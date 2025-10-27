Hà Nội

Loại quả đặc biệt tách sợi như mì, ngon miệng lợi sức khỏe

Sống Khỏe

Loại quả đặc biệt tách sợi như mì, ngon miệng lợi sức khỏe

Bí sợi mì ít calo, giàu chất xơ, Vitamin C và khoáng chất, giúp giảm cân, bảo vệ tim mạch, mắt và ổn định đường huyết.

Vân Giang (Tổng hợp)
Trong thế giới rau củ đa dạng, bí sợi mì (Spaghetti squash) nổi bật với một đặc điểm độc đáo: khi nấu chín, ruột của loại bí này tách ra thành những sợi dài, mềm mượt, giống hệt mì spaghetti truyền thống. Không chỉ tạo cảm giác lạ mắt và hấp dẫn trong bữa ăn, bí sợi mì còn là lựa chọn thông minh cho những ai quan tâm đến sức khỏe và cân nặng. Ảnh minh hoạ
Một cốc bí sợi mì nấu chín chỉ cung cấp khoảng 42 calo và 10g carbohydrate, thấp hơn nhiều so với một cốc mì spaghetti thông thường. Nhờ lượng nước và chất xơ dồi dào, bí sợi mì giúp người ăn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Với những người đang tìm kiếm giải pháp giảm cân lành mạnh, loại bí này gần như là “mì không tội lỗi”. Ảnh minh hoạ
Bí sợi mì chứa nhiều chất xơ không hòa tan, có tác dụng tăng khối lượng phân và thúc đẩy nhu động ruột. Điều này giúp thức ăn di chuyển trơn tru qua đường tiêu hóa, phòng ngừa táo bón và cải thiện sức khỏe đường ruột tổng thể. Không chỉ vậy, chất xơ trong bí còn nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi, duy trì hệ vi sinh khỏe mạnh. Ảnh minh hoạ
Nhờ giàu Beta-Carotene và Vitamin C, bí sợi mì là nguồn chống oxy hóa tự nhiên mạnh mẽ. Các hợp chất này trung hòa gốc tự do, giảm stress oxy hóa và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Việc bổ sung loại bí này thường xuyên có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tim mạch hay ung thư.
Vitamin C trong bí sợi mì đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố hệ miễn dịch. Nó giúp cơ thể sản sinh bạch cầu và nâng cao khả năng chống lại vi khuẩn, virus gây bệnh. Đặc biệt vào mùa lạnh, một khẩu phần bí sợi mì trong bữa ăn sẽ góp phần giữ cơ thể khỏe mạnh, hạn chế cảm cúm và các bệnh nhiễm trùng. Ảnh minh hoạ
Bí sợi mì có chỉ số đường huyết thấp cùng lượng chất xơ cao, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Đây là điểm cộng lớn cho những người mắc tiểu đường hoặc cần kiểm soát lượng đường, giúp giảm nguy cơ tăng đường huyết đột ngột. Ảnh minh hoạ
Loại bí này cũng giàu khoáng chất quan trọng như Kali và Mangan. Kali giúp cân bằng chất lỏng và điều hòa huyết áp, hỗ trợ tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ. Mangan cần thiết cho quá trình chuyển hóa xương, góp phần duy trì cấu trúc xương chắc khỏe, phòng ngừa loãng xương. Ảnh minh hoạ
Beta-Carotene, Lutein và Zeaxanthin trong bí sợi mì giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh và stress oxy hóa. Những dưỡng chất này giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng liên quan tuổi tác, đồng thời hỗ trợ cải thiện thị lực, giúp đôi mắt luôn sáng khỏe. Ảnh minh hoạ
Bí sợi mì có thể chế biến đa dạng: hấp, luộc, nướng hay xào nhẹ cùng dầu olive, tỏi và rau thơm. Nhờ hương vị nhẹ nhàng, nó dễ dàng kết hợp với các món ăn khác, từ salad, sốt cà chua cho đến các món Âu. Đối với người muốn giảm cân, thay thế mì ống truyền thống bằng bí sợi mì là một giải pháp vừa ngon vừa bổ dưỡng. Ảnh minh họa
