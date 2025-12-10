Hot girl Quỳnh Alee đón tuổi mới ngọt ngào bên bạn trai tuyển thủ

Đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào trong bữa tiệc sinh nhật, Quỳnh Alee nhận về nhiều người khen ngợi, xuýt xoa về nhan sắc xinh đẹp.
Mới đây, nhiều người vô tình bắt gặp một chiếc Mitsubishi Outlander thế hệ mới xuất hiện tại một hầm gửi xe tại Việt Nam khi đang chờ hoàn tất thủ tục đăng ký.
Mới đây, nhiều người vô tình bắt gặp một chiếc Mitsubishi Outlander thế hệ mới xuất hiện tại một hầm gửi xe tại Việt Nam khi đang chờ hoàn tất thủ tục đăng ký.
Cuối năm, du khách tìm lên các đỉnh núi miền Bắc săn mây, chinh phục thử thách, nhưng thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng.
Trong cuộc khai quật tại vùng núi Uzbekistan, các chuyên gia tin rằng đã tìm thấy một thành phố "thất lạc" trên Con đường Tơ lụa nổi tiếng lịch sử.
Tuần lộc không chỉ là loài vật nổi bật giữa điều kiện khắc nghiệt vùng Cực Bắc mà còn trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với mùa Giáng sinh.
Xuất hiện trong đám cưới Tiên Nguyễn, các ngôi sao đình đám gây chú ý với phong cách sang trọng đi kèm những chiếc túi xách có giá trị đắt đỏ.
Diễn viên Thương Tín từng cho nhạc sĩ Tô Hiếu số tiền không nhỏ. Vì vậy, khi biết đàn anh gặp khó khăn, Tô Hiếu chủ động liên hệ để giúp đỡ.
Thời gian gần đây, cầu thủ Vũ Văn Thanh thường xuyên xuất hiện bên cạnh bạn gái hot girl Trần Bích Hạnh với sự ngọt ngào khiến ai cũng ghen tỵ
Không chỉ là một trong những VĐV đấu kiếm tài năng của Việt Nam, Phùng Thị Khánh Linh còn gây chú ý bởi vẻ đẹp đời thường trong trẻo, nhẹ nhàng và cuốn hút.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tý đừng bỏ lỡ cơ hội phát triển sự nghiệp và có thể gặp may mắn về tài vận.
Mùa đông dễ khiến cơ thể mệt mỏi, tuần hoàn máu kém, những thói quen uống ấm hằng ngày giúp giữ tim khỏe, cơ thể tràn đầy năng lượng.
Xuất hiện trên Tạp chí Archdaily, ngôi nhà gây chú ý nhờ sự kế thừa của kiến trúc nông thôn và mang hơi thở mới, tạo nên bầu không khí trầm mặc, tươi mát.
Tóc Tiên tung loạt ảnh diện đầm đen hai dây ôm sát, khoe trọn vẻ đẹp quyến rũ và sắc vóc căng tràn giữa tin đồn rạn nứt với Hoàng Touliver.
Tặng quà cho bạn bè và người thân là một nét văn hóa quen thuộc mỗi mùa Giáng sinh, nhưng ít ai biết nguồn gốc sâu xa của tập tục này.
Cựu hot girl Sam (Nguyễn Hà My) khiến netizen xôn xao khi xuất hiện trong loạt ảnh mới với phong cách sang trọng, thời thượng và nhan sắc ngày càng thăng hạng.
Hình ảnh của mẫu xe SUV Ford Explorer 2026 phiên bản nâng cấp mới đây đã được đăng lên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT).
Mùa Giáng sinh, nhiều điểm đến trên thế giới khoác áo mới với ánh đèn lung linh, tuyết trắng và lễ hội, trở thành lựa chọn hấp dẫn cho du khách dịp cuối năm.
Mỗi lần xuất hiện trong tà áo dài Việt, Helly Tống (Tống Khánh Linh) lại khiến công chúng không khỏi xao xuyến.
Tại dãy núi Ural, Nga, các nhà khảo cổ khai quật một "khu phức hợp hiến tế" độc đáo hé lộ tập tục tang lễ của người du mục gần 2.400 năm trước.
Chọn những cây cảnh dễ chăm sóc như sống đời, xương rồng bát tiên, hồng môn, dừa cạn để ban công luôn tràn ngập sắc hoa mùa đông.
Những khoảnh khắc mới nhất của DJ Mie (Trương Tiểu My) trên sân khấu đang khiến cộng đồng mạng “đứng ngồi không yên”.