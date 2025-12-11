Hà Nội

Gái xinh Trịnh Hà Vi ‘đốn tim’ với giao diện nàng thơ trong tà áo dài

Cộng đồng trẻ

Gái xinh Trịnh Hà Vi ‘đốn tim’ với giao diện nàng thơ trong tà áo dài

Cô nàng Trịnh Hà Vi mới đây đã khiến cộng đồng mạng xao xuyến khi khoe loạt ảnh mới trong trang phục áo dài truyền thống.

Trầm Phương
Được biết đến là một nhà sáng tạo nội dung sở hữu nụ cười duyên và nhan sắc xinh đẹp, Trịnh Hà Vi là một trong những nàng hot girl thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng sinh năm 2000 này tiếp tục khẳng định vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát, hoàn toàn phù hợp với hình tượng nàng thơ cùng tà áo dân tộc trong bộ ảnh mới. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh lần này, Trịnh Hà Vi chọn diện một chiếc áo dài cổ trụ, tay lửng, dáng suông với chất liệu vải mỏng nhẹ, có màu hồng pastel ngọt ngào, tinh tế. Chiếc áo dài được kết hợp cùng quần lụa màu trắng kem, tạo nên tổng thể hài hòa và nhẹ nhàng. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng khéo léo phối cùng một bó hoa cẩm tú cầu trắng tinh khôi, tạo nên sự tương phản nhẹ nhàng nhưng cuốn hút với màu áo. Đôi giày búp bê màu hồng nhạt cùng tông với áo là lựa chọn hoàn hảo để hoàn thiện vẻ ngoài này. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng thực hiện bộ ảnh tại một không gian kiến trúc cổ kính, mang đậm nét nhà truyền thống Bắc Bộ. Những hình ảnh chụp tại hiên nhà, bậc cửa gỗ, mái ngói rêu phong hay khung cửa sổ có chấn song, đều mang lại cảm giác an yên, cổ kính. (Ảnh: IGNV)
Ánh sáng tự nhiên nhẹ nhàng, kết hợp cùng tông màu trầm của gỗ và tường đất, làm nổi bật làn da trắng và vẻ đẹp trong trẻo của Trịnh Hà Vi. (Ảnh: IGNV)
Trịnh Hà Vi tốt nghiệp chuyên ngành Báo Truyền hình tại Học viện Báo chí &amp; Tuyên truyền, được biết đến không chỉ với nhan sắc xinh đẹp mà còn bởi sự đa năng trong vai trò VJ và Content Creator. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng tích cực sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và TikTok, chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống và truyền tải câu chuyện của bản thân một cách chân thật, gần gũi. (Ảnh: IGNV)
Nhờ nhan sắc xinh đẹp nổi bật, cô hiện cũng là một trong những mẫu ảnh được nhiều shop thời trang "chọn mặt gửi vàng". (Ảnh: IGNV)
Cô nàng hiện sở hữu lượng người theo dõi khủng trên mạng xã hội với hơn 335.000 follower trên Instagram, hơn 750.000 follower trên Tiktok. (Ảnh: IGNV)
