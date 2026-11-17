Không đi theo lối chơi thu thập sinh vật rồi đưa vào các trận chiến quen thuộc, Poke Derby chọn hướng tiếp cận khác khi kết hợp thế giới Pokémon với mô hình huấn luyện và thi đấu tốc độ. Đây là dự án do người hâm mộ phát triển, lấy cảm hứng từ Umamusume: Pretty Derby - tựa game đua ngựa từng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng game thủ.

Poke Derby đưa các Pokémon quen thuộc vào những cuộc đua tốc độ thay vì các trận chiến truyền thống. (Ảnh: Poke Derby)

Trong Poke Derby, người chơi lựa chọn Pokémon yêu thích, rèn luyện các chỉ số và tìm cách đưa chúng lên vị trí dẫn đầu. Thay vì chinh phục các nhà thi đấu hay đối đầu với Elite Four, mục tiêu lần này là xây dựng một vận động viên đủ khả năng giành chiến thắng trên đường đua. Điểm đáng chú ý nằm ở chế độ sự nghiệp kéo dài 78 lượt. Trong quá trình này, game thủ phải phân bổ thời gian giữa tập luyện, nghỉ ngơi và tham gia các sự kiện. Những lựa chọn tưởng chừng nhỏ cũng có thể tác động đến phong độ của Pokémon ở các cuộc tranh tài quan trọng.

Mỗi Pokémon trong trò chơi có phong cách chạy và bộ kỹ năng riêng, tạo nên sự khác biệt trong cách xây dựng chiến thuật. Chẳng hạn, Charmander có thể tăng tốc mạnh ở đoạn đường thẳng cuối cùng, mở ra cơ hội vượt đối thủ trước vạch đích. Khi kỹ năng đặc biệt được kích hoạt, trò chơi hiển thị các đoạn hoạt ảnh riêng, giúp diễn biến cuộc đua thêm sinh động. Bên cạnh Pokémon chính, người chơi còn được chọn năm sinh vật đồng hành để hỗ trợ huấn luyện, cải thiện chỉ số và mở ra những sự kiện trong quá trình phát triển.

Người chơi có thể huấn luyện Pokémon, lựa chọn sinh vật hỗ trợ và tham gia các giải đấu trực tuyến. (Ảnh: Poke Derby)

Các cuộc đua diễn ra trên nhiều dạng địa hình thuộc vùng Kanto, từ đường bằng phẳng đến khu vực bùn lầy, sông nước và những đoạn đường cần leo trèo. Thời tiết như mưa hoặc tuyết cũng ảnh hưởng đến điều kiện thi đấu, buộc người chơi cân nhắc chiến thuật thay vì chỉ tập trung nâng cấp chỉ số. Sau khi hoàn thành chế độ sự nghiệp, Pokémon đã được huấn luyện có thể tham gia Team Trials để đối đầu với đội hình của người chơi khác, cạnh tranh trong Weekly Cup hoặc thách đấu bạn bè bằng mã riêng.

Một lợi thế khác của Poke Derby là khả năng tiếp cận. Trò chơi được cung cấp miễn phí và chạy trực tiếp trên trình duyệt máy tính lẫn điện thoại, không yêu cầu cài đặt phần mềm bổ sung. Sự kết hợp giữa Pokémon và cơ chế huấn luyện đua tốc độ tạo nên trải nghiệm khác biệt so với các game truyền thống của thương hiệu. Dù chưa có số liệu cụ thể về lượng người tham gia, dự án vẫn là lựa chọn đáng thử với những người yêu thích Pokémon và muốn tìm một cách giải trí mới.