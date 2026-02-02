Nội soi lấy sợi thép xuyên thành dạ dày bệnh nhân 68 tuổi

Sau khi sợi thép được lấy ra khỏi thành dạ dày, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, các triệu chứng đau bụng và sốt giảm rõ rệt.

Ngày 2/2, thông tin từ Trung tâm Y tế Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa nội soi gắp dị vật xuyên qua thành dạ dày bệnh nhân.

Trước đó, ngày 30/1, bệnh nhân L.Q.T. (68 tuổi, trú tại xã Thạch Khê), nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị kéo dài 5 ngày, kèm theo sốt cao.

Các bác sĩ tiến hành nội soi can thiệp và gắp dị vật thành công.

Qua thăm khám, làm các xét nghiệm lâm sàng và nội soi tiêu hóa, các bác sĩ phát hiện có một sợi thép xuyên qua thành dạ dày, tiềm ẩn nguy cơ thủng, nhiễm trùng ổ bụng.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành nội soi can thiệp và gắp dị vật thành công, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Sau khi gắp sợi thép ra khỏi thành dạ dày, bệnh nhân được theo dõi sát, tình trạng sức khỏe ổn định, các triệu chứng đau bụng và sốt giảm rõ rệt.