Gắp gần 300 viên sỏi trong túi mật người phụ nữ 61 tuổi

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa phẫu thuật lấy gần 300 viên sỏi trong túi mật của người phụ nữ 61 tuổi, may mắn chưa biến chứng xuống ống mật chủ.

Theo chia sẻ của bệnh nhân T, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau bụng. Mỗi lần đau bụng, bệnh nhân đều uống thuốc giảm đau và thấy đỡ. Đến khi các cơn đau bụng xuất hiện nhiều hơn, uống thuốc giảm đau không cải thiện, bệnh nhân mới chịu đi khám.

Sau khi khám, bệnh nhân được chẩn đoán sỏi túi mật và có chỉ định phẫu thuật. Sau phẫu thuật, bác sĩ rạch túi mật ra, thì thấy rất nhiều sỏi trong túi mật (khoảng 300 viên).

Ảnh Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Bác sĩ phẫu thuật cho biết, điều may mắn cho bệnh nhân là sỏi mới chỉ kẹt ở cổ túi mật, chưa rơi xuống ống mật chủ. Ngoài ra, khi có các triệu chứng đau bụng, người dân cần đến các cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời, không sử dụng thuốc giảm đau tùy ý.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan khi có dấu hiệu đau bụng, đầy hơi, khó tiêu sau bữa ăn, đặc biệt ở vùng hạ sườn phải. Việc tự ý dùng thuốc giảm đau có thể che lấp triệu chứng, khiến bệnh tiến triển âm thầm và gây biến chứng nguy hiểm.

Trước đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận ca sỏi túi mật với số lượng lên đến hơn 1000 viên sỏi.

Ảnh minh họa /Nguồn nhandan.vn

Sỏi mật là bệnh phổ biến ở Việt Nam, ước tính ảnh hưởng đến khoảng 8-10% dân số, có nhiều đối tượng có nguy cơ cao như phụ nữ, người trên 40 tuổi, người béo phì, hoặc có tiền sử gia đình bị sỏi mật...

Theo bác sĩ, túi mật 2 ngăn là một dạng bất thường về giải phẫu khá hiếm gặp. Thay vì có một ngăn duy nhất để chứa dịch mật, cơ quan này lại được chia thành hai ngăn. Ngăn đáy thường lưu thông kém và tạo sỏi, dễ bị viêm nhiễm và biến chứng hơn.

Tuy nhiên, người bệnh chỉ phát hiện ra bất thường khi có sỏi hoặc có viêm túi mật hoặc tình cờ phát hiện khi khám sức khỏe tổng quát. Do đó, người dân cần chủ động khám sức khỏe định kỳ và đến bệnh viện ngay khi bị đau bụng, đau quặn từng cơn và kéo dài.

Bác sĩ khuyến cáo, cách phòng ngừa sỏi túi mật bằng chế độ sống lành mạnh bằng việc ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ, chẳng hạn như: trái cây, rau xanh, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch…). Hạn chế ăn thực phẩm nhiều đường và carbohydrate tinh chế.

Bên cạnh đó, ăn thực phẩm giàu chất béo lành mạnh bao gồm dầu cá, dầu ô liu, để hỗ trợ túi mật co bóp ổn định. Tránh ăn các loại thực phẩm có chứa chất béo không lành mạnh, chẳng hạn như đồ chiên rán, món tráng miệng… Đồng thời, tập luyện thể dục đều đặn và kiểm soát cân nặng.