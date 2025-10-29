Gắp thành công mảnh xương sắc nhọn trong phế quản bệnh nhân 50 tuổi

Bệnh viện Quân y 87 (Khánh Hòa) vừa tiếp nhận và điều trị thành công trường hợp bệnh nhân N.T.L (50 tuổi) với chẩn đoán dị vật phế quản.

Bệnh nhân L. nhập viện trong tình trạng ho khan dai dẳng, đau rát họng, tức ngực và hơi thở có mùi hôi.

Theo khai thác bệnh sử, khoảng hai tuần trước khi vào viện, trong quá trình ăn uống, bệnh nhân bị sặc, sau đó xuất hiện cảm giác nuốt vướng và khó chịu vùng họng. Mặc dù đã được dùng thuốc, tình trạng không cải thiện, các triệu chứng ngày càng rõ rệt hơn nên bệnh nhân đến Bệnh viện Quân y 87 để được kiểm tra và điều trị.

Tại đây, bệnh nhân được chỉ định thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng và chụp CT ngực - bụng. Kết quả phát hiện dị vật tại phế quản gốc phải, nghi là xương động vật. Đây là trường hợp phức tạp, dị vật có kích thước lớn, tồn tại lâu ngày, bề mặt sắc nhọn, tiềm ẩn nguy cơ gây viêm phế quản, viêm phổi, áp xe hoặc rò, thủng khí - phế quản nếu không được xử trí kịp thời.

Nhận định đây là ca phức tạp, ê-kíp bác sĩ Khoa Nội Tim thận khớp hô hấp (A2) đã tiến hành hội chẩn và lựa chọn phương án nội soi phế quản để lấy dị vật. Tại phòng nội soi phế quản, các bác sĩ đã thực hiện can thiệp lấy thành công dị vật là mảnh xương kích thước 20x15mm tại phế quản gốc P, có các cạnh sắc nhọn, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đường thở của người bệnh.

Sau can thiệp, bệnh nhân hết triệu chứng lâm sàng và đang được theo dõi tại viện. Theo các bác sĩ, việc phát hiện sớm và xử trí đúng kỹ thuật giúp giảm nguy cơ biến chứng nặng như viêm phế quản kéo dài hay rò khí.

Mảnh xương được gắp ra từ phế quản bệnh nhân/Ảnh BV

Rất nhiều người thường coi hóc dị vật cũng như hóc xương là hiện tượng bình thường, không gây ra nguy hiểm nào ngoại trừ cảm giác khó chịu ban đầu. Người ta cũng cho rằng, hết đau, hết khó nuốt là hết hóc và không cần lo lắng. Thế nhưng, đây là những suy nghĩ sai lầm. Không phải bất cứ tình huống hóc nào cũng nguy hiểm, nhưng rất nhiều trường hợp người bị hóc xương cá phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng:

Hóc xương cá đâm vào thành họng có thể khiến họng bị viêm nhiễm, tạo nên các vấn đề như viêm họng, áp xe thành họng và nguy cơ biến chứng dẫn đến các bệnh hô hấp.

Xương cá có thể rơi xuống khu vực đường thở, gây bít tắc đường thở, khiến người bị hóc đối diện với tình trạng ngạt thở, ngất, tắc thở và có thể dẫn đến tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Xương cá mắc ở khu vực phế quản, phổi có thể gây viêm nhiễm, hoại tử các mô xung quanh, áp xe quanh khu vực đường thở, gây các hiện tượng như viêm thanh quản, viêm phổi, xẹp phổi, bít tắc đường thở và khiến người bị hóc ngạt thở, có thể dẫn đến tử vong.

Hóc xương cá cũng có thể di chuyển từ khu vực đường thở xuống đường tiêu hóa. Nếu xương cá không được xử lý theo quá trình tiêu hóa thông thường mà đâm vào các cơ quan này, người bị hóc có thể đối diện với các vấn đề như thủng dạ dày, viêm phúc mạc,.

Để phòng ngừa dị vật phế quản, bác sĩ khuyến cáo, người dân cần thận trọng trong ăn uống, nhất là khi sử dụng thực phẩm có xương hay dị vật dễ mắc vào đường thở. Mỗi người nên chế biến thức ăn kỹ lưỡng, ăn chậm, nhai kỹ, trong lúc ăn không được cười đùa, xem tivi, đọc báo... làm mất tập trung khi đang ăn...

Người lớn tuổi khi ăn có biểu hiện ho sặc sụa, tím tái phải đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị kịp thời.