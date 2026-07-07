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[GALLERY] Tận thấy Yamaha Cygnus XR 70th Anniversary Edition giá 96 triệu

Số hóa - Xe

[GALLERY] Tận thấy Yamaha Cygnus XR 70th Anniversary Edition giá 96 triệu

Yamaha Cygnus XR 70th Anniversary Edition vừa ra mắt tại Đài Loan, đây là phiên bản đặc biệt kỷ niệm 70 năm thành lập thương hiệu, giới hạn chỉ 1.200 xe..

Tâm Võ
Cygnus XR 70th Anniversary Edition được phát triển dựa trên nền tảng Yamaha Cygnus XR 155 và chỉ sản xuất giới hạn 1.200 chiếc dành riêng cho thị trường Đài Loan. Mẫu xe ga này được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập thương hiệu.
Cygnus XR 70th Anniversary Edition được phát triển dựa trên nền tảng Yamaha Cygnus XR 155 và chỉ sản xuất giới hạn 1.200 chiếc dành riêng cho thị trường Đài Loan. Mẫu xe ga này được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập thương hiệu.
Đây là phiên bản hướng đến những khách hàng yêu thích dòng xe tay ga thể thao, đồng thời có giá trị sưu tầm nhờ số lượng phát hành hạn chế. Điểm nhấn nổi bật của Cygnus XR 70th Anniversary Edition nằm ở bộ tem lấy cảm hứng từ mẫu sportbike huyền thoại Yamaha YZF-R7 OW-02 ra mắt năm 1999.
Đây là phiên bản hướng đến những khách hàng yêu thích dòng xe tay ga thể thao, đồng thời có giá trị sưu tầm nhờ số lượng phát hành hạn chế. Điểm nhấn nổi bật của Cygnus XR 70th Anniversary Edition nằm ở bộ tem lấy cảm hứng từ mẫu sportbike huyền thoại Yamaha YZF-R7 OW-02 ra mắt năm 1999.
Xe sở hữu tông màu trắng chủ đạo kết hợp các mảng họa tiết đỏ đặc trưng, tạo nên diện mạo đậm chất xe đua. Logo "70th Anniversary" xuất hiện trên thân xe khẳng định dấu ấn của phiên bản giới hạn, trong khi logo Yamaha màu vàng cùng giảm xóc sau sơn vàng góp phần tăng vẻ cao cấp và gợi nhớ những mẫu xe đua chính hãng của Yamaha.
Xe sở hữu tông màu trắng chủ đạo kết hợp các mảng họa tiết đỏ đặc trưng, tạo nên diện mạo đậm chất xe đua. Logo "70th Anniversary" xuất hiện trên thân xe khẳng định dấu ấn của phiên bản giới hạn, trong khi logo Yamaha màu vàng cùng giảm xóc sau sơn vàng góp phần tăng vẻ cao cấp và gợi nhớ những mẫu xe đua chính hãng của Yamaha.
Không chỉ thay đổi về diện mạo, Yamaha Cygnus XR 70th Anniversary Edition còn bản đặc biệt này được phát triển trên nền tảng phiên bản DX – biến thể cao cấp nhất của dòng Cygnus XR tại Đài Loan.
Không chỉ thay đổi về diện mạo, Yamaha Cygnus XR 70th Anniversary Edition còn bản đặc biệt này được phát triển trên nền tảng phiên bản DX – biến thể cao cấp nhất của dòng Cygnus XR tại Đài Loan.
Về công nghệ, mẫu xe được trang bị sẵn hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key, cho phép người dùng khởi động và vận hành thuận tiện mà không cần sử dụng chìa khóa cơ, đồng thời nâng cao trải nghiệm sử dụng.
Về công nghệ, mẫu xe được trang bị sẵn hệ thống chìa khóa thông minh Smart Key, cho phép người dùng khởi động và vận hành thuận tiện mà không cần sử dụng chìa khóa cơ, đồng thời nâng cao trải nghiệm sử dụng.
Phiên bản kỷ niệm cũng được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control System (TCS), hỗ trợ hạn chế hiện tượng trượt bánh khi tăng tốc trên mặt đường có độ bám thấp.
Phiên bản kỷ niệm cũng được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo Traction Control System (TCS), hỗ trợ hạn chế hiện tượng trượt bánh khi tăng tốc trên mặt đường có độ bám thấp.
Cùng với đó Yamaha Cygnus XR 70th Anniversary Edition 2026 còn có hệ thống phanh chống bó cứng Dual ABS hoạt động trên cả bánh trước và bánh sau, góp phần nâng cao độ ổn định và an toàn trong các tình huống phanh khẩn cấp.
Cùng với đó Yamaha Cygnus XR 70th Anniversary Edition 2026 còn có hệ thống phanh chống bó cứng Dual ABS hoạt động trên cả bánh trước và bánh sau, góp phần nâng cao độ ổn định và an toàn trong các tình huống phanh khẩn cấp.
Về sức mạnh, mẫu xe vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 155 cc, làm mát bằng dung dịch, cấu hình SOHC 4 van, kết hợp công nghệ van biến thiên VVA (Variable Valve Actuation).
Về sức mạnh, mẫu xe vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 155 cc, làm mát bằng dung dịch, cấu hình SOHC 4 van, kết hợp công nghệ van biến thiên VVA (Variable Valve Actuation).
Đây cũng là khối động cơ đang được Yamaha trang bị trên nhiều mẫu xe tay ga và xe thể thao của hãng. Bên cạnh đó, động cơ còn tích hợp công nghệ Smart Motor Generator (SMG), giúp quá trình khởi động diễn ra êm ái và gần như không phát ra tiếng ồn.
Đây cũng là khối động cơ đang được Yamaha trang bị trên nhiều mẫu xe tay ga và xe thể thao của hãng. Bên cạnh đó, động cơ còn tích hợp công nghệ Smart Motor Generator (SMG), giúp quá trình khởi động diễn ra êm ái và gần như không phát ra tiếng ồn.
Các trang bị đáng chú ý khác gồm hệ thống chiếu sáng LED toàn xe, màn hình đồng hồ kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông tin vận hành và cổng sạc USB, mang đến sự tiện lợi cho người dùng trong quá trình sử dụng.
Các trang bị đáng chú ý khác gồm hệ thống chiếu sáng LED toàn xe, màn hình đồng hồ kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông tin vận hành và cổng sạc USB, mang đến sự tiện lợi cho người dùng trong quá trình sử dụng.
Tại thị trường Đài Loan, mẫu xe tay ga Yamaha Cygnus XR 70th Anniversary Edition 2026 có giá bán 116.500 Tân Đài tệ (tương đương khoảng 96 triệu đồng).
Tại thị trường Đài Loan, mẫu xe tay ga Yamaha Cygnus XR 70th Anniversary Edition 2026 có giá bán 116.500 Tân Đài tệ (tương đương khoảng 96 triệu đồng).
Video: Giới thiệu Yamaha Cygnus XR 70th Anniversary Edition 2026.
Tâm Võ
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