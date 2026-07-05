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[GALLERY] Cận cảnh Suzuki Satria 2026 vừa ra mắt Việt Nam, từ 54,5 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Cận cảnh Suzuki Satria 2026 vừa ra mắt Việt Nam, từ 54,5 triệu đồng

Suzuki Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu hyper underbone Suzuki Satria F150 phiên bản 2026 tại thị trường Việt Nam, xe có hai phiên bản Satria và Satria Pro.

Tâm Võ
Sau hơn 6 năm kể từ khi đưa Satria F150 nhập khẩu chính hãng về Việt Nam, ngày 4/7 vừa qua, Suzuki đã chính thức cho ra mắt Satria thế hệ mới với hai phiên bản Satria và Satria Pro. Mẫu hyper underbone 150 phân khối được nâng cấp thiết kế, bổ sung nhiều trang bị an toàn và tiện ích...
Sau hơn 6 năm kể từ khi đưa Satria F150 nhập khẩu chính hãng về Việt Nam, ngày 4/7 vừa qua, Suzuki đã chính thức cho ra mắt Satria thế hệ mới với hai phiên bản Satria và Satria Pro. Mẫu hyper underbone 150 phân khối được nâng cấp thiết kế, bổ sung nhiều trang bị an toàn và tiện ích...
Satria F150 2026 được Suzuki phát triển theo phong cách thể thao với phần đầu xe lấy cảm hứng từ thiết kế khí động học của mô tô phân khối lớn Suzuki. Xe sử dụng các chi tiết phối màu và tem mới nhằm tăng tính nhận diện. Phiên bản tiêu chuẩn có phần đầu giống với thế hệ Satria trước đây, trong khi phiên bản Satria Pro sử dụng đầu đèn mới giống với mẫu Suzuki Gixxer.
Satria F150 2026 được Suzuki phát triển theo phong cách thể thao với phần đầu xe lấy cảm hứng từ thiết kế khí động học của mô tô phân khối lớn Suzuki. Xe sử dụng các chi tiết phối màu và tem mới nhằm tăng tính nhận diện. Phiên bản tiêu chuẩn có phần đầu giống với thế hệ Satria trước đây, trong khi phiên bản Satria Pro sử dụng đầu đèn mới giống với mẫu Suzuki Gixxer.
Dàn áo của Suzuki Satria F150 2026 mới cũng có nhiều mảng nhựa nhỏ ghép nối lại với nhau, thay vì một mảng nhựa lớn như trên Satria thế hệ trước. Trên phiên bản Satria Pro, Suzuki bổ sung phong cách phối 2 tông màu cùng logo nổi 3D. Cả hai phiên bản đều sử dụng nắp động cơ màu xám mờ.
Dàn áo của Suzuki Satria F150 2026 mới cũng có nhiều mảng nhựa nhỏ ghép nối lại với nhau, thay vì một mảng nhựa lớn như trên Satria thế hệ trước. Trên phiên bản Satria Pro, Suzuki bổ sung phong cách phối 2 tông màu cùng logo nổi 3D. Cả hai phiên bản đều sử dụng nắp động cơ màu xám mờ.
Về tiện ích, Suzuki Satria F150 2026 được trang bị màn hình kỹ thuật số với đầy đủ các thông tin của xe, hộc chứa đồ nhỏ phía trước dung tích gần 1L với thao tác nhấn mở 1 chạm, riêng phiên bản Satria Pro có thêm cổng sạc USB Type-A phục vụ nhu cầu sạc thiết bị di động khi di chuyển.
Về tiện ích, Suzuki Satria F150 2026 được trang bị màn hình kỹ thuật số với đầy đủ các thông tin của xe, hộc chứa đồ nhỏ phía trước dung tích gần 1L với thao tác nhấn mở 1 chạm, riêng phiên bản Satria Pro có thêm cổng sạc USB Type-A phục vụ nhu cầu sạc thiết bị di động khi di chuyển.
Hệ thống khóa thông minh tích hợp tính năng tìm xe trong phạm vi 20 m. Satria cũng hỗ trợ kết nối với ứng dụng Suzuki Ride Connect, cho phép hiển thị thông báo cuộc gọi, dẫn đường trên màn hình xe và theo dõi một số thông tin về tình trạng xe thông qua điện thoại.
Hệ thống khóa thông minh tích hợp tính năng tìm xe trong phạm vi 20 m. Satria cũng hỗ trợ kết nối với ứng dụng Suzuki Ride Connect, cho phép hiển thị thông báo cuộc gọi, dẫn đường trên màn hình xe và theo dõi một số thông tin về tình trạng xe thông qua điện thoại.
Điểm đáng chú ý trên Suzuki Satria F150 thế hệ mới lần này chính là sự xuất hiện của Hệ thống hỗ trợ ly hợp Suzuki (SCAS), kết hợp cùng giảm xóc trước cải tiến và hệ thống chống bó cứng phanh ABS.
Điểm đáng chú ý trên Suzuki Satria F150 thế hệ mới lần này chính là sự xuất hiện của Hệ thống hỗ trợ ly hợp Suzuki (SCAS), kết hợp cùng giảm xóc trước cải tiến và hệ thống chống bó cứng phanh ABS.
Các nâng cấp mới trên mẫu xe Suzuki Satria F150 2026 lần này giúp người dingf có cảm giác bóp côn nhẹ hơn và chiếc xe cũng cho cảm giác mượt mà hơn khi giảm tốc, dồn số gấp, qua đó cải thiện độ ổn định khi lái xe.
Các nâng cấp mới trên mẫu xe Suzuki Satria F150 2026 lần này giúp người dingf có cảm giác bóp côn nhẹ hơn và chiếc xe cũng cho cảm giác mượt mà hơn khi giảm tốc, dồn số gấp, qua đó cải thiện độ ổn định khi lái xe.
Suzuki Satria F150 mới tiếp tục sử dụng động cơ DOHC dung tích 147,3cc, đường kính x hành trình piston là 62x48mm, sản sinh công suất tối đa 18,2 mã lực tại 10.000 vòng/phút.
Suzuki Satria F150 mới tiếp tục sử dụng động cơ DOHC dung tích 147,3cc, đường kính x hành trình piston là 62x48mm, sản sinh công suất tối đa 18,2 mã lực tại 10.000 vòng/phút.
Suzuki Việt Nam cho biết mẫu xe Suzuki Satria F150 phiên bản 2026 sở hữu trọng lượng khoảng 112kg, thuộc nhóm nhẹ trong phân khúc underbone 150cc, giúp xe có khả năng tăng tốc nhanh và linh hoạt trong điều kiện vận hành đô thị.
Suzuki Việt Nam cho biết mẫu xe Suzuki Satria F150 phiên bản 2026 sở hữu trọng lượng khoảng 112kg, thuộc nhóm nhẹ trong phân khúc underbone 150cc, giúp xe có khả năng tăng tốc nhanh và linh hoạt trong điều kiện vận hành đô thị.
Theo đại diện Suzuki Việt Nam cho biết, Satria 2026 mới là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển dài hạn của hãng tại thị trường Việt Nam, tập trung vào nhóm khách hàng trẻ yêu thích trải nghiệm lái thể thao kết hợp tiện ích công nghệ.
Theo đại diện Suzuki Việt Nam cho biết, Satria 2026 mới là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển dài hạn của hãng tại thị trường Việt Nam, tập trung vào nhóm khách hàng trẻ yêu thích trải nghiệm lái thể thao kết hợp tiện ích công nghệ.
Suzuki Satria F150 2026 mới sẽ được phân phối tại hệ thống đại lý ủy quyền của Suzuki Việt Nam từ tháng 7/2026 với hai phiên bản là Satria tiêu chuẩn (Màu Xanh-Xám và Đen-Đỏ) với giá bán 54,5 triệu đồng và phiên bản Satria Pro duy nhất màu màu Đỏ - Đen, giá bán 59 triệu đồng.
Suzuki Satria F150 2026 mới sẽ được phân phối tại hệ thống đại lý ủy quyền của Suzuki Việt Nam từ tháng 7/2026 với hai phiên bản là Satria tiêu chuẩn (Màu Xanh-Xám và Đen-Đỏ) với giá bán 54,5 triệu đồng và phiên bản Satria Pro duy nhất màu màu Đỏ - Đen, giá bán 59 triệu đồng.
Video: Xem chi tiết xe côn tay Suzuki Satria F150 2026 mới.
Tâm Võ
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