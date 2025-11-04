Hà Nội

Sống Khỏe

Viêm phổi kéo dài do hạt hồng xiêm mắc sâu ở thùy dưới phổi phải

Nhiều ca hóc, sặc dị vật đường thở đến viện muộn đã gặp biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề tới chức năng hô hấp.

Thúy Nga

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đã thành công lấy hạt hồng xiêm mắc sâu trong thùy phổi bệnh nhân và đưa ra cảnh báo về dị vật đường thở ở người lớn.

Theo đó, bệnh nhân nữ 67 tuổi nhập viện vì ho kéo dài, đau ngực âm ỉ. Qua nội soi phế quản, các bác sĩ tại khoa Thăm dò chức năng - Nội soi đã phát hiện một hạt hồng xiêm mắc sâu ở thùy dưới phổi phải, gây tắc nghẽn và viêm phổi kéo dài. Nhờ can thiệp nội soi phế quản, dị vật được lấy ra an toàn và bệnh nhân hồi phục tốt.

hat-hong-xiem.jpg
Ê-kíp phẫu thuật nội soi lấy dị vật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết, hóc dị vật không chỉ gặp ở trẻ nhỏ, người cao tuổi cũng là nhóm có nguy cơ cao không kém. Đặc biệt là những người: Răng yếu, mang răng giả, hay ăn trái cây có hạt; Giảm phản xạ ho hoặc nuốt do tuổi cao, bệnh lý thần kinh; Ăn uống trong khi nói chuyện, cười hoặc ho.

Dị vật đường thở là một trong những tai nạn thường gặp không chỉ đối với trẻ nhỏ mà còn cả người lớn tuổi, có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm nếu không xử trí kịp thời.

Thực tế, bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí nhiều ca hóc, sặc dị vật đường thở do các tác nhân rất đa dạng: mảnh xương, viên thuốc, các loại hạt hay các vật dụng nhỏ khác…

Nhiều trường hợp đến viện muộn đã gặp biến chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng nặng nề tới chức năng hô hấp.

hat-hong-xiem1.jpg
Hạt hồng xiêm được lấy ra - Ảnh BVCC

Để phòng tránh các trường hợp tương tự, bác sĩ khuyến cáo, mọi người cần chú ý cẩn thận khi ăn uống và làm việc với các vật dụng nhỏ dễ nuốt. Đồng thời, cần nâng cao nhận thức về việc không tự ý điều trị tại nhà khi không may sặc dị vật vào đường thở và nhanh chóng đến các cơ sở y tế để được thăm khám và xử lý kịp thời.

Lời khuyên từ bác sĩ

- Không nói chuyện, cười hoặc ho khi đang ăn.

- Cẩn trọng khi ăn trái cây có hạt, thực phẩm có xương hoặc hạt nhỏ.

- Nếu có ho kéo dài, đau ngực, viêm phổi tái phát, hãy đi khám chuyên khoa Hô hấp để được kiểm tra và nội soi phế quản khi cần.

- Ăn chậm, nhai kỹ – đặc biệt với người cao tuổi hoặc mang răng giả.

- Dị vật đường thở có thể âm thầm nhưng rất nguy hiểm.

- Phát hiện sớm – điều trị kịp thời sẽ giúp tránh được nhiều biến chứng đáng tiếc.

Bé 13 tuổi nguy hiểm tính mạng vì đinh ghim sắc nhọn rơi vào đường thở

Bệnh viện Phổi Trung ương đã thực hiện thành công ca nội soi phế quản gắp đinh ghim dài 2,5 cm mắc sâu trong phế quản của bé trai.

Các bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương đã xử trí thành công trường hợp bệnh nhi P. T. T. P (13 tuổi, Hà Nội) bị dị vật đinh ghim sắc nhọn mắc sâu trong đường thở, sau khi trẻ vô tình hít phải khi đang ngậm trong lúc xem điện thoại.

Theo gia đình, tối ngày 13/10/2025, bé P. vừa ngồi xem điện thoại vừa ngậm chiếc đinh ghim bảng dài khoảng 2,5 cm. Trong lúc cười lớn, chiếc đinh bất ngờ rơi vào họng khiến bé ho sặc sụa, khó thở và cảm giác vướng ở ngực, nói khó. Gia đình hốt hoảng đưa trẻ tới bệnh viện gần nhà.

Người phụ nữ 57 tuổi hóc dị vật hạt kha tử gây tắc đường thở

Các bác sĩ Khoa Nội Hô hấp, Bệnh viện Bãi Cháy vừa nội soi phế quản thành công gắp dị vật hạt kha tử nằm sâu trong phế quản của người bệnh.

Người bệnh là bà N.T.H (57 tuổi, trú tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng khó thở, tức ngực sau khi nuốt phải hạt kha tử kích thước khoảng 1cm. Kết quả chụp CT cho thấy dị vật nằm tại phế quản gốc phải, sát vị trí phân nhánh phức tạp, gây bít tắc hoàn toàn đường thở.

Ê-kíp của bác sĩ CKI Phạm Thị Út Trang – Phó Trưởng Khoa Nội hô hấp đã phối hợp với bác sĩ gây mê hồi sức đã nhanh chóng tiến hành nội soi phế quản ống mềm, phát hiện dị vật góc cạnh khoảng 1cm là hạt kha tử hình bầu dục, bề mặt trơn nhẵn, hai đầu nhọn nằm chắn, gây bít tắc trong lòng phế quản gốc phải, ngay sát vị trí chia nhánh phế quản phân thùy - khu vực giải phẫu hẹp, góc rẽ nhánh phức tạp khiến việc gắp dị vật gặp khó khăn. Ê-kíp nội soi can thiệp đã khéo léo tiếp cận và thành công gắp dị vật ra khỏi lòng phế quản bệnh nhân. Sau can thiệp, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, thở dễ dàng, không còn cảm giác tức ngực, được xuất viện sau 24h theo dõi.

Hạt sapoche mắc kẹt trong phế quản người đàn ông 1 năm mà không biết

Dị vật để lâu bám chắc có thể gây hậu quả nặng nề như nhiễm trùng đường hô hấp, áp xe phổi, tràn mủ màng phổi, giãn phế quản.…

Tưởng bệnh hô hấp mãn tính không ngờ dị vật gây ra

Gần một năm nay, ông P.V.K (56 tuổi, ngụ Tây Ninh) đã tìm đến nhiều cơ sở y tế khác nhau để thăm khám và điều trị về tình trạng ho kéo dài nhưng bệnh vẫn không cải thiện.

