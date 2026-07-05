Giá xăng liên tục đi xuống, vì sao bát phở vẫn tăng 5.000 đồng?

Giá xăng dầu giảm mạnh nhưng nhiều quán phở, bún, cơm vẫn chưa giảm giá do chi phí nguyên liệu, mặt bằng và vận hành còn ở mức cao.

Sau nhiều kỳ điều chỉnh liên tiếp, giá xăng dầu trong nước đã giảm mạnh, với mức giảm khoảng 37-51% tùy từng mặt hàng. Thế nhưng, theo tìm hiểu của phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, tại nhiều quán ăn ở Hà Nội, giá phở, bún, cơm bình dân vẫn giữ nguyên sau đợt tăng thêm 5.000 đồng mỗi suất cách đây vài tháng.

Đau đầu vì giá nguyên liệu vẫn tăng cao

Không ít người tiêu dùng cho rằng khi giá nhiên liệu giảm, chi phí vận chuyển hàng hóa cũng giảm theo thì giá đồ ăn đáng lẽ phải "hạ nhiệt". Tuy nhiên, theo các hộ kinh doanh, xăng dầu chỉ là một phần nhỏ trong cơ cấu chi phí của một quán ăn, trong khi nhiều khoản chi khác vẫn chưa giảm.

Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, bà Lê Thị Mai, chủ một quán phở tại phường Ba Đình (Hà Nội), cho biết quán đã điều chỉnh giá bán từ vài tháng trước. Theo đó, mỗi bát phở bò tăng từ 40.000 đồng lên 45.000 đồng/bát.

Nhiều quán phở đã tăng giá bán khi chi phí nguyên liệu đầu vào liên tục leo thang. Ảnh: Diễm Quỳnh.

Theo bà Mai, kể từ khi tăng giá, nhiều khách quen thường xuyên thắc mắc vì sao giá xăng dầu đã giảm nhưng quán vẫn chưa điều chỉnh giá bán.

"Bản thân tôi cũng mong chi phí giảm để có thể bán rẻ hơn cho khách. Nhưng thực tế giá xăng giảm không đồng nghĩa mọi nguyên liệu đều giảm theo. Giá các loại nguyên liệu vẫn ở mức cao, nếu giảm giá lúc này thì rất khó giữ được chất lượng bát phở như hiện nay", bà Mai chia sẻ.

Giá một bát phở tại một số quán ở Hà Nội hiện dao động từ 60.000 đến 65.000 đồng/bát. Ảnh: Diễm Quỳnh.

Theo chủ quán, chi phí nguyên liệu chiếm phần lớn giá thành của mỗi bát phở. Vì vậy, nếu giảm giá bán trong khi đầu vào chưa giảm tương ứng, quán chỉ còn cách cắt giảm khẩu phần hoặc thay đổi chất lượng nguyên liệu.

"Tôi không muốn vì giảm vài nghìn đồng mà bát phở ít thịt hơn hay nước dùng không còn đậm vị. Khách ăn lâu năm sẽ nhận ra ngay. Giữ nguyên giá nhưng đảm bảo chất lượng vẫn là cách để giữ chân khách", bà Mai nói.

Lượng khách hàng giảm đáng kể thời "bão giá"

Trong khi đó, bà Nguyễn Minh Trang, chủ một quán cơm bình dân tại phường Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay không nằm ở giá nguyên liệu mà là lượng khách giảm trong bối cảnh người dân thắt chặt chi tiêu.

Việc không còn được bố trí bàn ghế trên vỉa hè khiến diện tích phục vụ của các hàng quán bị thu hẹp, số lượng khách có thể đón cùng lúc cũng giảm đáng kể. Trong khi đó, nhiều khách văn phòng và lao động phổ thông có xu hướng mang cơm từ nhà hoặc hạn chế ăn ngoài để tiết kiệm.

Trong khi đó, bà Nguyễn Minh Trang, chủ một quán cơm bình dân tại Cầu Giấy (Hà Nội), cho biết điều khiến bà lo lắng nhất hiện nay không phải giá xăng dầu mà là sức mua giảm. Việc không còn được sử dụng vỉa hè để kê thêm bàn ghế khiến diện tích phục vụ thu hẹp, trong khi nhiều khách hàng cũng hạn chế ăn ngoài để tiết kiệm chi tiêu.

Không chỉ phở, nhiều quán cơm bình dân cũng tăng giá để bù đắp các chi phí. Ảnh: Diễm Quỳnh.

"Doanh thu bây giờ không còn như trước nhưng tiền thuê mặt bằng, điện nước, lương nhân viên và các khoản chi khác vẫn phải trả đầy đủ. Vì vậy, ngoài bán cơm buổi trưa, tôi phải bán thêm xôi, bánh mì vào buổi sáng và một số món ăn vặt vào buổi chiều để có thêm nguồn thu. Khoản tiết kiệm từ chi phí vận chuyển nhờ giá xăng giảm không đáng kể, nên nếu giảm giá bán lúc này thì rất khó duy trì hoạt động của quán", bà Trang chia sẻ.

Tại nhiều quán ăn trên địa bàn Hà Nội cho thấy giá các món ăn bình dân như phở, bún, cơm vẫn duy trì ở mức cao sau các đợt điều chỉnh trong thời gian qua. Thậm chí, một số cơ sở tiếp tục tăng giá bán khi chi phí nguyên liệu đầu vào và chi phí vận hành chưa có dấu hiệu giảm đáng kể.

Theo các hộ kinh doanh, dù giá xăng dầu đã giảm mạnh, khoản tiết kiệm từ chi phí vận chuyển không đủ bù đắp áp lực từ giá thực phẩm, tiền thuê mặt bằng, nhân công và các chi phí phát sinh khác. Vì vậy, việc điều chỉnh giảm giá bán vẫn là điều rất khó thực hiện. Các chủ quán cho rằng chỉ khi giá nguyên liệu đầu vào ổn định ở mức thấp trong thời gian dài và sức mua của người dân cải thiện, giá các món ăn mới có thêm cơ sở để được điều chỉnh theo hướng giảm.