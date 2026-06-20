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[GALLERY] Khẩn trương hoàn trả mặt đường, trồng cây trên đường Võ Chí Công

Kinh doanh - Địa ốc

[GALLERY] Khẩn trương hoàn trả mặt đường, trồng cây trên đường Võ Chí Công

Sau nhiều tháng thi công dự án chống ngập khẩn cấp, đường Võ Chí Công (Hà Nội) đang được hoàn trả mặt đường, trồng lại cây xanh... 

Theo Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc
Tuyến cống hộp trên đường Võ Chí Công là hạng mục quan trọng thuộc dự án cải tạo kênh Thụy Phương, nằm trong nhóm 7 dự án chống ngập khẩn cấp của TP Hà Nội.
Tuyến cống hộp trên đường Võ Chí Công là hạng mục quan trọng thuộc dự án cải tạo kênh Thụy Phương, nằm trong nhóm 7 dự án chống ngập khẩn cấp của TP Hà Nội.
Sau 3 tháng rào chắn để thi công, nhà thầu đang khẩn trương hoàn trả mặt đường và các hạng mục kỹ thuật trên đường Võ Chí Công.
Sau 3 tháng rào chắn để thi công, nhà thầu đang khẩn trương hoàn trả mặt đường và các hạng mục kỹ thuật trên đường Võ Chí Công.
Công tác thảm nhựa, lu lèn nền đường được tổ chức thi công vào ban đêm để tránh gây ảnh hưởng đến giao thông.
Công tác thảm nhựa, lu lèn nền đường được tổ chức thi công vào ban đêm để tránh gây ảnh hưởng đến giao thông.
Nhiều đoạn trên đường Võ Chí Công đã được dỡ rào chắn, trải nhựa để các phương tiện lưu thông.
Nhiều đoạn trên đường Võ Chí Công đã được dỡ rào chắn, trải nhựa để các phương tiện lưu thông.
Tại khu vực nút giao Võ Chí Công - Hoàng Minh Thảo, đơn vị thi công đang đẩy nhanh hoàn thiện các hạng mục ngầm để hoàn trả mặt bằng.
Tại khu vực nút giao Võ Chí Công - Hoàng Minh Thảo, đơn vị thi công đang đẩy nhanh hoàn thiện các hạng mục ngầm để hoàn trả mặt bằng.
Theo kế hoạch, việc thi công tuyến cống hộp và hoàn trả mặt đường sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2026.
Theo kế hoạch, việc thi công tuyến cống hộp và hoàn trả mặt đường sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2026.
Bên cạnh hạng mục trải nhựa mặt đường, các đơn vị cũng khẩn trương hoàn thiện hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng tại dải phân cách giữa đường Võ Chí Công.
Bên cạnh hạng mục trải nhựa mặt đường, các đơn vị cũng khẩn trương hoàn thiện hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng tại dải phân cách giữa đường Võ Chí Công.
Sau khi thi công tuyến cống hộp, lớp đất tại dải phân cách giữa đường Võ Chí Công chỉ dày khoảng 80cm, không phù hợp trồng cây lớn (đại mộc).
Sau khi thi công tuyến cống hộp, lớp đất tại dải phân cách giữa đường Võ Chí Công chỉ dày khoảng 80cm, không phù hợp trồng cây lớn (đại mộc).
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết, sẽ thay thế hàng cây Chiêu Liêu bằng các cây tiểu mộc, cây bụi, cây mảng... để bảo đảm sinh trưởng và khả năng chống chịu trong mùa mưa bão...
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội cho biết, sẽ thay thế hàng cây Chiêu Liêu bằng các cây tiểu mộc, cây bụi, cây mảng... để bảo đảm sinh trưởng và khả năng chống chịu trong mùa mưa bão...
Tuyến đường Võ Chí Công - Vành đai 2 là trục giao thông huyết mạch của Thủ đô. Khi dự án chống ngập hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng trên tuyến đường và các khu đô thị lân cận như Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Resco, Ecohome; đồng thời có vai trò bổ cập nước cho sông Tô Lịch.
Tuyến đường Võ Chí Công - Vành đai 2 là trục giao thông huyết mạch của Thủ đô. Khi dự án chống ngập hoàn thành sẽ góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm nguy cơ ngập úng trên tuyến đường và các khu đô thị lân cận như Ngoại giao đoàn, Tây Hồ Tây, Resco, Ecohome; đồng thời có vai trò bổ cập nước cho sông Tô Lịch.
Theo Thế Đoàn/Báo Tin tức và Dân tộc
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