu Samhita được cho là do nhà hiền triết Bhrigu sáng tạo. Ông là một trong bảy hiền nhân (Saptarishi) trong thần thoại Ấn Độ, được cho là đã ghi lại vận mệnh của hàng triệu con người dựa trên thuật chiêm tinh. Ảnh: Pinterest.
2. Văn bản này có thể chứa vận mệnh chi tiết của từng cá nhân. Theo truyền thuyết, Bhrigu đã nhìn thấy toàn bộ vận số của con người từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, và chép lại trong hàng trăm ngàn lá cọ. Ảnh: Pinterest.
2. Văn bản này có thể chứa vận mệnh chi tiết của từng cá nhân. Theo truyền thuyết, Bhrigu đã nhìn thấy toàn bộ vận số của con người từ quá khứ, hiện tại đến tương lai, và chép lại trong hàng trăm ngàn lá cọ. Ảnh: Pinterest.
3. Những bản chép tay hiện còn được lưu giữ ở Hoshiarpur, Ấn Độ. Một số bản Bhrigu Samhita vẫn còn tồn tại và được gìn giữ bởi các dòng họ chiêm tinh sư vùng Bắc Ấn, thường chỉ truyền nội bộ qua nhiều đời. Ảnh: Pinterest.
3. Những bản chép tay hiện còn được lưu giữ ở Hoshiarpur, Ấn Độ. Một số bản Bhrigu Samhita vẫn còn tồn tại và được gìn giữ bởi các dòng họ chiêm tinh sư vùng Bắc Ấn, thường chỉ truyền nội bộ qua nhiều đời. Ảnh: Pinterest.
4. Văn bản sử dụng hệ thống chiêm tinh Vệ Đà phức tạp. Bhrigu Samhita dựa trên Jyotish Shastra – hệ chiêm tinh học cổ xưa của Ấn Độ – để mô tả chính xác tính cách, sự kiện đời người và thời vận. Ảnh: Pinterest.
4. Văn bản sử dụng hệ thống chiêm tinh Vệ Đà phức tạp. Bhrigu Samhita dựa trên Jyotish Shastra – hệ chiêm tinh học cổ xưa của Ấn Độ – để mô tả chính xác tính cách, sự kiện đời người và thời vận. Ảnh: Pinterest.
5. Có khả năng tiên đoán đến tên cha mẹ, vợ/chồng. Nhiều người từng được đọc Bhrigu Samhita cho biết văn bản đã ghi đúng tên thân nhân, nghề nghiệp, thậm chí là thời điểm các sự kiện quan trọng đời họ. Ảnh: HubPages.
5. Có khả năng tiên đoán đến tên cha mẹ, vợ/chồng. Nhiều người từng được đọc Bhrigu Samhita cho biết văn bản đã ghi đúng tên thân nhân, nghề nghiệp, thậm chí là thời điểm các sự kiện quan trọng đời họ. Ảnh: HubPages.
6. Chỉ một số ít người có thể “gặp” được văn bản của chính mình. Theo truyền thống, chỉ khi nhân duyên hội đủ, người ta mới tìm được đúng bản ghi của mình giữa hàng trăm ngàn lá cọ cổ. Ảnh: Amazon.
6. Chỉ một số ít người có thể "gặp" được văn bản của chính mình. Theo truyền thống, chỉ khi nhân duyên hội đủ, người ta mới tìm được đúng bản ghi của mình giữa hàng trăm ngàn lá cọ cổ. Ảnh: Amazon.
7. Được xem là nền tảng cho nhiều trường phái chiêm tinh hiện đại. Các nguyên lý chiêm tinh trong Bhrigu Samhita đã ảnh hưởng sâu sắc đến chiêm tinh học Ấn Độ và còn được ứng dụng trong các hệ thống hiện đại. Ảnh: poojn.in.
7. Được xem là nền tảng cho nhiều trường phái chiêm tinh hiện đại. Các nguyên lý chiêm tinh trong Bhrigu Samhita đã ảnh hưởng sâu sắc đến chiêm tinh học Ấn Độ và còn được ứng dụng trong các hệ thống hiện đại. Ảnh: poojn.in.
8. Vẫn là đề tài gây tranh cãi trong giới học thuật. Nhiều học giả nghi ngờ về tính xác thực lịch sử của văn bản này, nhưng các tín đồ chiêm tinh lại coi đó là “hồ sơ vận mệnh” cổ xưa của nhân loại. Ảnh: shreeharsiddhi.com.
8. Vẫn là đề tài gây tranh cãi trong giới học thuật. Nhiều học giả nghi ngờ về tính xác thực lịch sử của văn bản này, nhưng các tín đồ chiêm tinh lại coi đó là "hồ sơ vận mệnh" cổ xưa của nhân loại. Ảnh: shreeharsiddhi.com.
