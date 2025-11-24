Hà Nội

Số hóa

Gemini bắt đầu triển khai đến Android Auto trên toàn cầu

Gemini sẽ thay thế Google Assistant trong Android Auto, công nghệ trình chiếu điện thoại thông minh được tích hợp trên hàng triệu ô tô.

Tuệ Minh

Google đã công bố động thái này vào thứ Năm, đồng thời lưu ý rằng Gemini sẽ bắt đầu được triển khai cho người dùng Android Auto đã nâng cấp từ Google Assistant lên Gemini trên điện thoại của họ.

Theo Google, bằng cách đưa Gemini vào Android Auto, người dùng có thể trò chuyện tự nhiên và trao đổi qua lại để hoàn thành các tác vụ phức tạp hơn khi đang di chuyển. Android Auto là một ứng dụng chạy trên điện thoại của người dùng, giao tiếp không dây và trình chiếu các tính năng như định vị, nghe nhạc và nhắn tin từ điện thoại thông minh chạy Android lên màn hình ô tô.

Gemini được triển khai lên Android Auto thay cho Google Assistant.

Việc triển khai này không có gì bất ngờ, vì sự thay đổi này là một phần trong kế hoạch thay thế Google Assistant bằng Gemini trên tất cả các thiết bị và nền tảng của Google. Công ty đã thông báo vào tháng 5 rằng Gemini sẽ có mặt trên Android Auto trong năm nay.

Với Gemini, người dùng có thể hỏi về các doanh nghiệp dọc tuyến đường của mình để tìm kiếm thông tin cụ thể. Ví dụ: người dùng có thể hỏi những câu như: "Này Google, tôi cần bạn giúp. Tự nhiên tôi thèm đồ nướng. Có địa điểm nào ngon trên tuyến đường của tôi hiện đang mở cửa không, gần điểm đến của tôi không?".

Nếu một địa điểm có vẻ thú vị, Gemini có thể cung cấp thêm thông tin về địa điểm đó, chẳng hạn như thông tin chi tiết về món ăn phổ biến nhất của nhà hàng hoặc liệu nhà hàng đó có cho phép chó vào không.

Rất nhiều tiện ích rảnh tay và hỗ trợ trực tiếp từ Gemini dành cho người lái. Ảnh: Google

Rất nhiều tiện ích rảnh tay và hỗ trợ trực tiếp từ Gemini dành cho người lái. Ảnh: Google

Người dùng cũng có thể trả lời tin nhắn bằng Gemini và nhận tóm tắt nội dung tin nhắn. Ví dụ: bạn có thể yêu cầu Gemini báo cho bạn bè biết bạn đang bị kẹt xe và thêm thời gian dự kiến ​​đến nơi vào tin nhắn. Hoặc, bạn có thể yêu cầu Gemini dịch tin nhắn sang ngôn ngữ khác trước khi gửi.

Gemini cũng cho phép người dùng truy cập email trong Gmail khi đang lái xe. Ví dụ: người dùng có thể hỏi những câu như: "Tôi đã đặt phòng khách sạn cho tối nay. Tôi nghĩ địa chỉ có trong email của tôi. Bạn có thể kiểm tra và điều hướng đến đó được không?" Gemini cũng có thể cung cấp cho bạn bản tóm tắt các email chưa đọc.

Google lưu ý rằng Gemini có thể giúp mọi người tìm được nhạc nền phù hợp cho chuyến đi bằng cách yêu cầu nó tạo danh sách phát với các hướng dẫn cụ thể như: "Bạn có thể cho tôi danh sách phát nhạc cho chuyến đi đường dài không? Lý tưởng nhất là một bản nhạc vui tươi, dài khoảng 3 giờ, phù hợp với cả tôi và bọn trẻ." Tính năng này hoạt động với các dịch vụ phát trực tuyến như YouTube Music, Spotify, v.v.

Ngoài ra, Google cho biết người dùng có thể trò chuyện trực tiếp với Gemini về bất kỳ chủ đề nào bằng cách nói: "Này Google, chúng ta hãy trò chuyện nhé". Từ đó, bạn có thể đưa ra ý tưởng hoặc học hỏi điều gì đó mới.

Ví dụ, bạn có thể nói: "Được rồi, tôi đang lái xe đến St. Louis để dự đám cưới. Bạn có thể làm hướng dẫn viên và chia sẻ cho tôi một vài thông tin thú vị về nơi đó được không?". Sau đó, bạn tiếp tục hướng dẫn thêm: "Cảm ơn bạn đã chỉ cho tôi tất cả mọi thứ về St. Louis. Đổi chủ đề nhé, bữa tối diễn tập sẽ diễn ra tại nhà bố mẹ anh ấy, và tôi muốn tặng họ một món quà nhỏ. Bạn có ý tưởng nào hay không?"

Gemini sẽ bắt đầu triển khai trên Android Auto trên toàn cầu vào thứ năm bằng 45 ngôn ngữ. Để truy cập tính năng này, bạn cần đảm bảo mình đang sử dụng ứng dụng Gemini trên điện thoại.

Bạn sẽ thấy một chú giải công cụ trên màn hình xe hơi khi tính năng này khả dụng. Để sử dụng, bạn cần nói "Hey, Google" rồi nhấn nút micrô trên màn hình xe hơi hoặc nhấn và giữ nút điều khiển bằng giọng nói trên vô lăng.

Google thông báo triển khai Gemini thay thế Assitan trên nhiều thiết bị.
