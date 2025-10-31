Hà Nội

Sống Khỏe

Giải cơn thèm ngọt bằng 6 món ăn vặt lành mạnh, ít đường

Không cần kiêng khem để tránh đường, bạn vẫn có thể ăn ngọt mỗi ngày với 6 món ăn vặt tự nhiên, ít đường, vừa ngon miệng lại tốt cho sức khỏe.

Vân Giang (Tổng hợp)

Không ít người trong chúng ta có “cơn nghiện ngọt” khó cưỡng, đặc biệt vào buổi chiều hoặc sau bữa ăn chính. Tuy nhiên, lượng đường nạp vào cơ thể quá nhiều có thể khiến đường huyết tăng, dễ dẫn đến mệt mỏi, béo phì và các bệnh chuyển hóa. Thay vì kiêng hoàn toàn, bạn có thể lựa chọn những món ăn vặt lành mạnh dưới đây vừa ngọt dịu tự nhiên, vừa cung cấp nhiều dinh dưỡng.

Chà là – kẹo tự nhiên của sa mạc

5c94566cf7d57a8b23c4.jpg
Ảnh minh họa

Một trái chà là bỏ hột chứa khoảng 4,5g đường, ít hơn nhiều so với các loại kẹo hay bánh ngọt. Loại trái cây khô này dẻo, ngọt thanh và cung cấp năng lượng nhanh, đồng thời giúp ổn định đường huyết và hỗ trợ tiêu hóa. Để món ăn thêm hấp dẫn, bạn có thể phết bơ hạt không đường, rắc thêm dừa nạo hoặc hạt ca cao nghiền lên trên – vừa giòn vừa no lâu.

Sữa chua đông lạnh – giải pháp cho tín đồ kem lạnh

Sữa chua Hy Lạp nguyên chất chỉ chứa khoảng 3g đường mỗi 10g. Khi đông lạnh, nó trở thành món “kem sữa chua” mát lạnh, dễ ăn và tốt cho tiêu hóa. Bạn có thể trộn cùng trái cây tươi hoặc một chút mật ong, sau đó cho vào khuôn nhỏ để làm que kem mini – lựa chọn hoàn hảo cho những ngày nóng nực.

Táo nướng – món tráng miệng ấm áp cho buổi chiều

71b826d4896d04335d7c.jpg
Ảnh minh họa

Một trái táo lớn chứa khoảng 20g đường tự nhiên, cùng nhiều chất xơ và vitamin C. Chỉ cần cắt táo, rắc thêm bột quế hoặc nhục đậu khấu, cho vào lò vi sóng vài phút là có ngay món tráng miệng ấm, ngọt nhẹ mà không cần thêm đường

Khoai lang, bí đỏ nướng – ngọt tự nhiên từ tinh bột lành mạnh

khoai-lang-bi-do-nuong.jpg
Ảnh minh họa

Bí đỏ hồ lô hay khoai lang vốn đã có vị ngọt dịu, chứa nhiều chất xơ và vitamin A. Một chén bí đỏ chỉ khoảng 4g đường, hoàn toàn phù hợp cho bữa xế. Cách làm đơn giản: rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn, phết nhẹ dầu ôliu rồi nướng ở 180–200°C trong 25–40 phút cho đến khi chín mềm, tỏa hương thơm.

Hạt lựu – ngọt giòn và nhiều chất chống ô xy hóa

Nửa chén hạt lựu chỉ chứa khoảng 9,5g đường nhưng lại rất giàu chất xơ, sắt, vitamin C và chất chống ô xy hóa. Hạt lựu vừa ngọt, vừa giòn, có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với sữa chua, pudding hạt chia, hay phết bơ hạt lên bánh mì rồi rắc hạt lựu để tạo điểm nhấn sắc vị.

Socola đen – ngọt ít, tốt cho tim mạch và tâm trạng

socola-den.jpg

Không phải loại socola nào cũng “xấu” cho sức khỏe. Sô-cô-la đen (chứa 70% cacao trở lên) chỉ có khoảng 10g đường mỗi 28g, nhưng lại giàu chất chống ô xy hóa, magiê và kẽm. Một vài miếng nhỏ sau bữa ăn giúp cải thiện tâm trạng, giảm stress. Bạn cũng có thể chấm trái cây tươi vào sô-cô-la tan chảy để tạo món tráng miệng vừa ngon vừa bổ.

Lưu ý nhỏ, cơn thèm ngọt đôi khi không chỉ đến từ nhu cầu năng lượng mà còn là dấu hiệu cơ thể đang thiếu nước hoặc thiếu ngủ. Vì vậy, hãy uống đủ nước, ngủ đủ giấc và lựa chọn món ăn vặt có cân bằng giữa chất xơ, protein và tinh bột lành mạnh.

