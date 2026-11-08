Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026 diễn ra ấn tượng, rực rỡ sắc màu văn hoá

Từ 20h, không khí tại Quảng trường Đại Đoàn Kết đã trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi các đoàn nghệ nhân tiến vào sân khấu trong phần diễu hành chào sân. Gần 300 nghệ nhân tiêu biểu đại diện cho 10 tỉnh, thành phố cùng gần 1.200 nghệ nhân thuộc 27 xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tạo nên một bức tranh rực rỡ sắc màu văn hoá.

Từ 20h, không khí tại Quảng trường Đại Đoàn Kết đã trở nên náo nhiệt khi hàng ngàn người dân về đây đón xem chương trình nghệ thuật. Ảnh: Việt Cường

Mở đầu là đoàn nghệ nhân đồng bào Cơ Tu đến từ Nam Đông (thành phố Huế) với nhịp chiêng mừng lúa mới và giai điệu Cha Chấp – Ka Lơi tha thiết. Tiếp đến là tiếng chiêng Mường sâu lắng mang hồn cốt Đất Tổ Phú Thọ; những nhịp múa cộng đồng đậm đà bản sắc Rơ Măm đại diện cho vùng đất Quảng Ngãi; hay vũ điệu Tân’tung Da’dá khỏe khoắn của người Cơ Tu vùng cao Avương (Đà Nẵng).

Trình diễn Cồng chiêng tại lễ hội. Ảnh Lam Nguyên

Sự hiện diện của sắc màu thổ cẩm và giai điệu Ayray trữ tình Ê Đê từ Đắk Lắk, nhịp chiêng hào hùng của 20 nghệ nhân dân tộc Mạ đến từ Tà Lài (thành phố Đồng Nai), làn điệu Hát Sắc Bùa Mường Xứ Thanh, điệu múa rộn rã của người Mạ tỉnh Lâm Đồng, tiếng cồng Pa Kô - Bru Vân Kiều từ mảnh đất Quảng Trị kiên cường, cho đến nghệ thuật hòa tấu Mã la mô phỏng tiếng suối reo của người Raglai tỉnh Khánh Hòa… tất cả đã hòa quyện, đưa khán giả trải qua từng cung bậc cảm xúc của di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Festival Cồng chiêng Gia Lai 2026, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: "Trong không gian đại ngàn hùng vĩ và âm vang tiếng cồng chiêng, là tiếng nói tâm hồn, ký ức cộng đồng và là sợi dây kết nối con người với thiên nhiên, tổ tiên .

Những giá trị đặc sắc ấy đã được UNESCO vinh danh là Kiệt tác Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại .

Điểm nhấn của chương trình là Lễ công bố và tôn vinh Bảo vật quốc gia – Bộ chiêng Kơ Đơ của đồng bào Jrai. Chế tác từ khoảng cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, bộ chiêng gồm 8 chiếc (5 chiêng bằng và 3 chiêng có núm) được xem là kiệt tác nghệ thuật chỉnh âm và đúc chiêng thủ công.

Giữa ánh đuốc bập bùng, hình ảnh 9 nghệ nhân trang trọng rước Bộ chiêng Kơ Đơ bước ra sân khấu đã làm rung động trái tim hàng vạn người xem. Ảnh L.N

Chương trình nghệ thuật tiếp nối bằng chuỗi liên khúc được dàn dựng công phu, giàu tính sử thi và hơi thở đời sống. Nhịp chiêng cổ xã Ia Sao hòa vào tiếng hát NSƯT Cao Minh qua tiết mục “Tiếng cồng chiêng gọi mùa lúa chín”, tái hiện lòng biết ơn của buôn làng dâng lên thần linh sau mùa thu hoạch. Tiết mục “Rước nước về làng” với nhịp gõ vang xa của làng Mrông Yố (Ia Phí) lại khắc họa hình ảnh giọt nước nguồn trong lành qua từng ống lồ ô, gùi bầu khô – nơi gắn kết tình thân buôn làng.

Không gian đêm hội dịu lại với giai điệu “Ngày mai anh đi” và sắc đỏ, sắc xanh của thổ cẩm do đoàn nghệ nhân xã Sơn Lang diễn tấu, tôn vinh đôi tay kiên trì, tỉ mỉ của người phụ nữ Tây Nguyên bên khung dệt. Tiếng múa khiên dũng mãnh trong liên khúc “Chư Sê nắng lên” cùng sự tham gia của Đội bóng đá nữ các dân tộc Đak Đoa HAGL; nét dí dỏm, độc đáo của Đội rối làng Tiêng (Biển Hồ) trong “Vang xa tiếng cồng chiêng”; hay không khí chợ phiên rộn rã qua liên khúc “Em ở làng nào” và “Chào Gia Lai” đã liên tục cuốn hút khán giả.

Đêm hội khép lại bằng màn bùng nổ của tiết mục “Tiếng trống cao nguyên” và màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Ảnh H.H

Sự kết hợp ngẫu hứng nhưng đầy tinh tế giữa âm hưởng dân gian của cồng chiêng với phím đàn Piano của nghệ sĩ Phó An Mi, Đặng Tuệ Nguyên, cùng giọng hát nhiệt huyết của các nghệ sĩ Thanh Lam, Phạm Anh Khoa, Thái Dương 9X, Brice Liêm… đã chứng minh sức sống trường tồn, khả năng hội nhập và lan tỏa mạnh mẽ của âm nhạc truyền thống Tây Nguyên trong dòng chảy hiện đại.

Đêm hội khép lại bằng màn bùng nổ của tiết mục “Tiếng trống cao nguyên” và màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Pleiku. Tiếng chiêng ngân vang không chỉ là lời chào tạm biệt mà còn khẳng định giá trị cốt lõi của Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại – trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mời bạn đọc xem video: Quảng trường Đại Đoàn Kết lung linh đêm lễ hội. Nguồn : Việt Cường

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