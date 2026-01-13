Toyota Alphard tại Việt Nam bị triệu hồi 6 xe do lỗi hệ thống sấy kính sau ảnh hưởng đến tầm nhìn và an toàn, việc kiểm tra và sửa chữa được thực hiện miễn phí.

Video: Alphard - Chiếc MPV "lạ đời" của Toyota.

Toyota Việt Nam vừa triển khai một đợt triệu hồi mới đối với Toyota Alphard, mẫu MPV cao cấp nhất của hãng đang bán tại thị trường Việt Nam với giá trên 4,5 tỷ đồng. Lần này, 6 xe Alphard bị ảnh hưởng do lỗi liên quan đến bộ phân phối nguồn của hệ thống sấy kính sau, một chi tiết tuy nhỏ nhưng có vai trò quan trọng đối với tầm nhìn và an toàn khi lái xe trong điều kiện thời tiết ẩm ướt hoặc nhiều sương mù.

Toyota Alphard tại Việt Nam bị triệu hồi vì lỗi hệ thống sấy kính.

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, các xe thuộc diện triệu hồi được sản xuất tại Nhật Bản trong khoảng từ ngày 18 đến 24/12/2024 và được Toyota Việt Nam nhập khẩu, phân phối chính hãng. Đây là đợt triệu hồi mới nhất nối tiếp hàng loạt chiến dịch trước đó, khi Alphard từng gặp lỗi liên quan đến phần mềm đồng hồ táp-lô hay hệ thống hỗ trợ đỗ xe.

Toyota cho biết hệ thống sấy kính sau trên các xe bị ảnh hưởng có thể gặp tình trạng tiếp xúc kém hoặc mất kết nối giữa các chân giắc trong hộp phân phối nguồn. Lỗi này xuất phát từ việc một chân nối trong quá trình lắp ráp linh kiện có thể bị đặt sai hướng, dẫn đến nguy cơ hệ thống sấy kính sau không hoạt động đúng. Khi đó, kính sau dễ bị mờ do hơi nước hoặc sương đọng, làm giảm tầm nhìn của người lái.

Toyota cho biết hệ thống sấy kính sau trên các xe bị ảnh hưởng có thể gặp tình trạng tiếp xúc kém hoặc mất kết nối giữa các chân giắc trong hộp phân phối nguồn.

Để bảo đảm an toàn và quyền lợi cho khách hàng, Toyota Việt Nam phối hợp với hệ thống đại lý trên toàn quốc tiến hành kiểm tra và khắc phục miễn phí cho các xe nằm trong diện triệu hồi. Chương trình được triển khai từ cuối tháng 12/2025 và kéo dài đến hết ngày 30/12/2028, với thời gian sửa chữa trung bình khoảng 1,2 giờ mỗi xe.