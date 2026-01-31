Google đưa công cụ tạo hình ảnh Nano Banana lên trình duyệt Chrome

Sau khi vừa nâng cấp Gmail với trí tuệ nhân tạo (AI), Google tiếp tục tích hợp thêm nhiều công cụ dựa trên nền tảng Gemini vào trình duyệt Chrome.

Bắt đầu từ hôm nay, hàng loạt tính năng mới sẽ được triển khai cho trình duyệt này, và dự kiến sẽ còn nhiều cập nhật hơn nữa trong vài tháng tới.

Tính năng mới đầu tiên là thanh bên. Có sẵn cho tất cả người dùng Gemini trên Chrome, giao diện này cho phép bạn trò chuyện với Gemini và duy trì cuộc trò chuyện trên nhiều tab.

Google cho rằng thanh bên rất hữu ích cho những người thường xuyên làm nhiều việc cùng lúc. "Những người thử nghiệm của chúng tôi đã sử dụng nó cho rất nhiều việc: so sánh các tùy chọn trên quá nhiều tab, tóm tắt các đánh giá sản phẩm trên các trang web khác nhau và giúp tìm thời gian cho các sự kiện ngay cả trong lịch trình hỗn loạn nhất," công ty viết.

Cuộc trò chuyện Gemini sẽ được duy trì bên cạnh các tab.

Thanh bên cũng là nơi bạn truy cập tính năng mới thứ hai mà Google đang thêm vào Chrome. Sau khi được triển khai thành công trong ứng dụng Gemini , Nano Banana, công cụ tạo ảnh do Google tự phát triển, hiện đã có sẵn trực tiếp trong trình duyệt. Với tính năng này, bạn sẽ không cần phải mở tab mới khi muốn Gemini tạo ảnh bằng AI cho bạn. Bạn cũng không cần phải tải xuống và tải lên tệp khi muốn Gemini chỉnh sửa ảnh hiện có. Thay vào đó, bạn có thể hoàn thành cả hai tác vụ đó từ bất kỳ tab nào đang mở, nhờ vào thanh bên mới.

Trong tương lai, Google dự định sẽ đưa tính năng Trí tuệ Cá nhân, vốn đã ra mắt trong ứng dụng Gemini vào đầu tháng Giêng , lên Chrome trong những tháng tới. Khi tính năng này được triển khai, trình duyệt sẽ ghi nhớ những cuộc trò chuyện trước đây của bạn với Gemini.

Từ đó, Google cho biết điều này sẽ dẫn đến một Chrome được cá nhân hóa hơn. "Trí tuệ Cá nhân trong Chrome biến trải nghiệm duyệt web từ một công cụ đa năng thành một đối tác đáng tin cậy hiểu bạn và cung cấp hỗ trợ phù hợp, chủ động và nhận biết ngữ cảnh", công ty cho biết.

Trong khi đó, Gemini trên Chrome đã hỗ trợ tính năng Ứng dụng được kết nối của Google, cho phép trợ lý ảo lấy thông tin từ các dịch vụ khác của công ty, bao gồm Gmail và Lịch. Trong một buổi họp báo, một nhân viên của Google đã trình diễn tính năng này bằng cách yêu cầu Gemini tìm ra ngày nghỉ tháng Ba của con cái họ. Mà không cần chỉ dẫn cho trợ lý ảo tìm kiếm ở đâu, Gemini đã lấy được khung thời gian chính xác từ hộp thư email của nhân viên đó.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, Google đang giới thiệu trước tính năng tự động tìm kiếm mới trong Chrome. Trong bản demo mà công ty trình chiếu, một nhân viên đã yêu cầu Gemini tìm và mua cho họ chiếc áo khoác mùa đông giống hệt chiếc họ đã mua vài mùa trước.

Nút tắt Nano Banana xuất hiện trên trình duyệt Chrome mới cập nhật.

Trợ lý ảo này trước tiên đã lập kế hoạch phác thảo cách tốt nhất để giải quyết yêu cầu. Nó lập luận rằng nơi tốt nhất để bắt đầu là tìm kiếm trong hộp thư đến của nhân viên để xác định đúng kiểu dáng và kích cỡ áo khoác. Sau đó, nó bắt đầu tìm kiếm.

Trong khi Gemini đang thực hiện nhiệm vụ này, nhân viên vẫn có thể tự do tiếp tục duyệt web trên Chrome. Tại một số thời điểm trong quá trình, trợ lý sẽ dừng lại trước khi tiếp tục để xin phép nhân viên trước khi tiếp tục. Ví dụ, nó tạm dừng khi cần thông tin đăng nhập, và một lần nữa khi cần số thẻ tín dụng để hoàn tất giao dịch mua hàng.

Dựa trên bản demo, có lẽ bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian khi mua sắm trực tuyến và thực hiện các tác vụ khác trên trình duyệt một cách tự động. Google cho rằng tính năng này sẽ phù hợp với những người có thói quen cố định. Ví dụ, nếu bạn thường xuyên đặt mua cùng một loại rau củ quả từ dịch vụ giao hàng tạp hóa mỗi tuần, Gemini có thể tự động hóa việc đặt hàng.

Thêm vào đó, tính năng này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, vì vậy những người dùng thử sớm có lẽ sẽ không quá khó chịu với tốc độ chậm của Gemini. Trong mọi trường hợp, người dùng Google AI Pro và Ultra tại Mỹ có thể dùng thử tính năng tự động duyệt web bắt đầu từ hôm nay.