Gia Lai sắp xếp, bố trí nhà ở cho cán bộ, công chức và người lao động

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa ký thông báo danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được bố trí thuê nhà ở công vụ Thanh Bình.

Hà Chính

Có 71 cán bộ, công chức nằm trong diện được bố trí thuê ở tại nhà công vụ Thanh Bình. Số lượng này được lập dựa trên danh sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan đăng ký nhu cầu và trên cơ sở kết quả xét duyệt của Tổ xét duyệt đối tượng thuê nhà ở công vụ Thanh Bình thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

thbi.jpg
Nhà công vụ Thanh Bình

Trong danh sách 71 trường hợp được phê duyệt, Công an tỉnh Gia Lai có 11 trường hợp; Sở Tài Chính có 10 trường hợp; tiếp đến là Cục Thuế và Sở Nông nghiệp và Môi trường đều có 9 trường hợp; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (8), Sở Y tế (6), Sở Xây dựng (5)...

Ông Dương Minh Đức, Giám đốc Sở Công Thương; ông Võ Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp; bà Đinh Ly An, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh nằm trong diện được thuê nhà ở công vụ Thanh Bình dịp này.

