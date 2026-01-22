1 đêm sau cú vấp nhẹ, người đàn ông 55 tuổi bị tụ máu não nguy kịch

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị vừa thành công cứu sống người đàn ông bị máu tụ màng cứng nguy kịch sau cú ngã nhẹ.

Ngã nhẹ không ngờ tụ máu não nguy kịch

Hơn 1 tháng trôi qua, thế nhưng với gia đình bệnh nhân T.V.H. (55 tuổi, trú tại Quảng Trị) vẫn còn nguyên những xúc động khi người bệnh được xuất viện về nhà.

Ban đầu sau khi nhập viện tại khoa Nội Tổng hợp, ông H. chỉ gặp tình trạng đau gối phải do cú vấp nhẹ kèm theo xét nghiệm cho thấy men gan cao. Tuy nhiên chỉ sau một đêm, diễn biến bệnh dần xấu hơn: Bệnh nhân giảm tri giác, tiếp xúc chậm hơn kèm theo các triệu chứng đau đầu nhiều, buồn nôn.

Ngay lập tức bệnh nhân được chụp CLVT sọ não và cho kết quả: Tụ máu dưới màng cứng hai bán cầu giai đoạn cấp tính; Tụ máu dọc liềm đại não và lều tiểu não phải, chèn ép não thất bên bên phải di lệch đường giữa sang trái 9mm (Độ II).

Phim chụp não của bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trước tình trạng nguy kịch đó, các y bác sĩ khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc và Ngoại Thần kinh đã hội chẩn khẩn cấp, thống nhất phương án: Phẫu thuật mở sọ giảm áp kết hợp lấy máu tụ cấp cứu.

Ca phẫu thuật được tiến hành kịp thời, nhanh chóng, lấy khối máu tụ trong não giúp giải phóng sự chèn ép não, giữ lại sự sống cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, ông H. được chuyển trở lại khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc để tiếp tục điều trị, theo dõi.

Bệnh nhân hồi phục sau 1 tháng điều trị - Ảnh BVCC

Tưởng chừng cú ngã nhẹ nhưng gần như cướp đi sinh mạng

Sự phối hợp nhuần nhuyễn về chuyên môn giữa các liên chuyên khoa: Nội Tổng hợp, Hồi sức Tích cực - Chống độc, Ngoại Thần kinh, Phục hồi chức năng và sự tận tình chăm sóc của đội ngũ y bác sĩ đã giúp bệnh nhân phục hồi gần như hoàn toàn sau 1 tháng điều trị và xuất viện trong tình trạng mạnh khoẻ, tự đi lại sinh hoạt ăn uống bình thường.

Ghi nhận từ gia đình ông H. cho biết, ban đầu ông chỉ nhớ mình vấp nhẹ vào đầu gối nhưng cho đến khi bệnh diễn biến nặng và tỉnh táo trở về với gia đình, ông mới nhớ rằng bản thân có bị ngã. Chính điều này đã khiến cho quá trình cấp cứu bệnh nhân trong giờ vàng bị trì hoãn dẫn đến việc hồi phục kéo dài, có nhiều trường hợp không thể cứu sống.