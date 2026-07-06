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[GALLERY] Ferrari 12Cilindri Manuale hơn 17 tỷ đồng - siêu phẩm số sàn ra mắt

Số hóa - Xe

[GALLERY] Ferrari 12Cilindri Manuale hơn 17 tỷ đồng - siêu phẩm số sàn ra mắt

Ferrari 12Cilindri Manuale mới ra mắt kết hợp khối động cơ V12 hút khí tự nhiên đầy phấn khích của Maranello với cảm giác lái chân thực từ hộp số sàn 6 cấp.

Nguyễn Chung
Kể từ khi Ferrari 355 F1 giới thiệu bộ lẫy chuyển số trên vô lăng vào năm 1997, những người đam mê vẫn luôn tranh luận đâu mới là đỉnh cao khi sang số chớp nhoáng của hộp số bán tự động thừa hưởng từ F1, hay sự gắn kết thuần túy giữa người và động cơ của hộp số sàn.
Kể từ khi Ferrari 355 F1 giới thiệu bộ lẫy chuyển số trên vô lăng vào năm 1997, những người đam mê vẫn luôn tranh luận đâu mới là đỉnh cao khi sang số chớp nhoáng của hộp số bán tự động thừa hưởng từ F1, hay sự gắn kết thuần túy giữa người và động cơ của hộp số sàn.
Giờ đây, phiên bản giới hạn Ferrari 12Cilindri Manuale đã kết hợp những gì tinh túy nhất của cả hai thế giới ôtô, đó là cần số sàn kiểu rãnh hở 6 cấp với bàn đạp ly hợp (côn), nhưng vẫn có tùy chọn sử dụng hộp số DCT 8 cấp ở chế độ tự động hoàn toàn.
Giờ đây, phiên bản giới hạn Ferrari 12Cilindri Manuale đã kết hợp những gì tinh túy nhất của cả hai thế giới ôtô, đó là cần số sàn kiểu rãnh hở 6 cấp với bàn đạp ly hợp (côn), nhưng vẫn có tùy chọn sử dụng hộp số DCT 8 cấp ở chế độ tự động hoàn toàn.
Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng tất cả đều nhờ vào hệ thống "Manuale by-wire", tạm hiểu là số sàn điều khiển điện tử mới đầy sáng tạo, được thiết kế hoàn toàn nội bộ để phối hợp nhịp nhàng với động cơ V12 hút khí tự nhiên và hộp số ly hợp kép trứ danh của 12Cilindri.
Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng tất cả đều nhờ vào hệ thống "Manuale by-wire", tạm hiểu là số sàn điều khiển điện tử mới đầy sáng tạo, được thiết kế hoàn toàn nội bộ để phối hợp nhịp nhàng với động cơ V12 hút khí tự nhiên và hộp số ly hợp kép trứ danh của 12Cilindri.
Bên trong nội thất, bảng điều khiển trung tâm bọc da được thiết kế lại là điểm khác biệt thị giác rõ rệt nhất. Với thiết kế công thái học mới, nó nổi bật với rãnh sang số bằng thép trang trí nhôm anod hóa, cùng núm cần số tròn bằng nhôm có đèn LED hiển thị vị trí số mang thiết kế hộp số sàn cổ điển của Ferrari.
Bên trong nội thất, bảng điều khiển trung tâm bọc da được thiết kế lại là điểm khác biệt thị giác rõ rệt nhất. Với thiết kế công thái học mới, nó nổi bật với rãnh sang số bằng thép trang trí nhôm anod hóa, cùng núm cần số tròn bằng nhôm có đèn LED hiển thị vị trí số mang thiết kế hộp số sàn cổ điển của Ferrari.
Nếu quan sát kỹ hơn, lẫy chuyển số trên vô lăng đã bị lược bỏ, bổ sung bàn đạp ly hợp dưới sàn; đồng thời 6 đường rãnh dọc trên ghế ngồi là cách gợi nhắc tinh tế về 6 cấp số sàn. Cần số và ly hợp đều được kích hoạt bởi các cảm biến phát hiện chuyển động, đó là lý do tại sao gọi là "by-wire" nhưng vẫn mang lại phản hồi cơ học chính xác.
Nếu quan sát kỹ hơn, lẫy chuyển số trên vô lăng đã bị lược bỏ, bổ sung bàn đạp ly hợp dưới sàn; đồng thời 6 đường rãnh dọc trên ghế ngồi là cách gợi nhắc tinh tế về 6 cấp số sàn. Cần số và ly hợp đều được kích hoạt bởi các cảm biến phát hiện chuyển động, đó là lý do tại sao gọi là "by-wire" nhưng vẫn mang lại phản hồi cơ học chính xác.
Trong khi đó, cần số được liên kết với cơ chế tiên tiến, gồm khối thép cường độ cao được gia công tinh xảo, mang lại cảm giác phản hồi khi vào số. Cần số tự động trở về vị trí trung tâm nhờ các con lăn lệch tâm, và thậm chí còn được tinh chỉnh âm học để tạo ra tiếng "tạch" đặc trưng của kiểu sang số rãnh hở cổ điển.
Trong khi đó, cần số được liên kết với cơ chế tiên tiến, gồm khối thép cường độ cao được gia công tinh xảo, mang lại cảm giác phản hồi khi vào số. Cần số tự động trở về vị trí trung tâm nhờ các con lăn lệch tâm, và thậm chí còn được tinh chỉnh âm học để tạo ra tiếng "tạch" đặc trưng của kiểu sang số rãnh hở cổ điển.
Kết quả là độ chính xác tuyệt đối, điều mà các kỹ sư tại Maranello cam kết sẽ mang lại cảm giác cơ học trực quan nhất. Mặc dù người lái không thể dồn số như hộp số truyền thống để từ số 5 về số 2 nhưng vẫn có thể tự do thực hiện kỹ thuật "heel-and-toe" (rê chân ga – ngắt côn) hoàn hảo, nhấp ga giữa những lần sang số để thưởng thức tiếng gầm của khối động cơ V12 ở vòng tua 9.500 vòng/phút…
Kết quả là độ chính xác tuyệt đối, điều mà các kỹ sư tại Maranello cam kết sẽ mang lại cảm giác cơ học trực quan nhất. Mặc dù người lái không thể dồn số như hộp số truyền thống để từ số 5 về số 2 nhưng vẫn có thể tự do thực hiện kỹ thuật "heel-and-toe" (rê chân ga – ngắt côn) hoàn hảo, nhấp ga giữa những lần sang số để thưởng thức tiếng gầm của khối động cơ V12 ở vòng tua 9.500 vòng/phút…
Đáng chú ý, sự chân thực của hộp số sàn này cũng gây nên giật cục hoặc chết máy giữa đường y như xe số sàn thực thụ nếu thao tác nhả côn không mượt hoặc sai thời điểm. Ferrari 12Cilindri Manuale kết hợp hộp số sàn 6 cấp mới với gói tùy chọn Tailor Made độc quyền lấy cảm hứng từ huyền thoại 365 GTB4.
Đáng chú ý, sự chân thực của hộp số sàn này cũng gây nên giật cục hoặc chết máy giữa đường y như xe số sàn thực thụ nếu thao tác nhả côn không mượt hoặc sai thời điểm. Ferrari 12Cilindri Manuale kết hợp hộp số sàn 6 cấp mới với gói tùy chọn Tailor Made độc quyền lấy cảm hứng từ huyền thoại 365 GTB4.
Ferrari 12Cilindri Manuale 2027 có cảm xúc chân thật từ hộp số sàn nhưng sức mạnh vẫn được giữ nguyên, bởi bản cốt lõi hộp số này vẫn là tự động. Vậy nên khối động cơ V12 6.5L hút khí tự nhiên vẫn mang công suất 819 mã lực và mô-men xoắn 678 Nm.Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,9 giây, từ 0-200 km/h chưa đầy 7,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa vượt ngưỡng 340 km/h.
Ferrari 12Cilindri Manuale 2027 có cảm xúc chân thật từ hộp số sàn nhưng sức mạnh vẫn được giữ nguyên, bởi bản cốt lõi hộp số này vẫn là tự động. Vậy nên khối động cơ V12 6.5L hút khí tự nhiên vẫn mang công suất 819 mã lực và mô-men xoắn 678 Nm.Khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,9 giây, từ 0-200 km/h chưa đầy 7,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa vượt ngưỡng 340 km/h.
Là một phiên bản đặc biệt chỉ có cấu hình coupe, Ferrari 12Cilindri Manuale sẽ được giới hạn chỉ 1.499 chiếc và đánh dấu sự trở lại của hộp số sàn tại Maranello sau gần 15 năm vắng bóng. Mức giá của Ferrari 12Cilindri Manuale từ 675.000 USD (khoảng 17,74 tỷ đồng).
Là một phiên bản đặc biệt chỉ có cấu hình coupe, Ferrari 12Cilindri Manuale sẽ được giới hạn chỉ 1.499 chiếc và đánh dấu sự trở lại của hộp số sàn tại Maranello sau gần 15 năm vắng bóng. Mức giá của Ferrari 12Cilindri Manuale từ 675.000 USD (khoảng 17,74 tỷ đồng).
Video: Giới thiệu siêu phẩm Ferrari 12Cilindri Manuale.
Nguyễn Chung
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