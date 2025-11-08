Hà Nội

Xã hội

Giả danh công an, ép nam thanh niên quay video nhạy cảm để tống tiền

Sau khi có video khoả thân, các đối tượng gọi điện cho gia đình nạn nhân yêu cầu chuyển 350 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội.

Hạo Nhiên

Ngày 8/11, Công an phường Kim Long (TP Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế kịp thời giải cứu một nam thanh niên bị “bắt cóc online”, dùng hình ảnh nhạy cảm để đe dọa, đòi gia đình nạn nhân chuyển hàng trăm triệu đồng.

Trước đó, vào sáng 7/11, em P.A.K (SN 2007, trú tại phường Kim Long, TP Huế) đang ở nhà một mình thì nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Người gọi giả danh là cán bộ Công an đã yêu cầu em K. đồng ý kết bạn qua Zalo, rồi đe dọa có người đang truy tìm và muốn sát hại em K.

Lợi dụng tâm lý sợ hãi của nạn nhân, đối tượng yêu cầu em K. không được thông báo cho gia đình hay cơ quan chức năng. Qua cuộc gọi Zalo, các đối tượng yêu cầu em K. đặt xe grab đến một nhà nghỉ, bật điện thoại chế độ máy bay, đăng xuất các tài khoản trên mạng xã hội và cài ứng dụng Zoom để làm việc trực tuyến.

em-k-kimlong-1762570650440.jpg
Công an TP Huế kịp thời giải cứu, đưa em K. trở về nhà an toàn.

Tại đây, các đối tượng đã thao túng tâm lý, buộc em K. phải khỏa thân trong nhà vệ sinh để quay video nhằm khống chế em. Sau đó, các đối tượng liên lạc với gia đình em K. yêu cầu chuyển 350 triệu đồng, nếu không sẽ phát tán hình ảnh nhạy cảm lên mạng xã hội.

Nhận được thông tin đe dọa từ các đối tượng, gia đình em K đã trình báo sự việc đến Công an phường Kim Long. Ngay lập tức, cơ quan Công an nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm tung tích em K.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã phát hiện em K. đang di chuyển trên xe grab đến đường Hồ Đắc Di (TP Huế) nên đã kịp thời giải cứu, đưa em K. trở về nhà an toàn và ngăn chặn âm mưu tống tiền.

