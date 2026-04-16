Google sẽ trấn áp các website chặn nút back trên trình duyệt

Mới đây, Google đã chính thức đưa ra thông báo về việc siết chặt quản lý đối với hành vi chiếm quyền nút quay lại (back button hijacking). 

Tuệ Minh (Tổng hợp)

Hẳn trong số chúng ta đều đã từng gặp phải nỗi bực dọc khi vào một trang web nào đó mà khi ấn nút back mãi vẫn không quay lại trang trước. Đó là bởi các website này đã sử dụng các đoạn mã thao túng lịch sử duyệt web, khiến nút quay lại (back) gần như vô hiệu. Người dùng không còn cách nào khác đành phải đóng thẻ hoặc khởi động lại trình duyệt.

Bạn đã từng nhấn nút Back vạn lần vẫn không thể thoát khỏi trang web không mong muốn chưa?

Đây là một thực trạng gây khó chịu cho người dùng khi các trang web cố tình can thiệp vào chức năng của trình duyệt để ngăn cản việc điều hướng hoặc tự động chuyển hướng người dùng đến những trang web không mong muốn.

Trang web này thường sử dụng 2 hình thức "bắt cóc" nút Back như sử dụng các đoạn mã JavaScript để ngăn chặn người dùng rời khỏi trang, ép buộc bạn phải xem quảng cáo hoặc ở lại trang. Cách thứ 2 là tạo vòng lặp chuyển hướng khiến bạn liên tục bị chuyển qua lại giữa hai hoặc nhiều URL, tạo nút quay lại vừa lùi lại được đưa tới ngay lập tức.

Hình phạt nghiêm khắc từ Google Search

Giờ đây, Google đã ra tay, và những trang web như vậy sẽ phải nhận sự trừng phạt nặng nề.

Theo thông tin chi tiết được Google cập nhật trong bài đăng mới nhất trên blog, hành vi chiếm quyền nút quay lại hiện đã chính thức vi phạm các chính sách về nội dung rác của Google Search.

Điều này đồng nghĩa với việc các trang web cố tình sử dụng thủ thuật này sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng, bao gồm việc bị hạ thứ hạng trong kết quả tìm kiếm.

Những trang web "thao túng" nút điều hướng trình duyệt sẽ bị Google trừng phạt nghiêm khắc.

Google khẳng định hành vi này đang có xu hướng gia tăng và gây ra những trải nghiệm tồi tệ cho người dùng một cách khách quan. Do đó, hãng sẽ định nghĩa đây là một “hành vi độc hại”. Thay đổi này giúp người dùng giảm thiểu việc gặp phải các trang web kém chất lượng khi sử dụng công cụ tìm kiếm của Google.

Google cũng đưa ra lời cảnh báo đến các chủ sở hữu trang web về việc không được phép sử dụng bất kỳ đoạn mã hay kỹ thuật nào nhằm chèn hoặc thay thế các trang web mang tính chất lừa đảo, thao túng vào lịch sử trình duyệt. Những kỹ thuật này ngăn cản người dùng sử dụng nút quay lại để trở về trang trước đó ngay lập tức.

Đáng chú ý, Google lưu ý rằng hành vi chiếm quyền nút quay lại đôi khi không phải do chủ đích của chủ sở hữu trang web mà có thể xuất phát từ các nền tảng quảng cáo hoặc các nguyên nhân kỹ thuật khác. Tuy nhiên, gã khổng lồ tìm kiếm nhấn mạnh rằng các chủ sở hữu trang web được kỳ vọng phải có trách nhiệm kiểm soát và đảm bảo tình trạng này không xảy ra trên hệ thống của mình.

Quy định mới này sẽ không có hiệu lực ngay lập tức mà dự kiến bắt đầu được thực thi từ ngày 15 tháng 6. Khoảng thời gian này giúp các quản trị viên web có đủ thời gian để rà soát và điều chỉnh lại hệ thống, đảm bảo không có bất kỳ yếu tố nào can thiệp vào nút quay lại của người dùng.

Đối với người dùng internet phổ thông, sự thay đổi này hứa hẹn sẽ mang lại một môi trường duyệt web sạch và bớt phiền toái hơn kể từ mùa hè năm nay.

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Cảnh báo khẩn 3,5 tỷ người dùng Chrome về lỗ hổng zero-day

Google phát hành bản vá khẩn cho Google Chrome sau khi phát hiện hai lỗ hổng zero-day nguy hiểm có thể cho phép hacker thực thi mã từ xa.

cho-1.png
Google vừa phát hành bản cập nhật khẩn cấp cho Google Chrome nhằm khắc phục hai lỗ hổng zero-day nghiêm trọng đang bị khai thác ngoài thực tế.
cho-2.png
Hai lỗ hổng này mang mã CVE-2026-3909 và CVE-2026-3910, được đánh giá có mức độ nguy hiểm cao theo hệ thống CVSS.
Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Google đưa công cụ tạo hình ảnh Nano Banana lên trình duyệt Chrome

Sau khi vừa nâng cấp Gmail với trí tuệ nhân tạo (AI), Google tiếp tục tích hợp thêm nhiều công cụ dựa trên nền tảng Gemini vào trình duyệt Chrome.

Bắt đầu từ hôm nay, hàng loạt tính năng mới sẽ được triển khai cho trình duyệt này, và dự kiến sẽ còn nhiều cập nhật hơn nữa trong vài tháng tới.

Tính năng mới đầu tiên là thanh bên. Có sẵn cho tất cả người dùng Gemini trên Chrome, giao diện này cho phép bạn trò chuyện với Gemini và duy trì cuộc trò chuyện trên nhiều tab.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Chrome trên Android sắp có tính năng 'bóc sạch' quảng cáo

Trải nghiệm duyệt web với Chrome của người dùng Android có thể sớm được cải thiện đáng kể nhờ bản cập nhật mới của Google cho Chế độ đọc.

Chế độ Đọc là tính năng trên Chrome giúp loại bỏ các yếu tố gây nhiễu như quảng cáo và video, chỉ giữ lại văn bản trong một định dạng gọn gàng hơn.

Theo thông tin từ 9to5Google, tính năng mới đã được phát hiện trên hai thiết bị chạy Chrome 145, với các cờ "reader-mode-improvements" được kích hoạt trong cài đặt.

Xem chi tiết

