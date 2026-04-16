Google sẽ trấn áp các website chặn nút back trên trình duyệt

Mới đây, Google đã chính thức đưa ra thông báo về việc siết chặt quản lý đối với hành vi chiếm quyền nút quay lại (back button hijacking).

Hẳn trong số chúng ta đều đã từng gặp phải nỗi bực dọc khi vào một trang web nào đó mà khi ấn nút back mãi vẫn không quay lại trang trước. Đó là bởi các website này đã sử dụng các đoạn mã thao túng lịch sử duyệt web, khiến nút quay lại (back) gần như vô hiệu. Người dùng không còn cách nào khác đành phải đóng thẻ hoặc khởi động lại trình duyệt.

Đây là một thực trạng gây khó chịu cho người dùng khi các trang web cố tình can thiệp vào chức năng của trình duyệt để ngăn cản việc điều hướng hoặc tự động chuyển hướng người dùng đến những trang web không mong muốn.

Trang web này thường sử dụng 2 hình thức "bắt cóc" nút Back như sử dụng các đoạn mã JavaScript để ngăn chặn người dùng rời khỏi trang, ép buộc bạn phải xem quảng cáo hoặc ở lại trang. Cách thứ 2 là tạo vòng lặp chuyển hướng khiến bạn liên tục bị chuyển qua lại giữa hai hoặc nhiều URL, tạo nút quay lại vừa lùi lại được đưa tới ngay lập tức.

Hình phạt nghiêm khắc từ Google Search

Giờ đây, Google đã ra tay, và những trang web như vậy sẽ phải nhận sự trừng phạt nặng nề.

Theo thông tin chi tiết được Google cập nhật trong bài đăng mới nhất trên blog, hành vi chiếm quyền nút quay lại hiện đã chính thức vi phạm các chính sách về nội dung rác của Google Search.

Điều này đồng nghĩa với việc các trang web cố tình sử dụng thủ thuật này sẽ phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng, bao gồm việc bị hạ thứ hạng trong kết quả tìm kiếm.

Google khẳng định hành vi này đang có xu hướng gia tăng và gây ra những trải nghiệm tồi tệ cho người dùng một cách khách quan. Do đó, hãng sẽ định nghĩa đây là một “hành vi độc hại”. Thay đổi này giúp người dùng giảm thiểu việc gặp phải các trang web kém chất lượng khi sử dụng công cụ tìm kiếm của Google.

Google cũng đưa ra lời cảnh báo đến các chủ sở hữu trang web về việc không được phép sử dụng bất kỳ đoạn mã hay kỹ thuật nào nhằm chèn hoặc thay thế các trang web mang tính chất lừa đảo, thao túng vào lịch sử trình duyệt. Những kỹ thuật này ngăn cản người dùng sử dụng nút quay lại để trở về trang trước đó ngay lập tức.

Đáng chú ý, Google lưu ý rằng hành vi chiếm quyền nút quay lại đôi khi không phải do chủ đích của chủ sở hữu trang web mà có thể xuất phát từ các nền tảng quảng cáo hoặc các nguyên nhân kỹ thuật khác. Tuy nhiên, gã khổng lồ tìm kiếm nhấn mạnh rằng các chủ sở hữu trang web được kỳ vọng phải có trách nhiệm kiểm soát và đảm bảo tình trạng này không xảy ra trên hệ thống của mình.

Quy định mới này sẽ không có hiệu lực ngay lập tức mà dự kiến bắt đầu được thực thi từ ngày 15 tháng 6. Khoảng thời gian này giúp các quản trị viên web có đủ thời gian để rà soát và điều chỉnh lại hệ thống, đảm bảo không có bất kỳ yếu tố nào can thiệp vào nút quay lại của người dùng.

Đối với người dùng internet phổ thông, sự thay đổi này hứa hẹn sẽ mang lại một môi trường duyệt web sạch và bớt phiền toái hơn kể từ mùa hè năm nay.