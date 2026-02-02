Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Nội soi lấy sợi thép xuyên thành dạ dày bệnh nhân 68 tuổi

Sau khi sợi thép được lấy ra khỏi thành dạ dày, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, các triệu chứng đau bụng và sốt giảm rõ rệt.

Hạo Nhiên

Ngày 2/2, thông tin từ Trung tâm Y tế Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa nội soi gắp dị vật xuyên qua thành dạ dày bệnh nhân.

Trước đó, ngày 30/1, bệnh nhân L.Q.T. (68 tuổi, trú tại xã Thạch Khê), nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị kéo dài 5 ngày, kèm theo sốt cao.

z748631054600427ce25ed2f89dc98dafe6fd6b1b2007a7f52e-1770009164306410517534.jpg
Các bác sĩ tiến hành nội soi can thiệp và gắp dị vật thành công.

Qua thăm khám, làm các xét nghiệm lâm sàng và nội soi tiêu hóa, các bác sĩ phát hiện có một sợi thép xuyên qua thành dạ dày, tiềm ẩn nguy cơ thủng, nhiễm trùng ổ bụng.

Ngay lập tức, các bác sĩ đã tiến hành nội soi can thiệp và gắp dị vật thành công, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Sau khi gắp sợi thép ra khỏi thành dạ dày, bệnh nhân được theo dõi sát, tình trạng sức khỏe ổn định, các triệu chứng đau bụng và sốt giảm rõ rệt.

#Hà Tĩnh #bệnh nhân #nội soi #sợi thép #thành dạ dày #Trung tâm Y tế Thạch Hà

Bài liên quan

Sống Khỏe

Lấy xương cá kịp thời khai thông đường thở cho bệnh nhân 63 tuổi

Gắp thành công dị vật là xương cá nằm sâu trong phế quản, giúp khai thông đường thở, cải thiện rõ rệt tình trạng hô hấp cho người bệnh.

Vừa qua, Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã thực hiện thành công ca nội soi gắp dị vật đường hô hấp, kịp thời khai thông đường thở cho bệnh nhân nam T.V.S (63 tuổi, trú phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Theo BS. Đàng Năng Hùng, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, bệnh nhân có tiền sử hóc xương cá lóc cách đây khoảng 2 tháng. Sau đó, bệnh nhân đã đi khám tại phòng khám ngoài, được nội soi Tai – Mũi – Họng và điều trị nội khoa, tuy nhiên triệu chứng không cải thiện, vẫn ho nhiều, khó thở kéo dài.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bệnh nhân nuốt phải hàm răng giả, được cấp cứu nội soi gắp dị vật thành công

Bệnh nhân 55 tuổi nuốt hàm răng giả, được các bác sĩ nội soi gắp thành công, tránh nguy cơ tổn thương nghiêm trọng thực quản.

Theo dongnaicdc.vn, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước (Đồng Nai) vừa gắp dị vật hàm răng giả thành công cho một bệnh nhân. Trường hợp này tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng thực quản.

Bệnh nhân là bà N.T.D.T. (55 tuổi, ngụ phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai), đêm ngày 19/1, trong lúc ăn nhẹ, bà T. vô tình nuốt phải hàm răng giả. Sau đó, bà xuất hiện cảm giác đau, vướng vùng cổ họng, khó chịu kéo dài nên được người nhà đưa đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước kiểm tra.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Giành giật sự sống cho bệnh nhân bị suy đa tạng ở Nghệ An

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, tình trạng nữ bệnh nhân dần được cải thiện, các chỉ số xét nghiệm trở về ngưỡng an toàn.

Ngày 25/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cho biết, đơn vị vừa cứu sống một bệnh nhân trong tình trạng suy đa tạng, nguy cơ tử vong rất cao.

Được biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở dữ dội, phù toàn thân, vô niệu, tụt huyết áp, rối loạn ý thức. Kết quả thăm dò cho thấy hẹp van động mạch chủ nặng, suy tim EF 30%, rung nhĩ, suy gan – thận, giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu, toan chuyển hóa và viêm phổi.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Mẹ bầu sau sinh cần một chế độ dinh dưỡng cân đối, khoa học giữa các nhóm chất dinh dưỡng như chất đạm, chất béo, chất bột đường, vi khoáng, chất xơ.