Gần 500 trường hợp được hỗ trợ y tế trong buổi tổng duyệt sự kiện A80

Bộ Y tế chiều 30/8 cho biết trong buổi tổng duyệt cấp Nhà nước sự kiện A80, các lực lượng y tế đã phối hợp chặt chẽ, xử trí gần 500 trường hợp cần hỗ trợ y tế.

Chiều 30/8, Bộ Y tế đã thông tin về công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong buổi Tổng duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 diễn ra sáng 30/8.

Công tác y tế, cấp cứu và khám chữa bệnh đã được các lực lượng triển khai khẩn trương, đồng bộ, với sự phối hợp của nhiều lực lượng từ các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an).

Một trường hợp được hỗ trợ y tế trong buổi tổng duyệt sự kiện A80. Ảnh BTC/Nguồn SKĐS

Báo cáo thống kê cho thấy, có gần 500 trường hợp được xử trí y tế, trong đó có 40 ca nặng phải chuyển viện kịp thời.

Riêng lực lượng y tế các đơn vị thuộc Sở Y tế Hà Nội tiếp nhận và xử trí 213 trường hợp, trong đó có 19 ca được xác định nặng và chuyển viện để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Lực lượng Quân y đã tiếp nhận xử trí 95 trường hợp, trong đó có 14 ca phải chuyển viện. Đáng chú ý, trong số này có 1 cán bộ công an được xử trí ổn định và trở về đơn vị, còn lại 94 ca là người dân.

Riêng nhóm chuyển viện, 1 ca được đưa vào Bệnh viện Quân y 354 và 13 ca vào Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Khối y tế Công an tiếp nhận 142 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp là cán bộ công an, 130 trường hợp là người dân và 2 trường hợp là người nước ngoài; 4 trường hợp nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Tim Hà Nội.

Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận xử lý 10 trường hợp, trong đó 3 ca nặng được chuyển về Trung tâm Cấp cứu A9.

Một người dân được chăm sóc y tế kịp thời/ Ảnh nguồn tienphong.vn

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận 15 trường hợp, không có ca nào phải chuyển viện. Các bệnh nhân gồm 1 chiến sỹ trong đội diễu binh, 1 cựu quân nhân và 13 người dân.

Bệnh viện E tiếp nhận 9 trường hợp, không có ca nặng.

Các bệnh viện tuyến cuối thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội như Bạch Mai, Hữu nghị Việt Đức, Tim Hà Nội và Đa khoa Xanh pôn đã kịp thời tiếp nhận, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ và người dân tham gia, theo dõi buổi tổng duyệt.

Công tác y tế tại buổi Tổng duyệt A80 cho thấy sự chủ động, trách nhiệm và phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị, góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện chính trị-xã hội đặc biệt quan trọng này.