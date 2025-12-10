Hà Nội

Hot girl Quỳnh Alee đón tuổi mới ngọt ngào bên bạn trai tuyển thủ

Cộng đồng trẻ

Hot girl Quỳnh Alee đón tuổi mới ngọt ngào bên bạn trai tuyển thủ

Đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào trong bữa tiệc sinh nhật, Quỳnh Alee nhận về nhiều người khen ngợi, xuýt xoa về nhan sắc xinh đẹp.

Trầm Phương
Hot girl, TikToker đình đám Quỳnh Alee (tên thật Bùi Thị Quỳnh, sinh năm 2001) vừa có một ngày sinh nhật ấm áp, lãng mạn bên cạnh bạn trai là tuyển thủ Liên Quân Mobile nổi tiếng SGP.Fish. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh được Quỳnh Alee chia sẻ cho thấy một buổi tiệc sinh nhật thân mật, ngọt ngào, đậm chất riêng tư. Không gian được trang trí nhẹ nhàng, ấm cúng với tông màu trắng, hồng pastel chủ đạo. (Ảnh: IGNV)
Quỳnh Alee diện chiếc váy màu be nhẹ nhàng, tôn lên vẻ ngoài xinh xắn, cuốn hút cùng mái tóc đen dài. Cô nàng tạo dáng e ấp bên chiếc bánh kem trắng trang trí hình trái tim hồng và những bó hoa tươi lớn, đa sắc màu. (Ảnh: IGNV)
Bàn tiệc được tô điểm bằng một bó hoa khổng lồ với đủ loại hoa như hoa hồng, hoa tulip trắng, cẩm tú cầu hồng, cúc họa mi vàng nhạt, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. (Ảnh: IGNV)
Dù không xuất hiện rõ mặt trong nhiều bức ảnh, sự hiện diện của SGP.Fish vẫn được thể hiện qua khoảnh khắc cả hai cùng nhau tạo hình trái tim bằng tay, hay hình ảnh cả hai cùng cắn bánh sinh nhật cực kỳ đáng yêu. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt, Quỳnh Alee còn khoe bóng bay số 25, ngầm thông báo cô đã bước sang tuổi 25 đầy rạng rỡ và trưởng thành. (Ảnh: IGNV)
Với nhan sắc nổi bật cùng lượng người hâm mộ "khủng", Quỳnh Alee luôn là cái tên thu hút sự chú ý. Mối tình công khai của cô với "ngôi sao sáng nhất" của đội tuyển Saigon Phantom - SGP.Fish - cũng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng và người hâm mộ Esports. (Ảnh: IGNV)
Kể từ khi công khai hẹn hò, cặp đôi Quỳnh Alee và SGP.Fish cũng trải qua không ít sóng gió. (Ảnh: IGNV)
Cặp đôi từng phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng, đặc biệt là những lời công kích, nghi ngờ Quỳnh Alee "hám fame" bạn trai tuyển thủ. Hay việc yêu đương ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của Fish. (Ảnh: IGNV)
Dù vậy, qua thời gian, cả hai đã chứng minh tình cảm bền vững và sự chân thành dành cho đối phương. Quỳnh Alee còn nhiều lần trở thành "hậu phương" vững chắc, trực tiếp đến cổ vũ bạn trai trong các trận Chung kết Đấu Trường Danh Vọng và âm thầm động viên anh giữa mùa giải căng thẳng. (Ảnh: IGNV)
#Quỳnh Alee #SGP.Fish #sinh nhật #tình yêu #esports #hot girl

