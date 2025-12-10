Hot boy tuyển võ Việt Nam dự SEA Games 33 sở hữu ngoại hình điển trai

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Không chỉ nổi bật với tài năng võ thuật mà còn sở hữu ngoại hình cuốn hút, Nguyễn Tiến Triển được mệnh danh là 'hot boy võ thuật' của đoàn thể thao Việt Nam.

Trầm Phương
Trước thềm SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan, một gương mặt trẻ tuổi của đội tuyển võ thuật Việt Nam đang gây chú ý trên mạng xã hội không chỉ bởi thành tích thi đấu mà còn bởi ngoại hình vô cùng nổi bật, thậm chí nhiều người còn ví anh chàng như "nam thần" trong phim. (Ảnh: FBNV)
Nguyễn Tiến Triển, sinh năm 2003 và đến từ Hà Nội, là thành viên chủ chốt của đội tuyển Jujitsu (Nhu thuật Brazil) Hà Nội và quốc gia. Mặc dù còn rất trẻ, bảng thành tích của Tiến Triển đã dày dặn đáng nể, chứng tỏ anh là một vận động viên trẻ đầy tiềm năng. (Ảnh: FBNV)
Anh là chủ nhân của nhiều Huy chương Vàng, Bạc, Đồng tại các Giải Vô địch Quốc gia và Giải Vô địch Trẻ Quốc gia. (Ảnh: FBNV)
Không chỉ vậy, Tiến Triển còn liên tục giành được huy chương tại các đấu trường quốc tế uy tín như các giải thuộc Liên đoàn Jujitsu Châu Á (JAU) và JJIF World Cup Beach của Liên đoàn Jujitsu Quốc tế, cho thấy khả năng cạnh tranh xuyên lục địa. (Ảnh: FBNV)
Tại SEA Games 33 lần này, Tiến Triển là một trong những vận động viên được kỳ vọng sẽ mang về huy chương cho đội tuyển Jujitsu Việt Nam. (Ảnh: FBNV)
Không chỉ là một võ sĩ tài năng, Nguyễn Tiến Triển còn là một trong những gương mặt được chú ý nhất về mặt ngoại hình. Anh được cộng đồng mạng ví von như tài tử Hàn Quốc. (Ảnh: FBNV)
Anh sở hữu chiều cao lý tưởng 1m83. Nam vận động viên sinh năm 2003 nổi bật với mái tóc bạch kim cá tính cùng phong cách ăn mặc trẻ trung, thời trang. (Ảnh: FBNV)
Anh còn khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" với thân hình săn chắc, khỏe khoắn cùng cơ bụng 6 múi cuồn cuộn nhờ sở thích tập gym. (Ảnh: FBNV)
Trên sàn đấu, Tiến Triển luôn thể hiện phong thái lạnh lùng, nghiêm túc, tuy nhiên ngoài đời Tiến Triển lại được yêu mến với nhiều khoảnh khắc gần gũi, nam tính nhưng vẫn rất dễ mến. (Ảnh: FBNV)
Bên cạnh những hình ảnh thi đấu mạnh mẽ, Tiến Triển còn thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường năng động trên trang cá nhân, với sở thích tập gym và du lịch. (Ảnh: FBNV)
#Nguyễn Tiến Triển #SEA Games 33 #võ thuật #Jujitsu #đoàn thể thao Việt Nam #hot boy võ thuật

