Văn bản hiếm hoi của người Maya cổ chứa bí mật tôn giáo, chiêm tinh

Kho tri thức

Văn bản hiếm hoi của người Maya cổ chứa bí mật tôn giáo, chiêm tinh

Bản thảo Madrid là một văn bản cổ hiếm hoi còn sót lại của người Maya, chứa đựng nhiều bí mật về tôn giáo, chiêm tinh và đời sống xưa của nền văn minh châu Mỹ.

1. Một trong bốn bản thảo Maya còn tồn tại. Bản thảo Madrid là một trong bốn bản thảo hiếm hoi của người Maya được bảo tồn đến ngày nay, bên cạnh các bản thảo Dresden, Paris và Grolier. Ảnh: Pinterest.
2. Có độ dài ấn tượng. Bản thảo này gồm 112 trang viết trên giấy vỏ cây, trở thành văn bản Maya dài nhất từng được phát hiện. Ảnh: Pinterest.
3. Chứa đựng tri thức chiêm tinh. Bản thảo Madrid ghi lại chi tiết các chu kỳ Mặt Trăng, Mặt Trời và hành tinh, được dùng để dự đoán mùa vụ và hiện tượng tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
4. Vai trò trong nghi lễ tôn giáo. Bên trong bản thảo có nhiều hướng dẫn về nghi lễ, cúng tế và những nghi thức liên quan đến các vị thần Maya. Ảnh: Pinterest.
5. Hình ảnh minh họa sinh động. Bản thảo được trang trí bằng nhiều hình vẽ màu mô tả thần linh, linh vật và các hoạt động đời sống thường ngày. Ảnh: Pinterest.
6. Liên quan đến nghề bói toán Maya. Nhiều nội dung trong bản thảo phản ánh hoạt động của các thầy bói Maya, cho thấy tầm quan trọng của chiêm tinh trong xã hội cổ. Ảnh: Pinterest.
7. Được lưu giữ ở Tây Ban Nha. Bản thảo Madrid được đưa đến châu Âu sau thời kỳ chinh phục, và hiện đang được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia Tây Ban Nha. Ảnh: Pinterest.
8. Vẫn còn nhiều bí ẩn. Dù đã được nghiên cứu trong nhiều thế kỷ, bản thảo Madrid vẫn còn chứa đựng nhiều ký hiệu và ý nghĩa chưa được giải mã hoàn toàn. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.
