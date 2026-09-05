Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

Từ vị trí thứ 5, Bảo Ngọc vươn lên số 1 trong bảng dự đoán cuối cùng của Missosology về Miss World 2026.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc được Missosology dự đoán đăng quang Miss World 2026 khi đứng đầu bảng dự đoán cuối cùng của chuyên trang sắc đẹp trước đêm chung kết.

Theo danh sách, Nigeria xếp thứ hai, tiếp đến là Cộng hòa Dominica, Philippines và Pháp. Top 10 còn có các đại diện Đan Mạch, Chile, Brazil, Eritrea và Cộng hòa Czech.

So với Hot Picks đầu tiên, Bảo Ngọc tăng 4 bậc. Khi đó, cô đứng thứ 5, sau Brazil, Philippines, Chile và Nigeria. Các bảng Hot Picks phản ánh nhận định của Missosology, không phải kết quả chính thức của Miss World 2026.

Bảo Ngọc cũng nhận được sự chú ý từ Global Beauties. Trong bảng đánh giá mới nhất, chuyên trang này đưa cô vào nhóm thí sinh nổi bật của khu vực châu Á - châu Đại Dương.

Trước chung kết, Bảo Ngọc liên tiếp ghi dấu ấn khi lọt Top 20 Head to Head Challenge, thắng Top Model khu vực châu Á - châu Đại Dương và vào Top 24 Beauty With a Purpose.

Bảo Ngọc được Missosology dự đoán đăng quang Miss World 2026 trước đêm chung kết. (Ảnh: FB Bảo Ngọc)

Trước chung kết, Bảo Ngọc chia sẻ trên trang cá nhân về những điều cô nhận được trong thời gian tham gia cuộc thi. Bên cạnh trải nghiệm, người đẹp trân trọng tình bạn với các thí sinh đến từ nhiều quốc gia.

“Nhìn lại chặng đường vừa qua, Ngọc biết ơn vì những gì mình nhận được không chỉ là trải nghiệm, mà còn là những tình bạn đẹp. Từ những cô gái đến từ những quốc gia khác nhau, chúng mình đã gặp nhau tại đây, cùng chia sẻ câu chuyện, văn hóa, những ước mơ và trở thành những người chị em trong một hành trình thật đặc biệt”, cô viết.

Bảo Ngọc cũng gửi lời cảm ơn khán giả đã dõi theo và động viên cô trong suốt thời gian qua. Theo người đẹp, sự đồng hành này tiếp thêm sức mạnh để cô vững vàng trước đêm thi quyết định.

“Ngày mai, Ngọc sẽ bước lên sân khấu với tất cả sự chuẩn bị, bản lĩnh và tình yêu dành cho Việt Nam. Dù phía trước là bất kỳ điều gì, Ngọc sẽ cố gắng hết mình đến khoảnh khắc cuối cùng, để hành trình này khép lại bằng những gì trọn vẹn nhất”, Bảo Ngọc chia sẻ.

Cô cũng nhận được lời động viên từ Hoa hậu Ý Nhi. Trên trang cá nhân, Ý Nhi nhắn đàn chị giữ sự bình tĩnh, tự tin sau chặng đường nhiều nỗ lực và áp lực.

“Chị đã đi một chặng đường rất dài rồi. Chị đã mang theo hình ảnh của Việt Nam, những câu chuyện đẹp của quê hương và cả những giá trị mà chị tin tưởng để đến với Miss World”, Ý Nhi viết.

Theo Ý Nhi, đêm chung kết là dịp để Bảo Ngọc kể câu chuyện của mình bằng sự tự tin và bản lĩnh. Cô mong đàn chị không đặt quá nhiều áp lực vào kết quả.

“Đừng nghĩ quá nhiều về kết quả. Hãy cứ là Bảo Ngọc mà mọi người luôn yêu quý, một cô gái thông minh, nhiệt huyết, bản lĩnh và luôn biết mình muốn mang điều gì tốt đẹp đến cho cộng đồng”, Ý Nhi nhắn nhủ.

Hoa hậu Ý Nhi gửi lời động viên Bảo Ngọc trước đêm chung kết Miss World 2026. (Ảnh: FB Ý Nhi)

Ý Nhi cũng gửi lời chúc đến Bảo Ngọc: “Em tin rằng khi chị tự tin là chính mình, chị đã tỏa sáng theo cách đẹp nhất rồi. Chúc chị thật nhiều sức khỏe, thật bình tĩnh và thật tự tin trong đêm cuối cùng này. Hãy tận hưởng từng bước chân, từng ánh đèn và từng khoảnh khắc trên sân khấu nhé”.

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