Ai sẽ đăng quang Miss World 2026?

Trước chung kết Miss World 2026, Bảo Ngọc cùng đại diện Philippines, Nigeria, Pháp và nhiều thí sinh đang có thành tích đáng chú ý.

Chung kết Miss World 2026 sẽ diễn ra ngày 5/9 tại Nha Trang, Khánh Hòa. Bảo Ngọc cùng nhiều thí sinh đang bước vào chặng quyết định với những thành tích đáng chú ý ở các phần thi.

Bảo Ngọc tạo dấu ấn ở nhiều phần thi

Bảo Ngọc liên tiếp ghi dấu ấn ở các phần thi của Miss World 2026. Đại diện Việt Nam lọt Top 20 Head to Head Challenge, tương ứng nhóm 5 thí sinh của khu vực châu Á - châu Đại Dương.

Sau đó, cô thắng Top Model khu vực châu Á - châu Đại Dương, qua đó chắc suất Top 40. Bảo Ngọc tiếp tục lọt Top 24 Beauty With a Purpose với Gen Zero, dự án trao quyền cho thanh niên trong các hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu.

Bảo Ngọc, đại diện Việt Nam tại Miss World 2026.

Chuỗi kết quả của Bảo Ngọc cũng nhận được sự chú ý từ các chuyên trang sắc đẹp. Global Beauties đưa cô vào nhóm thí sinh nổi bật của châu Á - châu Đại Dương trong bảng đánh giá mới nhất.

Trong khi đó, Missosology xếp đại diện Việt Nam thứ 5 trong Hot Picks đầu tiên, sau Brazil, Philippines, Chile và Nigeria. Hot Picks là bảng dự đoán của chuyên trang sắc đẹp Missosology, không phải kết quả chính thức của Miss World 2026.

Những đối thủ của Bảo Ngọc được đánh giá cao

Ngoài Bảo Ngọc, Asia Rose Simpson của Philippines cũng là một trong những gương mặt nổi bật trước chung kết. Cô thắng Head to Head Challenge khu vực châu Á - châu Đại Dương, vào Top 24 Beauty With a Purpose và giành giải ba Talent.

Đại diện Philippines đứng thứ hai trong Hot Picks của Missosology, đồng thời được Global Beauties xếp vào nhóm thí sinh nổi bật của châu Á - châu Đại Dương.

Asia Rose Simpson, đại diện Philippines tại Miss World 2026.

Tamunosoye Karibi-George của Nigeria cũng đã chắc suất Top 40 sau chiến thắng Top Model khu vực châu Phi. Cô đứng thứ 4 trong Hot Picks và có tên trong nhóm nổi bật châu Phi của Global Beauties.

Tamunosoye Karibi-George, đại diện Nigeria tại Miss World 2026.

Indira Ampiot của Pháp thắng Top Model khu vực châu Âu và lọt Top 24 Beauty With a Purpose. Đại diện Pháp đứng thứ 6 trong dự đoán của Missosology, đồng thời được Global Beauties lựa chọn vào nhóm nổi bật châu Âu.

Indira Ampiot, đại diện Pháp tại Miss World 2026.

Gabriela Botelho của Brazil và Ignacia Fernández của Chile cùng nhận được đánh giá cao từ hai chuyên trang. Đại diện Brazil dẫn đầu Hot Picks, còn Chile đứng thứ ba. Cả hai đều có mặt trong nhóm nổi bật châu Mỹ - Caribe do Global Beauties lựa chọn.

Gabriela Botelho, đại diện Brazil tại Miss World 2026.

Ignacia Fernández, đại diện Chile tại Miss World 2026.

Joheirry Mola của Cộng hòa Dominica và Suil Pagán của Puerto Rico cũng là những gương mặt đáng chú ý. Mola thắng Top Model khu vực, còn Pagán chiến thắng Sports Challenge. Những kết quả này giúp cả hai giành vé Top 40. Cả Joheirry Mola và Suil Pagán cũng được Global Beauties đưa vào nhóm thí sinh nổi bật châu Mỹ - Caribe.

Joheirry Mola, đại diện Cộng hòa Dominica tại Miss World 2026.

Suil Pagán, đại diện Puerto Rico tại Miss World 2026.

Audrey Bianca Callista của Indonesia, Julia Kühnle của Đức, Grace Richardson của Anh, Adah Mushibi của Zambia và Audrey Ho-Wen-Tsaï của Guiana thuộc Pháp cũng đã giành vé Top 40 sau các phần thi phụ.

Trong đó, Audrey Bianca được Global Beauties xếp vào nhóm nổi bật châu Á - châu Đại Dương. Julia Kühnle gây chú ý với hai chiến thắng ở Head to Head Challenge và Multimedia Award khu vực châu Âu.

Các bảng dự đoán chỉ mang tính tham khảo, kết quả ở từng phần thi chưa quyết định chủ nhân vương miện. Người kế nhiệm đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri sẽ được xác định trong chung kết Miss World 2026 diễn ra ngày 5/9 tại Nha Trang.