3 game nhập vai thu phục quái vật đáng chơi hơn Pokémon

Pokémon là một trong những thương hiệu tiêu biểu của dòng game nhập vai thu phục quái vật, với công thức quen thuộc gồm khám phá thế giới, xây dựng đội hình và chiến đấu theo lượt. Tuy nhiên, sự ổn định trong lối chơi qua nhiều thế hệ cũng khiến một bộ phận game thủ mong muốn những trải nghiệm mới mẻ hơn. Nếu yêu thích Pokémon nhưng muốn thử sức với các cơ chế chiến đấu khác biệt hoặc cốt truyện được đầu tư sâu hơn, ba tựa game dưới đây là những lựa chọn đáng cân nhắc.

Monster Hunter Stories 3 kết hợp thu phục quái vật với chiến thuật

Ảnh: Steam

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection đánh dấu bước phát triển đáng chú ý của dòng game nhập vai lấy cảm hứng từ thế giới Monster Hunter. Thay vì trực tiếp săn quái vật như các phiên bản chính, người chơi có thể thu phục những sinh vật đặc trưng, nuôi dưỡng chúng và đưa vào đội hình chiến đấu.

Điểm hấp dẫn của trò chơi nằm ở sự kết hợp giữa những yếu tố quen thuộc của Monster Hunter và hệ thống chiến đấu theo lượt mang tính chiến thuật. Bên cạnh đồ họa chi tiết, thiết kế quái vật ấn tượng và âm nhạc hoành tráng, game còn chú trọng xây dựng cốt truyện giàu cảm xúc. Sự cân bằng giữa khám phá, chiến đấu và kể chuyện giúp trò chơi trở thành lựa chọn phù hợp với người yêu thích Pokémon nhưng muốn trải nghiệm một thế giới có màu sắc khác biệt.

Dragon Quest Monsters mang đến thế giới quái vật phong phú

Ảnh: Steam

Ra mắt năm 2023, Dragon Quest Monsters: The Dark Prince khai thác công thức thu phục sinh vật bằng phong cách nhập vai đặc trưng của Square Enix. Người chơi có thể chiêu mộ nhiều loại quái vật, kết hợp khả năng của chúng và phát triển đội hình để đối mặt với những thử thách ngày càng khó.

So với Pokémon, trò chơi tạo dấu ấn bằng thế giới đầy màu sắc, hệ thống sinh vật đa dạng và cách lồng ghép các yếu tố JRPG truyền thống. Cốt truyện cũng là một phần quan trọng trong trải nghiệm, thay vì chỉ đóng vai trò nền cho quá trình thu phục quái vật. Đây là lựa chọn đáng thử với game thủ muốn khám phá một hệ thống xây dựng đội hình phong phú trong bối cảnh giả tưởng mang đậm dấu ấn Dragon Quest.

Digimon Story gây chú ý với chiến đấu có chiều sâu

Ảnh: Steam

Digimon Story: Time Stranger là cái tên đáng chú ý khác đối với người hâm mộ dòng game thu phục quái vật. Trò chơi sở hữu số lượng Digimon phong phú, khuyến khích người chơi dành nhiều thời gian thu thập, phát triển và thử nghiệm các cách kết hợp đội hình.

Thế mạnh của game nằm ở hệ thống chiến đấu đòi hỏi tính toán chiến thuật, khả năng phối hợp giữa các Digimon và lựa chọn đội hình phù hợp với từng đối thủ. Bên cạnh đó, cốt truyện được đặt ở vị trí trung tâm, tạo nên hành trình có chiều sâu thay vì chỉ tập trung vào việc thu thập sinh vật. Với những người muốn tìm một trò chơi nhập vai có nhiều lựa chọn phát triển nhân vật và thử thách chiến thuật, Digimon Story: Time Stranger là phương án đáng cân nhắc bên cạnh Pokémon.

Mỗi tựa game mang đến một hướng tiếp cận riêng, từ thế giới quái vật của Monster Hunter, chất JRPG cổ điển trong Dragon Quest đến chiều sâu chiến đấu của Digimon. Dù việc đánh giá trò chơi nào vượt trội hơn Pokémon còn tùy thuộc sở thích cá nhân, cả ba đều cho thấy dòng game nhập vai thu phục quái vật vẫn có nhiều hướng phát triển hấp dẫn.