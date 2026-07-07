[GALLERY] AI giải mã tiếng chim, ngày nói chuyện với động vật sắp tới?

AI vừa giúp các nhà khoa học giải mã 11 "từ vựng" của chim sẻ vằn, mở ra hy vọng con người có thể giao tiếp với động vật trong tương lai không xa.