Louis Phạm lên đồ cực 'slay', tạo dáng bên sang chảnh bên xế hộp đắt đỏ

Cộng đồng trẻ

Louis Phạm lên đồ cực 'slay', tạo dáng bên sang chảnh bên xế hộp đắt đỏ

Đăng tải loạt khoảnh khắc check-in tại trời Tây, Louis Phạm nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là khi tạo dáng bên những chiếc xế hộp hạng sang.

Trầm Phương
Quay lại với bạn trai sau khoảng thời gian tuyên bố đường ai nấy đi, Louis Phạm thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên người yêu. Mới đây, cô nàng đã chia sẻ những hình ảnh trong chuyến đi Mỹ thăm bạn trai Việt Kiều. (Ảnh: IGNV)
Quay lại với bạn trai sau khoảng thời gian tuyên bố đường ai nấy đi, Louis Phạm thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào bên người yêu. Mới đây, cô nàng đã chia sẻ những hình ảnh trong chuyến đi Mỹ thăm bạn trai Việt Kiều. (Ảnh: IGNV)
Trong chuyến đi lần này, cô đã lột xác hoàn toàn với mái tóc bạch kim cùng phong cách thời trang sang chảnh "toát ra mùi tiền" với những thiết kế thời trang cùng phụ kiện đến từ các thương hiệu cao cấp. (Ảnh: IGNV)
Trong chuyến đi lần này, cô đã lột xác hoàn toàn với mái tóc bạch kim cùng phong cách thời trang sang chảnh "toát ra mùi tiền" với những thiết kế thời trang cùng phụ kiện đến từ các thương hiệu cao cấp. (Ảnh: IGNV)
Gây ấn tượng mạnh nhất là khoảnh khắc Louis Phạm tạo dáng đầy thần thái bên chiếc Porsche thể thao màu đen hầm hố, cô tạo dáng nửa ngồi nửa tựa trên nắp capo của chiếc xe. (Ảnh: IGNV)
Gây ấn tượng mạnh nhất là khoảnh khắc Louis Phạm tạo dáng đầy thần thái bên chiếc Porsche thể thao màu đen hầm hố, cô tạo dáng nửa ngồi nửa tựa trên nắp capo của chiếc xe. (Ảnh: IGNV)
Cô diện bodysuit màu đen, khoác ngoài bằng chiếc áo hoodie zip-up xanh navy để tạo sự cân bằng giữa gợi cảm và cá tính, cùng với đó là chiếc túi cỡ lớn đến từ thương hiệu Louis Vuitton. (Ảnh: IGNV)
Cô diện bodysuit màu đen, khoác ngoài bằng chiếc áo hoodie zip-up xanh navy để tạo sự cân bằng giữa gợi cảm và cá tính, cùng với đó là chiếc túi cỡ lớn đến từ thương hiệu Louis Vuitton. (Ảnh: IGNV)
Cách phối đồ giúp tôn tối đa chân dài, "hack" chiều cao siêu đỉnh dù thực tế nữ TikToker chỉ sở hữu chiều cao hạn chế 1m50. (Ảnh: IGNV)
Cách phối đồ giúp tôn tối đa chân dài, "hack" chiều cao siêu đỉnh dù thực tế nữ TikToker chỉ sở hữu chiều cao hạn chế 1m50. (Ảnh: IGNV)
Khi lên đồ cho buổi tối dạo phố và tham dự những bữa tiệc đêm, Louis Phạm chuyển mình thành một quý cô quyến rũ với áo khoác lông xù dáng crop top màu tím lilac, mang lại vẻ ngoài xa hoa và ấm áp. (Ảnh: IGNV)
Khi lên đồ cho buổi tối dạo phố và tham dự những bữa tiệc đêm, Louis Phạm chuyển mình thành một quý cô quyến rũ với áo khoác lông xù dáng crop top màu tím lilac, mang lại vẻ ngoài xa hoa và ấm áp. (Ảnh: IGNV)
Cô phối chiếc áo khoác này với áo hai dây đen và quần short da bóng, cùng giày cao gót mũi nhọn ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Cô phối chiếc áo khoác này với áo hai dây đen và quần short da bóng, cùng giày cao gót mũi nhọn ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Vẻ ngoài này được hoàn thiện bằng son môi đậm và kính râm sành điệu, thể hiện sự chuyên nghiệp như khi đang chụp ảnh cho tạp chí thời trang. (Ảnh: IGNV)
Vẻ ngoài này được hoàn thiện bằng son môi đậm và kính râm sành điệu, thể hiện sự chuyên nghiệp như khi đang chụp ảnh cho tạp chí thời trang. (Ảnh: IGNV)
Theo những hình ảnh Louis chia sẻ, cô và bạn trai đang tận hưởng quãng thời gian bên nhau: cùng đi dạo phố, ăn tối, lái xe đêm… (Ảnh: IGNV)
Theo những hình ảnh Louis chia sẻ, cô và bạn trai đang tận hưởng quãng thời gian bên nhau: cùng đi dạo phố, ăn tối, lái xe đêm… (Ảnh: IGNV)
Louis Phạm sống cùng bạn trai Việt kiều và gia đình anh, liên tục khoe nhưng hình ảnh thân mật hay check-sin sang chảnh bên những chiếc xế hộp đắt tiền của người yêu. (Ảnh: IGNV)
Louis Phạm sống cùng bạn trai Việt kiều và gia đình anh, liên tục khoe nhưng hình ảnh thân mật hay check-sin sang chảnh bên những chiếc xế hộp đắt tiền của người yêu. (Ảnh: IGNV)
Từng vướng vào ồn ào liên quan đến một clip thân mật với chàng trai lạ, khiến netizen đặt nghi vấn chuyện tình cảm rạn nứt, những hình ảnh của Louis Phạm như lời chứng minh rằng cô và bạn trai Paul Lê vẫn rất mặn nồng. Dưới bài đăng của Louis Phạm, bạn trai cô không tiếc lời khen "vợ đẹp tuyệt vời" khiến fan của cặp đôi thả tim rần rần. (Ảnh: IGNV)
Từng vướng vào ồn ào liên quan đến một clip thân mật với chàng trai lạ, khiến netizen đặt nghi vấn chuyện tình cảm rạn nứt, những hình ảnh của Louis Phạm như lời chứng minh rằng cô và bạn trai Paul Lê vẫn rất mặn nồng. Dưới bài đăng của Louis Phạm, bạn trai cô không tiếc lời khen "vợ đẹp tuyệt vời" khiến fan của cặp đôi thả tim rần rần. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Louis Phạm #thời trang #xế hộp #sang chảnh #mỹ #người yêu louis phạm

