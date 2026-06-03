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Xã hội

Gần 476 tỷ đồng tặng quà người có công dịp 27/7

Dự kiến, hơn 1,56 triệu người có công sẽ được nhận quà với tổng kinh phí gần 476 tỷ đồng nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Theo Diệp Thảo/VOV.VN

Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 4924/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Tờ trình số 4664/TTr-BNV ngày 15 tháng 5 năm 2026 về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 -27/7/2026), Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà có ý kiến như sau:

Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị; bảo đảm việc tổ chức thực hiện theo đúng quy định, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực.

Theo tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, mức quà 600.000 đồng tặng người có công với cách mạng là bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng và những cá nhân đã có quyết định phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng trước ngày 28/7/2026 nhưng chưa hoàn tất thủ tục hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Đối tượng là thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng; thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng cũng được tặng mức quà 600.000 đồng.

Mức quà 300.000 đồng tặng cho người có công với cách mạng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân).

Đối tượng là đại diện thân nhân liệt sĩ; người thờ cúng liệt sĩ (trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân) cũng được tặng mức quà 300.000 đồng.

Cả nước có 1.563.392 người có công thuộc diện được tặng quà theo 2 mức trên, với tổng kinh phí 475.879.500 nghìn đồng. Kinh phí này đã được bố trí trong kế hoạch Ngân sách Nhà nước năm 2026.

vov.vn
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#người có công #thủ tướng #chủ tịch nước #cách mạng #kỷ niệm #thương binh

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