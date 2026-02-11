Hà Nội

Sống Khỏe

Ngã xe tập đi trẻ 8 tháng tuổi mở sọ cấp cứu giành lại sự sống

Các gia đình cần hết sức thận trọng khi cho trẻ sử dụng xe tròn. Khi trẻ bị ngã, đập đầu hoặc xuất hiện nôn, li bì, bỏ bú, co giật… đến viện ngay.

Thúy Nga

Chỉ từ một cú ngã tưởng chừng rất nhẹ khi tập đi bằng xe tròn, bé trai 8 tháng tuổi (Uông Bí- Quảng Ninh) đã rơi vào tình trạng nguy kịch vì tụ máu não, buộc các bác sĩ phải phẫu thuật mở sọ cấp cứu để giành lại sự sống

Theo gia đình, một ngày trước khi nhập viện, trong lúc ngồi xe tròn tại nhà, trẻ không may bị ngã, đầu đập mạnh xuống nền đất cứng. Sau tai nạn, trẻ quấy khóc nhiều nhưng chưa có biểu hiện rõ ràng nên gia đình tiếp tục theo dõi.

Tuy nhiên, chỉ sau đó không lâu, trẻ bắt đầu li bì, bỏ bú, những dấu hiệu bất thường khiến gia đình vô cùng lo lắng và lập tức đưa trẻ đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Tại bệnh viện, qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định trẻ bị tụ máu não nặng, gây chèn ép não, đe dọa trực tiếp đến tính mạng. Sau khi hội chẩn liên khoa cùng các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh, Khoa Nhi, Phẫu thuật gây mê hồi sức, trẻ nhanh chóng được chuyển mổ khẩn cấp.

so-nao.jpg
Tụ máu trong não trẻ - Ảnh BVCC

Ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành mở sọ não để lấy khối máu tụ, giải phóng áp lực nội sọ, ngăn ngừa tổn thương não tiến triển.

Ca phẫu thuật diễn ra khẩn trương và chính xác. Khối máu tụ được lấy ra an toàn, sức khỏe trẻ dần ổn định. Sau phẫu thuật, trẻ được theo dõi sát tại phòng hồi sức của khoa nhi. Hiện trẻ đã tỉnh táo, chơi ngoan và ăn tốt.

Các bác sĩ cho biết, tai nạn ngã xe tròn ở trẻ nhỏ tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng, đặc biệt là chấn thương sọ não. Nhiều trường hợp ban đầu trẻ chỉ quấy khóc, nhưng tổn thương trong não có thể diễn tiến âm thầm và trở nặng sau vài giờ đến vài ngày.

tu-mau-nao.jpg
Sức khỏe bé bình phục nhanh chóng trong niềm vui mừng của gia đình và nhân viên y tế - Ảnh BVCC

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo các gia đình cần hết sức thận trọng khi cho trẻ sử dụng xe tròn. Khi trẻ bị ngã, đập đầu hoặc xuất hiện các dấu hiệu như nôn, li bì, bỏ bú, co giật… cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay lập tức để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo, tai nạn sinh hoạt ở trẻ nhỏ, đặc biệt là tai nạn ngã xe tròn, có thể gây tổn thương sọ não rất nguy hiểm.

Khi trẻ bị ngã đập đầu, dù ban đầu chỉ quấy khóc, gia đình cũng cần theo dõi sát và đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như nôn, li bì, bỏ bú, co giật… để được chẩn đoán và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc.

