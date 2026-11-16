BMW R18 bị triệu hồi vì nguy cơ hoả hoạn từ hộp điều khiển hộp số lùi

Hộp số lùi trên các mẫu cruiser R18 sản xuất từ 2020-2026 đang khiến BMW Motorrad khốn đốn khi hàng loạt thị trường phải ra lệnh triệu hồi vì nguy cơ hoả hoạn.

Video: Giới thiệu mẫu xe môtô BMW R18 thế hệ mới.

Cơ quan quản lý tại Australia cho biết BMW Motorrad sẽ tiếp tục phải triệu hồi các mẫu cruiser R18 tại thị trường này do nguy cơ cháy xe, đợt trước diễn ra vào ngày 4/11/2026. Cụ thể, sẽ có hơn 830 chiếc BMW R 18 được sản xuất từ 2020 đến 2026 sẽ phải triệu hồi vì nguy cơ hoả hoạn.

Nguyên nhân của đợt triệu hồi này là do lỗi trong quá trình sản xuất đã khiến gioăng của hộp điều khiển số lùi bị hở, khiến nước xâm nhập dẫn đến đoản mạch, quá nhiều và làm tăng nguy cơ cháy xe.

Triệu hồi loạt xe BMW R18 vì nguy cơ hoả hoạn từ hộp điều khiển hộp số lùi.

Bộ Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải, Phát triển vùng, Truyền thông, Thể thao và Nghệ thuật cảnh báo: Việc xe bốc cháy có thể làm tăng nguy cơ bị thương nặng hoặc tử vong cho người điều khiển xe, những người tham gia giao thông khác và gây thiệt hại về tài sản.