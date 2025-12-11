Gái xinh Trịnh Hà Vi ‘đốn tim’ với giao diện nàng thơ trong tà áo dài

Cô nàng Trịnh Hà Vi mới đây đã khiến cộng đồng mạng xao xuyến khi khoe loạt ảnh mới trong trang phục áo dài truyền thống.
Violette Wautier có 10 năm ca hát chuyên nghiệp. Mới đây, cô gặp sự cố trong lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan.
Violette Wautier có 10 năm ca hát chuyên nghiệp. Mới đây, cô gặp sự cố trong lễ khai mạc SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan.
Hãng Jolla quay lại thị trường với mẫu Jolla Phone mới có phần cứng hiện đại, thiết kế tháo rời pin và hệ điều hành Sailfish ưu tiên quyền riêng tư.
Khắp thế giới, Giáng sinh được đón theo những cách đầy bất ngờ và thú vị, mang màu sắc văn hóa riêng, khiến mùa lễ hội thêm sống động.
Thường xuất hiện với hình ảnh cô gái kẹo ngọt, dịu dàng, Ngọc Kem gây ấn tượng với giao diện 'girl phố' cá tính trong bộ ảnh gần đây.
Tàn tích thành phố Babylon ở Iraq là những gì còn lại của một trung tâm quyền lực và văn minh hàng đầu vùng Lưỡng Hà, có vị trí đặc biệt trong lịch sử cổ đại.
Inostrancevia, một loài thú nguyên thủy sống vào thời Permi muộn, gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình dữ dằn và vai trò quan trọng trong hệ sinh thái cổ đại.
Trong top 10 ôtô bán kém nhất thị trường Việt Nam tháng 11/2025 vừa qua, có tới 8 mẫu xe Nhật Bản lọt vào danh sách và 2 mẫu thuộc thương hiệu Hàn Quốc.
Vào mùa, người dân tranh thủ thu hoạch rươi bán với giá cao, vài trăm nghìn đồng/kg, mang về nguồn thu đáng kể.
Các đại diện: Mỹ, Indonesia, Campuchia, Colombia và Ukraine tạm dẫn đầu giải bình chọn ở Miss Charm 2025.
Đăng tải bộ ảnh ngập tràn không khí Noel, Sam khiến người hâm mộ phải xuýt xoa bởi vẻ ngoài ngọt ngào, trẻ trung 'hack tuổi' chẳng khác gì một nữ sinh.
Đạo diễn Trần Lực vừa tiết lộ vai diễn của anh trong Thế hệ kỳ tích. Phim có Trần Tú - con trai Trần Lực đóng vai chính.
Đăng tải một đoạn video cũ vô tình tìm lại được, một cô gái đã tạo nên cuộc tranh cãi trên mạng xã hội bởi nét ngây thơ pha lẫn quyến rũ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi gấp rút đẩy nhanh tiến độ để sớm về đích và có thể kiếm được khoản tiền lớn.
Nhỏ nhắn nhưng giàu dinh dưỡng, quất hồng bì giúp bảo vệ tim mạch, tăng sức đề kháng và dưỡng da mịn màng, ngăn lão hóa từ bên trong.
Giữa TP HCM náo nhiệt, biệt thự NG.V.HAO với những mảng tường rêu phong, vẫn tồn tại như chứng nhân của một thời vàng son.
Nguyễn Lâm Thảo Tâm mới đây gây “bão” mạng xã hội khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini trong chuyến du lịch biển.
Sinh sống ở vùng khí hậu băng giá khắc nghiệt của Alaska (Mỹ), người Aleut sở hữu nền văn hóa độc đáo gắn với biển và các đảo Aleutian.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, ca sĩ Bích Phương khoe trọn thần thái quyến rũ cùng phong cách thời trang nổi bật, khiến không khí sự kiện như bừng sáng.
Không váy áo lộng lẫy, chỉ với set đồ thể thao đơn giản và một cây vợt pickleball, Chi Pu cũng đủ khiến mạng xã hội bàn tán vì loạt ảnh mớ.
Nữ diễn viên Lê Tú Vi mới đây gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang lớn với phong cách quyến rũ và đầy khí chất.