Loại quả đặc biệt tách sợi như mì, ngon miệng lợi sức khỏe

Bí sợi mì ít calo, giàu chất xơ, Vitamin C và khoáng chất, giúp giảm cân, bảo vệ tim mạch, mắt và ổn định đường huyết.
Trên trang cá nhân, diễn viên Huyền Lizzie thường chia sẻ những hình ảnh diện bikini trong các chuyến du lịch biển.
Dương Triệu Vũ quan tâm, là chỗ dựa tinh thần của Bảo Anh. Nam ca sĩ còn thường xuyên mua quà tặng con gái Bảo Anh.
Biệt thự nhà chồng Á hậu Quỳnh Châu ở Đồng Nai khiến nhiều người choáng ngợp bởi sự bề thế không khác một tòa lâu đài.
Việc tìm thấy lăng mộ nguyên vẹn mở ra góc nhìn mới về nghi lễ tang lễ, chế độ cai trị và biểu tượng quyền lực trong một triều đại Ai Cập ít được biết đến.
TikToker Thụy Lê (sinh năm 2000) khiến người theo dõi lo lắng khi đăng lên kênh có 2,6 triệu follow video bật khóc trong phòng trọ ở Nhật Bản.
Tượng thần Pan thời Hy Lạp 1.700 năm tuổi được các chuyên gia khai quật giúp hé lộ nhiều bí mật khảo cổ thú vị.
Bộ sưu tập ảnh ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên nhưng vô cùng dí dỏm của các loài động vật. Mỗi hình ảnh đều mang đến sự thư giãn, dễ thương.
Hãng xe Trung Quốc BYD vừa chính thức giới ra mắt Song L DM-i 2026 với ba phiên bản, có giá từ 139.800 – 156.800 nhân dân tệ (khoảng 516-579 triệu đồng).
Nhan sắc tuổi 36 của Huyền Baby khiến netizen phải choáng ngợp.
Quân đội Ukraine đã phớt lờ tối hậu thư yêu cầu rút quân khỏi thành phố Pokrovsk của Moscow; tướng Syrskyi bị quy trách nhiệm về sự thất bại ở Pokrovsk.
Diễn viên Quốc Trường có thể nấu được hầu hết các món ăn ngon của miền Tây, thích vào bếp cùng mẹ.
Sau khi nổ súng, cướp ngân hàng được hơn 3,5 tỷ đồng, Nam đã cho bạn gái hơn 1,3 tỷ đồng đồng và mua cho mình một “siêu xe” phân khối lớn trị giá 680 triệu đồng...
Khai quật mới ở Ấn Độ đưa ra loạt hiện vật Đồ Đồng độc nhất: xe ngựa, tượng người có sừng và vương miện lá peepal, hé lộ nghi lễ và quyền lực cổ xưa.
Bò xạ (Ovibos moschatus) là sinh vật biểu tượng của vùng Bắc Cực hoang sơ, với bộ lông dày và sức chịu lạnh phi thường.
Giữa tiếng sóng và gió biển, hành trình chinh phục Mũi Điện mang đến cho du khách cảm xúc thiêng liêng khi được ngắm ánh mặt trời đầu tiên trên đất Việt.
Chiếc UAV của Ukraine sau khi phát hiện mục tiêu nhưng nó không tấn công ngay, mà bám lên mục tiêu để di chuyển đến vị trí tập kết để tăng khả năng sát thương.
Card Coder mang đến trải nghiệm roguelike độc đáo khi người chơi được tự tạo kỹ năng, hình ảnh và chiến thuật cho từng lá bài, hiện có demo trên Steam.
Từng là biểu tượng xa xỉ của giới thượng lưu, Vertu vừa ra mắt điện thoại Agent Q với thiết kế thủ công từ da cá sấu và trợ lý AI cao cấp.
Tử vi cho thấy tháng 11 là thời điểm bùng nổ tài vận. 4 con giáp này không chỉ được quý nhân trợ lực mà còn có cơ hội đột phá lớn về tiền bạc và sự nghiệp.
Giữa không gian xanh mát, ngôi nhà vườn trở thành nơi nghỉ ngơi, thư giãn, giúp gia chủ tận hưởng bầu không khí trong lành.