Toàn cảnh dự án chống ngập khẩn cấp 1.166 tỷ đồng ở Hà Nội

Dự án đầu tư xây dựng hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, Hà Nội) có tổng mức đầu tư 1.166,734 tỷ đồng, đang được đẩy nhanh tiến độ theo lệnh công trình khẩn cấp, dự kiến hoàn thành các hạng mục chính trước 30/6/2026.

Dự án hồ điều hòa Phú Đô có diện tích xây dựng khoảng 36,76ha; diện tích mặt nước 31,5ha; kè bao quanh hồ dài khoảng 2.684m; với các tuyến cống hộp điều tiết nước, kết nối với sông Nhuệ và trạm bơm Đồng Bông. Đến nay, phần diện tích có thể triển khai thi công đạt khoảng 35,28/36,76ha (tương đương 96%).

Về tiến độ các hạng mục chính, đơn vị thi công đã đào được 1.284.107/1.446.841m3 lòng hồ (đạt 89%) và vận chuyển 1.284.107/1.465.077m3 đất (đạt 89%). Nhà thầu đang tập trung thi công kè và hệ thống thoát nước. Hiện đã hoàn thành xây đá hộc cửa xả và đổ bê tông đáy cống, đang lắp dựng cốt thép tường cống đấu nối hệ thống thoát nước ra sông Nhuệ...

Theo kế hoạch, công tác đào, vận chuyển đất lòng hồ và đóng cừ SW400B sẽ hoàn thành trước ngày 15/5/2026. Đối với các hạng mục còn lại, các nhà thầu triển khai đồng loạt các mũi thi công, hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Dự án hồ điều hòa Phú Đô nằm gần sân vận động Mỹ Đình, nơi thường xuyên xảy ra ngập úng khi trời mưa to.

Công tác giải phóng mặt bằng và thi công dự án diễn ra đồng thời để bảo đảm tiến độ.

Ghi nhận tại công trường, đại diện nhà thầu thi công cho biết, đã huy động tối đa nhân sự, máy móc thiết bị và thực hiện thi công 3 ca, 4 kíp xuyên ngày đêm và không có ngày nghỉ lễ để đảm bảo tiến độ của dự án. Tập thể ban lãnh đạo công ty, ban chỉ huy, công nhân đang nỗ lực và quyết tâm đưa công trình về đích đúng thời hạn mà thành phố và chủ đầu tư giao.

Không chỉ phục vụ chức năng tiêu thoát nước, hồ điều hòa Phú Đô còn được kỳ vọng tạo thêm không gian sinh thái cho khu vực phía Tây Hà Nội. Theo quy hoạch, sau khi hoàn thành, khu vực quanh hồ sẽ được kết nối với hệ thống cây xanh, đường dạo, hạ tầng cảnh quan, góp phần cải thiện môi trường sống cho người dân.

Nhà thầu đang tập trung đào, vận chuyển đất lòng hồ và thi công bờ kè, cống thoát nước.

Nhiều máy móc, công nhân được huy động thi công 3 ca, 4 kíp.

Thi công các tuyến cống hộp "khổng lồ" dẫn nước ra, vào hồ.

Tại buổi kiểm tra dự án ngày 3/5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, đây là công trình thi công theo lệnh khẩn cấp và có chức năng chống úng ngập ngay trong mùa mưa bão năm 2026. Vì vậy, các công việc liên quan dự án phải được đẩy nhanh theo tinh thần khẩn cấp, đáp ứng ngay yêu cầu chống úng ngập cho khu vực.

Bí thư Hà Nội chỉ đạo phường Từ Liêm khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng diện tích còn lại tại dự án trước ngày 15/5/2026. Chủ đầu tư và đơn vị thi công tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn, mục tiêu hoàn thành công trình vào cuối tháng 6/2026.

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan khẩn trương xây dựng cơ chế, chính sách để xử lý khối lượng đất đào đủ điều kiện tận dụng tại các hồ điều hòa, tạo thuận lợi cho các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo thiết kế, đường dạo quanh hồ rộng 3m, có hệ thống lan can, điện chiếu sáng, cây xanh, thảm cỏ xung quanh.

Tuyến cống hộp kết nối từ hồ ra sông Nhuệ được lắp đặt 2 máy bơm dã chiến.

Hồ có cửa điều tiết chờ kết nối với đường Nguyễn Văn Giáp về trạm bơm Đồng Bông 1.

Trước đó, nhằm tăng khả năng chống ngập, tiêu thoát nước vào mùa mưa, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt 10 công trình chống ngập khẩn cấp với yêu cầu hoàn thành các hạng mục chính trước mùa mưa năm 2026. Dự án hồ điều hòa Phú Đô là một trong những dự án trọng điểm, nhằm giải quyết tình trạng ngập úng ở phía Tây thành phố - khu vực chịu áp lực đô thị hóa mạnh.