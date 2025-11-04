Viêm phổi kéo dài do hạt hồng xiêm mắc sâu ở thùy dưới phổi phải

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đã thành công lấy hạt hồng xiêm mắc sâu trong thùy phổi bệnh nhân và đưa ra cảnh báo về dị vật đường thở ở người lớn.

Theo đó, bệnh nhân nữ 67 tuổi nhập viện vì ho kéo dài, đau ngực âm ỉ. Qua nội soi phế quản, các bác sĩ tại khoa Thăm dò chức năng - Nội soi đã phát hiện một hạt hồng xiêm mắc sâu ở thùy dưới phổi phải, gây tắc nghẽn và viêm phổi kéo dài. Nhờ can thiệp nội soi phế quản, dị vật được lấy ra an toàn và bệnh nhân hồi phục tốt.

Ê-kíp phẫu thuật nội soi lấy dị vật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết, hóc dị vật không chỉ gặp ở trẻ nhỏ, người cao tuổi cũng là nhóm có nguy cơ cao không kém. Đặc biệt là những người: Răng yếu, mang răng giả, hay ăn trái cây có hạt; Giảm phản xạ ho hoặc nuốt do tuổi cao, bệnh lý thần kinh; Ăn uống trong khi nói chuyện, cười hoặc ho.

Dị vật đường thở là một trong những tai nạn thường gặp không chỉ đối với trẻ nhỏ mà còn cả người lớn tuổi, có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm nếu không xử trí kịp thời.

Thực tế, bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí nhiều ca hóc, sặc dị vật đường thở do các tác nhân rất đa dạng: mảnh xương, viên thuốc, các loại hạt hay các vật dụng nhỏ khác…

Nhiều trường hợp đến viện muộn đã gặp biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề tới chức năng hô hấp.

Hạt hồng xiêm được lấy ra - Ảnh BVCC

Để phòng tránh các trường hợp tương tự, bác sĩ khuyến cáo, mọi người cần chú ý cẩn thận khi ăn uống và làm việc với các vật dụng nhỏ dễ nuốt. Đồng thời, cần nâng cao nhận thức về việc không tự ý điều trị tại nhà khi không may sặc dị vật vào đường thở và nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được thăm khám và xử lý kịp thời.