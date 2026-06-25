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[GALLERY] Tỷ phú đổ tỷ USD săn bất tử, cái giá khiến nhiều người sốc

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tỷ phú đổ tỷ USD săn bất tử, cái giá khiến nhiều người sốc

Nhiều tỷ phú công nghệ đang tự biến mình thành "chuột bạch" để kéo dài tuổi thọ, bất chấp cảnh báo y tế về những rủi ro nghiêm trọng đến sức khỏe.

Thiên Trang (TH)
Khát vọng kéo dài tuổi thọ và chinh phục cột mốc 120 tuổi đang thúc đẩy nhiều tỷ phú công nghệ tại Thung lũng Silicon chi hàng tỷ USD cho các dự án chống lão hóa, đồng thời tự thử nghiệm những phương pháp chưa được khoa học kiểm chứng trên chính cơ thể mình, tạo nên một trào lưu gây tranh cãi mạnh mẽ trong giới y học toàn cầu.
Khát vọng kéo dài tuổi thọ và chinh phục cột mốc 120 tuổi đang thúc đẩy nhiều tỷ phú công nghệ tại Thung lũng Silicon chi hàng tỷ USD cho các dự án chống lão hóa, đồng thời tự thử nghiệm những phương pháp chưa được khoa học kiểm chứng trên chính cơ thể mình, tạo nên một trào lưu gây tranh cãi mạnh mẽ trong giới y học toàn cầu.
Một trong những gương mặt nổi bật nhất của phong trào này là Bryan Johnson, doanh nhân nổi tiếng với dự án chống lão hóa Blueprint, người từng sử dụng rapamycin trong gần 5 năm với kỳ vọng làm chậm quá trình lão hóa nhưng cuối cùng phải dừng lại sau khi gặp hàng loạt tác dụng phụ như nhiễm trùng da, rối loạn đường huyết, bất thường lipid máu và tăng nhịp tim khi nghỉ ngơi.
Một trong những gương mặt nổi bật nhất của phong trào này là Bryan Johnson, doanh nhân nổi tiếng với dự án chống lão hóa Blueprint, người từng sử dụng rapamycin trong gần 5 năm với kỳ vọng làm chậm quá trình lão hóa nhưng cuối cùng phải dừng lại sau khi gặp hàng loạt tác dụng phụ như nhiễm trùng da, rối loạn đường huyết, bất thường lipid máu và tăng nhịp tim khi nghỉ ngơi.
Dù chính người tiên phong phải thừa nhận thất bại, các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tuổi thọ vẫn tiếp tục thu hút nguồn vốn khổng lồ từ giới đầu tư, cho thấy sức hấp dẫn của giấc mơ trường sinh vẫn chưa hề suy giảm trong cộng đồng những người giàu có và có tầm ảnh hưởng lớn.
Dù chính người tiên phong phải thừa nhận thất bại, các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tuổi thọ vẫn tiếp tục thu hút nguồn vốn khổng lồ từ giới đầu tư, cho thấy sức hấp dẫn của giấc mơ trường sinh vẫn chưa hề suy giảm trong cộng đồng những người giàu có và có tầm ảnh hưởng lớn.
Không chỉ Bryan Johnson, nhiều tỷ phú khác như Peter Thiel cũng từng công khai sử dụng hormone tăng trưởng với hy vọng kéo dài tuổi thọ, trong khi một số người còn thử nghiệm xanh methylene, nicotine hoặc các liệu pháp truyền huyết tương từ người trẻ bất chấp những cảnh báo nghiêm khắc từ cơ quan quản lý y tế Mỹ về nguy cơ dị ứng, nhiễm trùng và thiếu bằng chứng hiệu quả.
Không chỉ Bryan Johnson, nhiều tỷ phú khác như Peter Thiel cũng từng công khai sử dụng hormone tăng trưởng với hy vọng kéo dài tuổi thọ, trong khi một số người còn thử nghiệm xanh methylene, nicotine hoặc các liệu pháp truyền huyết tương từ người trẻ bất chấp những cảnh báo nghiêm khắc từ cơ quan quản lý y tế Mỹ về nguy cơ dị ứng, nhiễm trùng và thiếu bằng chứng hiệu quả.
Các chuyên gia y khoa cho rằng đây là xu hướng đáng báo động bởi đến nay chưa có bất kỳ phương pháp nào được chứng minh có thể kéo dài tuổi thọ con người bằng cách tác động trực tiếp vào quá trình lão hóa, trong khi những kết quả tích cực trên động vật thí nghiệm không đồng nghĩa sẽ mang lại hiệu quả tương tự ở người.
Các chuyên gia y khoa cho rằng đây là xu hướng đáng báo động bởi đến nay chưa có bất kỳ phương pháp nào được chứng minh có thể kéo dài tuổi thọ con người bằng cách tác động trực tiếp vào quá trình lão hóa, trong khi những kết quả tích cực trên động vật thí nghiệm không đồng nghĩa sẽ mang lại hiệu quả tương tự ở người.
Nhiều nhà khoa học còn lên án hiện tượng giới siêu giàu tự biến mình thành "chuột bạch" rồi quảng bá trải nghiệm cá nhân như một bằng chứng khoa học, bởi điều này có thể khiến công chúng hiểu sai về y học, bỏ qua các quy trình thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt vốn là tiêu chuẩn bắt buộc trước khi một liệu pháp được công nhận.
Nhiều nhà khoa học còn lên án hiện tượng giới siêu giàu tự biến mình thành "chuột bạch" rồi quảng bá trải nghiệm cá nhân như một bằng chứng khoa học, bởi điều này có thể khiến công chúng hiểu sai về y học, bỏ qua các quy trình thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt vốn là tiêu chuẩn bắt buộc trước khi một liệu pháp được công nhận.
Bất chấp các tranh cãi về đạo đức và an toàn, ngành công nghiệp nghiên cứu tuổi thọ vẫn tăng trưởng mạnh khi hơn 5 tỷ USD đã được rót vào lĩnh vực này trong hai thập kỷ qua, với sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn như Jeff Bezos, Sam Altman cùng hàng loạt tập đoàn dược phẩm và công nghệ hàng đầu thế giới.
Bất chấp các tranh cãi về đạo đức và an toàn, ngành công nghiệp nghiên cứu tuổi thọ vẫn tăng trưởng mạnh khi hơn 5 tỷ USD đã được rót vào lĩnh vực này trong hai thập kỷ qua, với sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn như Jeff Bezos, Sam Altman cùng hàng loạt tập đoàn dược phẩm và công nghệ hàng đầu thế giới.
Các chuyên gia nhận định rằng nghiên cứu chống lão hóa là hướng đi có tiềm năng khoa học đáng kể, nhưng khoảng cách từ thành công trong phòng thí nghiệm đến việc tạo ra giải pháp an toàn cho con người vẫn còn rất xa, đòi hỏi thời gian, dữ liệu lâm sàng quy mô lớn và sự kiểm chứng nghiêm ngặt thay vì những canh bạc đầy rủi ro trên cơ thể của các tỷ phú khao khát sự bất tử.
Các chuyên gia nhận định rằng nghiên cứu chống lão hóa là hướng đi có tiềm năng khoa học đáng kể, nhưng khoảng cách từ thành công trong phòng thí nghiệm đến việc tạo ra giải pháp an toàn cho con người vẫn còn rất xa, đòi hỏi thời gian, dữ liệu lâm sàng quy mô lớn và sự kiểm chứng nghiêm ngặt thay vì những canh bạc đầy rủi ro trên cơ thể của các tỷ phú khao khát sự bất tử.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
Thiên Trang (TH)
#tỷ phú #bất tử #chống lão hóa #tuổi thọ #khoa học

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