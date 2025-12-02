Hà Nội

Nhà đồng sáng lập Google dùng AI để thăng chức nhân viên

Số hóa

Nhà đồng sáng lập Google dùng AI để thăng chức nhân viên

Nhà đồng sáng lập Google gây bất ngờ khi dùng Gemini AI phát hiện và thăng chức nhân viên thầm lặng.

Thiên Trang (TH)
Trong khi nhiều người lo AI cướp việc, Sergey Brin, nhà đồng sáng lập Google, lại dùng AI để tìm nhân tài.
Ông thử nghiệm Gemini bằng câu hỏi: “Ai nên được thăng chức trong nhóm chat này?”.
Kết quả khiến Brin bất ngờ khi AI chọn một nữ kỹ sư trẻ ít nói.
Dù không nổi bật trong các cuộc họp, cô lại xuất sắc trong code reviews và pull requests.
Brin xác nhận với quản lý trực tiếp và nhận được đồng tình về đánh giá của AI.
Cuối cùng, nữ kỹ sư trẻ đã được thăng chức xứng đáng nhờ gợi ý từ Gemini.
Câu chuyện cho thấy AI có thể hỗ trợ lãnh đạo phát hiện nhân viên giỏi bị bỏ qua.
Brin khẳng định AI không thay thế con người, mà là công cụ bổ trợ trong quản trị.
